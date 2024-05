Bekaert: Activiteitenverslag eerste drie maanden tot en met maart 2024

Activiteitenverslag eerste drie maanden tot en met maart 2024

Solide start van het jaar, met handelsactiviteiten in overeenstemming met de verwachtingen voor het boekjaar 2024

Bekaert is het jaar goed gestart, in lijn met de verwachtingen. Het bedrijf realiseerde in de eerste drie maanden van 2024 een geconsolideerde omzet van € 1 025 miljoen (-14% tegenover dezelfde periode in 2023) en een gezamenlijke omzet van € 1 245 miljoen (-15%). Het eerste kwartaal van 2023 is daarbij evenwel een moeilijke vergelijkingsbasis, omwille van de toenmalige sterke herbevoorrading van klanten in China, positieve wisselkoerseffecten en doorgerekende hogere grondstof- en energiekosten.



Op strategisch vlak blijft Bekaert haar groeiplatformen verder ontwikkelen, benut de onderneming een verbeterde mix van producten met hogere marges en blijft het daarnaast ook structurele kostenefficiënties doorvoeren in haar operationele voetafdruk. Hierdoor blijft het management vertrouwen hebben in de financiële verwachtingen voor het boekjaar 2024 en in de middellangetermijndoelstellingen voor omzetgroei, margeverbetering en ROCE.





Hoofdpunten

Geconsolideerde omzet in K1 van 2024 van € 1 025 miljoen (-14% t.o.v. K1 2023) en gezamenlijke omzet van € 1 245 miljoen (-15%) door terugdraaien van eerdere grondstofkosteninflatie, lagere volumes (-5%) en ongunstige wisselkoerseffecten

De geconsolideerde omzet van K1 2024 steeg met 5,3% in vergelijking met K4 2023, voornamelijk door hogere volumes

Sterke focus op kostenefficiëntie en werkkapitaalbeheer houdt aan

Rubberversterking - blijvende aansturing van de marges door zowel betere mix van hoogperformante staalkoorden als verdere optimalisatie van de productiekosten; verhoogde interesse van klanten voor toepassingen met meer gerecycleerd staal

Staaldraadtoepassingen - aanhoudend sterke vraag in energie- en nutsvoorzieningsmarkten, met lagere vraag in andere eindmarkten; benutten van mixverbeteringen en optimalisatie van operationele voetafdruk

Specialty Businesses - sterke volumes in koolstofarme bouwproducten en waterstofactiviteiten werden tenietgedaan door een zwakkere vraag in de subsegmenten verbrandingstechnologieën en slangendraad- en transportbandactiviteiten

BBRG - lagere volumes als gevolg van de herfasering van projecten en enkele productieproblemen



Vooruitzichten





De prestatie in K1 van 2024 en de robuuste financiële positie van het bedrijf maken dat Bekaert vol vertrouwen blijft over het vermogen om de strategische prioriteiten verder waar te maken. Hoewel de economische onzekerheden aanhouden en een aantal eindmarkten een uitdaging blijven vormen, is de verkoop in 2024 volgens verwachting van start gegaan en blijft het management uitgaan van een bescheiden omzetgroei en ten minste stabiele marges in 2024.

Ook na 2024 blijft Bekaert vertrouwen behouden in de doelstellingen van een omzetgroei van meer dan 5% per jaar op de middellange termijn en vanaf 2026 een onderliggende EBIT marge van meer dan 10%, onderliggende ROCE van meer dan 20% en meer dan 50% van de omzet die wordt gegenereerd uit duurzame oplossingen.

Bijlage