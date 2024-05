Le CN et les camionneurs de CNTL affiliés à Unifor concluent un nouvel accord de principe

MONTRÉAL, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que CNTL, une filiale du CN affectée au ramassage et à la livraison par camion de conteneurs au premier et au dernier mille, a conclu un deuxième accord de principe avec les tractionnaires représentés par Unifor. Le premier accord de principe, annoncé le 17 janvier 2024, n’a pas été ratifié. Cet accord, d’une durée de quatre ans, régira environ 750 tractionnaires ayant un contrat avec CNTL au Canada jusqu’au 31 décembre 2027.



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

