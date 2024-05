DELÅRSRAPPORT 1. KVT. 2024: GODT PÅ VEJ TIL AT INDFRI FORVENTNING FOR ÅRET

SELSKABSMEDDELELSE NR. 35/2024







1. KVT. 2024





Omsætning op 11% til DKK 7,0 mia.

EBIT reduceret 45% til DKK 200 mio.

Justeret frit cash flow på DKK -327 mio.

CO2 færge-emissionsintensitet sænket 3%





FORVENTNING 2024





EBIT på DKK 2,0-2,4 mia.

Omsætningsvækst på 8-11%

Justeret fri pengestrøm på omkring DKK 1,5 mia.





“Selv om vi er godt på vej til at indfri vores forventninger til året, fastholder vi fokus på at forbedre indtjeningen gennem driftseffektiviseringer på tværs af vores netværk,” siger Torben Carlsen, CEO.





DKK mio. kvt. kvt. 2023

(Tilrettet) Ændring, % LTM

2023-24 LTM

2022-23 Ændring, % Hele året 2023

(Tilrettet) Omsætning 7.011 6.341 11 27.975 27.808 1 27.304 EBITDA 957 972 -2 4.875 5.105 -5 4.890 EBIT 200 363 -45 2.163 2.475 -13 2.326 Justeret frit cash flow -327 258 - 2.188 1.586 - 2.773 ROIC, % - - - 6.9 9.2 - 7.6 Finansiel gearing, gange - - - 3.2 3.0 - 2.9





CEO kommentar

2024 er det første år med vores nye strategi Moving Together Towards 2030 med fokus på at realisere værdien af vores udvidede netværk gennem organisk vækst og på

omstillingen til at blive en grønnere virksomhed.

Udvidelsen af vores netværk til markeder med høj vækst blev opnået i april med aftalen om at købe Ekol Logistics internationale transportnetværk. Transaktionen forventes afsluttet i 4. kvartal 2024. De nyligt erhvervede færgeruter på Gibraltar-strædet er kommet godt fra start.

Netværket er således på plads for at under-støtte vores fokus på organisk vækst. Det er desuden en vigtig prioritet at forbedre indtjeningen for aktiviteter, der i øjeblikket oplever modvind på markederne, herunder færgeruterne på Østersøen og Kanalen samt dele af vores kølelogistikaktiviteter.

Vi er i gang med den grønne omstilling og bestilte yderligere 100 e-lastbiler tidligere i år som led i vores ambition om at dekarbonisere landtransporten. Dekarboniseringen af vores færgeaktiviteter på kort sigt følger vores mål, og sideløbende lægger vi fundamentet til at indfri vores ambition om at have seks grønne færger på vandet inden udgangen af 2030.

Kvartalsresultatet bedre end forventet

Som forudset er det nuværende markeds-miljø fortsat blandet. Vi opnåede en stærkere fremgang i volumener end forventet på tværs af det meste af færge-netværket i 1. kvartal, mens volumenerne i vores landtransportnetværk mest var flade eller lavere. Vedvarende overkapacitet øgede prispresset i visse markedsområder.

Resultatet for 1. kvartal 2024 oversteg ikke desto mindre vores resultatforventning for kvartalet drevet af Ferry Division.

Udlodning og gearing

Vi vil sende overskydende kapital tilbage til vores aktionærer, og foruden udbyttet udbetalt i marts 2024 har vores aktietilbagekøbsprogram år til dato købt aktier for mere end DKK 100 mio.

Vores finansielle gearing forventes at falde i de kommende kvartaler forud for den forventede afslutning af købet af Ekol Logistics transportnetværk i 4. kvartal.

Forventning på sporet

Selv om vi er godt på vej til at indfri vores forventninger for året, fastholder vi fokus på at forbedre indtjeningen gennem driftseffektiviseringer på tværs af vores netværk samtidig med, at strategien eksekveres.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard Sørensen, Media +45 42 30 38 47





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane, og tilbyder desuden komplementære og relaterede logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger – på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





