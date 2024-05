SATO selkeästi vuokra-asumisen tunnetuin toimija – ero muihin kasvussa

SATO Oyj, lehdistötiedote 8.5.2024 klo 9.00

Pitkäjänteinen brändityö on pitänyt maan suurimpiin vuokranantajiin kuuluvan SATOn Suomen tunnetuimpana alallaan. Yhtiö mittaa säännöllisesti tunnettuuttaan ja siitä syntyviä mielikuvia, joista SATOon liitetään mm. luotettavuus, vaivattomuus ja inhimillisyys.

Markkinatutkimusyritys Nepan mukaan SATO on selkeästi toimialansa eli vuokra-asumisen tunnetuin brändi. Vuoden 2023 tutkimusyhteenvedon mukaan SATO oli ensimmäinen mieleen tuleva vuokranantaja yli viidennekselle vastaajista. Lisäksi yli 40 % mainitsi SATOn spontaanisti ja yli 80 % tunnisti yrityksen valmiiksi annetuista vaihtoehdoista.

”Reilusti yli kasikymppisen SATOn tunnettuus ei ole pelkästään iän tuomaa charmia”, hymyilee SATOn kaupallinen johtaja Laura Laamanen. ”Taustalla on pitkäjänteinen ja systemaattinen tutkimusta ja analytiikkaa hyödyntävä työ sen selvittämiseksi, mihin vuokra-asumiseen liittyviin teemoihin meidän tulee markkinoinnissa ja viestinnässä kulloinkin keskittyä.”

SATO on tehnyt Nepan kanssa vuoden 2022 alusta jatkuvaa mielikuvatutkimusta, johon on vastannut nettipaneelissa viikoittain noin 200 vuokralla asuvaa tai vuokra-asumista lähivuosina harkitsevaa 18–74-vuotiasta suomalaista. Viime vuonna tähän ryhmään kuului lähes puolet suomalaisista.

Mielikuvista olennaisin on luotettavuus

Mielikuvat SATOsta ovat viimeisen kahden vuoden aikana parantuneet entisestään ja yhtiöön liitetään yhä useammin esimerkiksi luotettavuuden, vastuullisuuden ja vaivattomuuden käsitteitä.

Vastaajien mielikuva vuokranantajan luotettavuudesta on tutkimuksen mukaan tärkein yksittäinen asia, jonka perusteella vuokranantajaa harkitaan. Seuraavaksi tärkeimpiä ovat mielikuvat kilpailukyvystä ja kotoisuudesta.

SATOn kotoisuutta korostanee yrityksen viesti vuokralla asumisen yllätyksettömyydestä sekä ’Elämäsi koti’ -slogan.

”Harva varmaan mainostaa omaa brändiään yllätyksettömäksi, mutta meille se sopii hyvin. Haluamme, että asiakkaamme voivat luottaa kotinsa turvallisuuteen ja asumisen vaivattomuuteen, ja mittausten mukaan viesti on onnistunut”, Laamanen iloitsee.

Isot toimijat erottuvat yhä enemmän muista

SATOn pitkäaikainen kilpakumppani, Kojamon Lumo-brändi, on tuttu myös tutkimuksen vastaajille. Pitkälti samoista asiakkaista kilpailevien brändit erottuvat yhä enemmän muista, kun kysytään, minkä toimijan asuntoon vastaaja voisi harkita muuttavansa.

”Aikana, jolloin ympäröivässä yhteiskunnassa on paljon epävarmuuksia, on pystyttävä tarjoamaan vastapainoksi luottamusta ja vakautta. Meillä isommilla vuokranantajilla on tähän pienempiä paremmat mahdollisuudet”, Laamanen toteaa. ”Haluamme, että SATO profiloituu turvallisena vuokranantajana, joka kuuntelee asiakkaidensa tarpeita. Haluamme toimia avoimesti ja lunastaa antamamme lupaukset.”

Nuoremmat arvostavat inhimillisyyttä

Vuokralla asumisen perinteiseksi kohderyhmäksi mielletyt alle 35-vuotiaat vastaajat toivovat mielikuvatutkimuksen perusteella vuokranantajaltaan inhimillistä otetta ja asumiselta mukavuutta ja vaivattomuutta. Laamasen mukaan tähän tarpeeseen voidaan vastata tarjoamalla SATOn talomestareiden ja asumisneuvojien palveluilla.

”Otimme viime vuonna käyttöön Hyvän kohtaamisen konseptin, jonka avulla meidän satolaisten on helpompi palvella asukkaitamme samalla luotettavalla otteella satolaisesta, asiakkaasta ja tilanteesta riippumatta”, Laamanen lisää ja tarkentaa: ”Nuoremmat vastaajat erottuivat jonkin verran muista vastaajista edellä mainituilla alueilla, mutta muuten vastaajien toiveet vuokranantajaa kohtaan ovat yllättävänkin samanlaisia.”

Lisätietoja:

Laura Laamanen, kaupallinen johtaja, SATO Oyj

p. 0201 34 4360, etunimi.sukunimi@sato.fi

Mediatiedustelut:

viestinta@sato.fi

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa yli 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. www.sato.fi