Selskabsmeddelelse

8. maj 2024

Meddelelse nr. 13

NKT A/S 1. kvartal 2024: 27% organisk vækst og investeringer i Solutions og Applications

NKT's administrerende direktør Claes Westerlind siger:

- Vi har haft en succesfuld start på 2024 med fortsat vækst i omsætning og operationelt EBITDA, som er drevet af tilfredsstillende eksekvering og høj udnyttelse af eksisterende og ny kapacitet. Efter en markant projekttildeling i 1. kvartal blev vores førende position på højspændingsmarkedet endnu engang bekræftet og vores ordrebeholdning nåede et nyt rekordniveau. For at styrke vores position yderligere har vi igangsat nye investeringer i Solutions og Applications, som forventes at skabe værdi for vores aktionærer.

Finansielle højdepunkter

EUR mio. 1. kvartal 2024 1. kvartal 2023 Omsætning* 534 422 Organisk vækst 27% 34% Operationelt EBITDA 75 57 Operationel EBITDA-margin* 14,1% 13,5%

* Std. metal priser

Finansielle forventninger til 2024

De finansielle forventninger er uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 3 af 21. februar 2024.

Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 2,21-2,36 mia. og operationel EBITDA forventes at blive ca. EUR 285-335 mio.

De finansielle udsigter er baseret på flere antagelser, herunder:

Tilfredsstillende udførelse og udvikling af højspændingsinvesteringer og -projekter uden større forstyrrelser

Stabile markedsforhold i Applications

Stabil udvikling af den globale økonomi

Stabil forsyningskæde med begrænsede forstyrrelser og adgang til den nødvendige arbejdskraft, materialer og tjenester

Stabil udvikling i valuta- og metalpriser





Positiv udvikling i omsætning og operationelt EBITDA

I Q1 2024 voksede NKTs omsætning (i std. metalpriser) med EUR 112 mio. sammenlignet med Q1 2023 svarende til en organisk vækst på 27%. Størstedelen af væksten var drevet af tilfredsstillende eksekvering og udnyttelse af eksisterende og ny kapacitet i Solutions.

Drevet af stærk vækst i omsætningen steg det operationelle EBITDA til EUR 75 mio. i Q1 2024, hvilket var en stigning på EUR 18 mio. fra Q1 2023. Det højere indtjeningsniveau kom primært fra Solutions, som udgjorde en højere andel af den samlede indtjening sammenlignet med Q1 2023. Dette blev delvist opvejet af en højere omkostningsbase, da NKT fortsatte med at ekspandere på tværs af forretningsområder.

I 1. kvartal 2024 voksede ordrebeholdningen af højspændingsprojekter yderligere til et nyt rekordhøjt niveau på EUR 11,5 mia. (EUR 10,1 mia. i std. metalpriser) drevet af tildelingen af to landkabelprojekter fra den tyske netoperatør Amprion. På baggrund af de projekter og fortsatte positive forventninger til højspændingsmarkedet vil NKT investere ca. EUR 100 mio. i yderligere kapacitet på sin eksisterende fabrik i Köln, Tyskland.

For at understøtte den stigende efterspørgsel efter mellemspændingskabler, og den igangværende elektrificering af samfundet, vil NKT også investere yderligere ca. EUR 100 mio. i at udvide kapaciteten på sine mellemspændingsfabrikker i Tjekkiet, Danmark og Sverige. Investeringerne i Solutions og Applications understøtter NKTs finansielle ambitioner på mellemlangt sigt, herunder at opnå RoCE på over 20%.

Teleconference

NKT A/S afholder telekonference for investorer og finansanalytikere kl. 10.00 CEST den 8. maj 2024. Den præsentation, der vil blive brugt under mødet, vil være tilgængelig inden telekonferencens start. Deltagelse kræver tilmeldelse via investors.nkt.com, hvor mødet også tilgås.



Kontakt:

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf.: +45 2494 1654

Presse: Louise Westh Naldal, Head of Group Communications, Tlf.: +45 2982 0022

Vedhæftede filer