CGG Annonce une Alliance avec Baker Hughes pour Offrir des Solutions de Captage et de Stockage de CO2

Paris, France – le 8 Mai 2024

CGG a signé un protocole d’accord (MoU) avec Baker Hughes, une société spécialisée dans les technologies liées à l’industrie énergétique, à l’occasion de la conférence OTC 2024 (Offshore Technology Conference) à Houston, afin de permettre aux parties d’explorer l’offre conjointe de solutions de captage et de stockage de dioxyde de carbone. Cette collaboration ainsi que l’alliance commerciale proposée a pour intention de soutenir la croissance rapide des projets CCUS en fournissant des solutions de haute qualité et entièrement intégrées afin d’évaluer, de sélectionner, de caractériser et de surveiller les sites potentiels de stockage de dioxide de carbone au travers du monde.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : « CGG partage un engagement fort avec Baker Hughes afin de soutenir activement les marchés bas carbones grâce à de nouvelles technologies et des offres commerciales en matière de captage et de stockage du dioxyde de carbone. Le CCUS est un marché à forte croissance qui devrait jouer un rôle important dans la lutte contre les émissions de CO 2 . En combinant l’expertise considérable et les technologies complémentaires des deux sociétés dans le domaine du CCUS, les opérateurs bénéficieront de solutions plus efficaces et plus rentables de la part de deux leaders de confiance dans le domaine. »

« La combinaison des capacités de Baker Hughes et de CGG en matière de sous-sol et de surface fournira à nos clients du marché CCUS un soutien inégalé pour relever les défis techniques et économiques, de la stratégie à la construction de sites de stockage de CO2 et à la surveillance continue de ces sites » a déclaré Ahmed Eldemerdash, vice-président des services et équipements pétroliers pour les nouvelles énergies chez Baker Hughes. « Cette alliance met à profit des compétences totalement complémentaires sur la chaîne de valeur du CCUS. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader technologique mondial spécialisé dans les géosciences. Avec environ 3 700 employés dans le monde, CGG fournit à ses clients une gamme complète de données, de produits, de services et de solutions pour une gestion responsable et efficace des ressources naturelles, de l’environnement et des infrastructures. CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

