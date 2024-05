INSTALLUX S.A. : Avis de mise à disposition de l'avis de convocation/réunion à l'AG du 11 juin 2024 et du nombre d'actions et de droits de vote

AVIS DE MISE À DISPOSITION

DE L’AVIS DE CONVOCATION/RÉUNION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 11 JUIN 2024

ET DU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Saint-Bonnet-de-Mure, le 7 mai 2024 à 20h00

L’avis de convocation/réunion à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 11 juin 2024 et le nombre de droits de vote et d’actions composant le capital social sont consultables aux adresses suivantes :

sur le site internet EURONEXT : https://live.euronext.com





(Live Markets / ISIN : Installux / Calendrier financier / AG)

et sur le site internet de la société : https://www.groupe-installux.com/informations-financieres





INSTALLUX (code ISIN FR0000060451, ALLUX) est cotée sur Euronext Growth Paris.

Contact relations investisseurs :

. David MACHABERT - Directeur Administratif et Financier

. david.machabert@groupe-installux.com +33 4 72 48 31 31

Bloomberg (code ALLUX:FP) - Reuters (code ALLUX.PA) – LEI 96950047V9DJ43TZKN60

Pièce jointe