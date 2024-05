La saison à 1 million de dollars de Canada’s Got Talent signée Rogers : Canada’s Got Talent dévoile l’identité des six premiers artistes ou groupes à se rendre à la finale diffusée le 14 mai sur Citytv

– Rogers remettra 1 million de dollars à la ou les personnes derrière le numéro gagnant, soit le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne –

– À compter d’aujourd’hui, le public canadien peut faire passer deux autres numéros à la finale en votant d’ici 4 h (HE) ou 1 h (HP) sur le site www.Citytv.com/vote –

– Regardez l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent sur demande ou en continu sur Citytv+. La finale en direct de la semaine prochaine sera diffusée mardi à 20 h (HE) / 17 h (HP) sur Citytv et Citytv+ –

– Entrevues offertes sur demande –

– Téléchargez des photos de l’épisode de ce soir –

TORONTO, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans l’épisode de ce soir de Canada’s Got Talent diffusé sur Citytv, les juges, Howie Mandel, Lilly Singh, Trish Stratus et Kardinal Offishall, ainsi que l’animatrice Lindsay Ell sélectionnent les six premiers numéros, sur un total de huit, qui passeront à la finale en direct de deux heures, diffusée le mardi 14 mai à 20 h HE/HP sur Citytv et Citytv+. Les voici :

COLOMBIE-BRITANNIQUE :

FUNKANOMETRY – danse, Île de Vancouver



NOUVELLE-ÉCOSSE

TRAVIS LINDSAY – humour, Halifax



ONTARIO

QUÉBEC :

MAT & MYM – cascades, Québec **Golden Buzzer de Kardinal**



SASKATCHEWAN :

REBECCA STRONG – chant/musique, Prince Albert **Golden Buzzer de Lilly**



Parmi les numéros restants, quatre ont été éliminés et quatre autres ont été soumis au vote public afin que les gens déterminent leur sort. À compter d’aujourd’hui, le public canadien peut faire passer deux autres numéros de l’épisode de ce soir à la finale en votant d’ici 4 h (HE) ou 1 h (HP) sur le site www.Citytv.com/vote . Les voici :

ALBERTA :

STERLING V. SCOTT – humour, Edmonton **Golden Buzzer de Trish**



COLOMBIE-BRITANNIQUE :

ESHAN SOBTI – chant/musique, Mission



TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

MATTHEW COOPER – chant/musique, Carbonear



ONTARIO

Voici quelques moments clés de l’épisode de ce soir :

La ou les personnes derrière le numéro gagnant de la saison à un million de dollars de Canada’s Got Talent recevront grâce à Rogers l’incroyable somme de 1 million de dollars – le plus gros prix en argent de l’histoire de la télévision canadienne – ainsi que des conseils financiers de la CIBC. Ce n’est pas tout! Chaque personne ou groupe qui obtient le Golden Buzzer recevra 25 000 $ (pour un total de 150 000 $), remis par la CIBC, pour l’aider à faire de ses rêves une réalité.

De concert avec Canada’s Got Talent, Rogers s’engage à investir dans du contenu canadien original de première qualité tout en favorisant les talents d’ici. L’an dernier, la contribution de Rogers s’est élevée à environ 950 millions de dollars en contenu canadien, en plus d’avoir produit plus de 12 700 heures de contenu canadien unique.

Prestations de ce soir (mardi 7 mai)

STERLING V. SCOTT – Numéro d’humour

Edmonton (Alberta)

Regardez la prestation de STERLING V. SCOTT!



ESHAN SOBTI – Chant/musique

Mission (Colombie-Britannique)

Regardez la prestation d’ESHAN SOBTI!



FUNKANOMETRY – Numéro de danse

Île de Vancouver (Colombie-Britannique)

Regardez la prestation de FUNKANOMETRY!



MATTHEW COOPER – Chant/musique

Carbonear (Terre-Neuve-et-Labrador)

Regardez la prestation de MATTHEW COOPER!



TRAVIS LINDSAY – Numéro d’humour

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Regardez la prestation de TRAVIS LINDSAY!



LUKA & JENALYN – Numéro de danse

Toronto (Ontario)

Regardez la prestation de LUKA & JENALYN!



MARK CLEARVIEW – Numéro de magie

Toronto (Ontario)

Regardez la prestation de MARK CLEARVIEW!



MARK LEWIS – Numéro de magie

Toronto (Ontario)

Regardez la prestation de MARK LEWIS!



NATALIE MORRIS – Chant/musique

Toronto (Ontario)

Regardez la prestation de NATALIE MORRIS!



TROY JAMES – Variétés

Brampton (Ontario)

Regardez la prestation de TROY JAMES!



JADE MATHIEU – Chant/musique

Longueuil (Québec)

Regardez la prestation de JADE MATHIEU!



TOGETHER FOR PEACE – Variétés

Lévis (Québec)

Regardez la prestation de TOGETHER FOR PEACE!



MAT & MYM – Cascades

Québec (Québec)

Regardez la prestation de MAT & MYM!



REBECCA STRONG – Chant/musique

Prince Albert (Saskatchewan)

Regardez la prestation de REBECCA STRONG!

L’émission Canada’s Got Talent est produite par MEM Inc. et Fremantle, en association avec Citytv, une division de Rogers Sports & Média. Elle est basée sur le concept Got Talent de Fremantle et SYCO Entertainment.

Médias sociaux

Canada’s Got Talent sur Instagram

Canada’s Got Talent sur TikTok

Canada’s Got Talent sur YouTube

Canada’s Got Talent sur X

Canada’s Got Talent sur Facebook

Mot-clic : #CGT

Page officielle de CGT

Citytv sur Instagram

Citytv sur X

Citytv sur Facebook

Rogers Sports & Média sur X

Pour demander des entrevues, veuillez communiquer avec :

Citytv – Alessia Staffieri, Alessia.Staffieri@rci.rogers.com, 647-262-8412

Agentes de publicité – Erin Richards, erin@hypepr.ca, 416-627-5728; Brigitte Kenny, brigitte@hypepr.ca, 647-967-3272