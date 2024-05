OP Gruppen

Delårsrapport 1.1.-31.3.2024

Börsmeddelande 8.5.2024 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–31.3.2024: Stark början på året för OP Gruppen – rörelsevinsten var 618 miljoner euro

Rörelsevinsten uppgick till 618 miljoner euro (480).

Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, resultatet från försäkringstjänster och provisionsnettot ökade totalt med 13 % till 969 miljoner euro (857). Räntenettot ökade med 24 % till 763 miljoner euro (615). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 8 miljoner euro till -10 miljoner euro (-2) och provisionsnettot med 11 % till 217 miljoner euro (244).

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen uppgick till 39 miljoner euro (23) och utgjorde 0,15 % (0,09) av kredit- och garantistocken.

Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 19 % till 151 miljoner euro (128).

De totala kostnaderna minskade med 3 % till 537 miljoner euro (553). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 43 % (50).

Utlåningen minskade på ett år med 1 % till 98,4 miljarder euro (98,8) och inlåningen minskade med 1 % till 73,6 miljarder euro (74,1).

CET1-kapitaltäckningen var 19,6 % (19,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,3 procentenheter.

Segmentet Andelsbankers (tidigare Hushållsbank) rörelsevinst ökade till 368 miljoner euro (256). Räntenettot ökade med 34 % till 611 miljoner euro (455). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 15 miljoner euro till 27 miljoner euro (12). Provisionsnettot minskade med 17 % till 161 miljoner euro (194). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 43 % (52). Utlåningen minskade på ett år med 1 % och inlåningen med 2 %.

rörelsevinst ökade till 368 miljoner euro (256). Räntenettot ökade med 34 % till 611 miljoner euro (455). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 15 miljoner euro till 27 miljoner euro (12). Provisionsnettot minskade med 17 % till 161 miljoner euro (194). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 43 % (52). Utlåningen minskade på ett år med 1 % och inlåningen med 2 %. Segmentet Företagsbanks rörelsevinst ökade till 140 miljoner euro (100). Räntenettot ökade med 21 % till 166 miljoner euro (138). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 1 miljon euro till 12 miljoner euro (11). Provisionsnettot minskade med 3 % till 57 miljoner euro (58). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 34 % (47). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen ökade med 11 %.

rörelsevinst ökade till 140 miljoner euro (100). Räntenettot ökade med 21 % till 166 miljoner euro (138). Nedskrivningarna av fordringar ökade med 1 miljon euro till 12 miljoner euro (11). Provisionsnettot minskade med 3 % till 57 miljoner euro (58). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 34 % (47). Utlåningen ökade på ett år med 2 % och inlåningen ökade med 11 %. Segmentet Försäkrings rörelsevinst ökade till 118 miljoner euro (90). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 8 miljoner euro till -10 miljoner euro (-2). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 37 % till 129 miljoner euro (94). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 109 (101).

rörelsevinst ökade till 118 miljoner euro (90). Resultatet från försäkringstjänster minskade med 8 miljoner euro till -10 miljoner euro (-2). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade med 37 % till 129 miljoner euro (94). Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 109 (101). Gruppfunktionernas rörelseförlust var -5 miljoner euro (4).

rörelseförlust var -5 miljoner euro (4). OP Gruppen höjde sina ägarkunders OP-bonus för 2024 med 40 procent jämfört med nivån 2022. Under 2024 betalas sammanlagt uppskattningsvis över 300 miljoner euro i OP-bonus. Ägarkunderna får också de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024. Värdet av denna förmån för 2024 är uppskattningsvis 88 miljoner euro.

Rörelsevinsten 2024 uppskattas vara på en god nivå men bli mindre än rörelsevinsten 2023. Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".





OP Gruppens nyckeltal

1–3/2024 1–3/2023 Förändr. % 1–12/2023 Rörelsevinst, mn € 618 480 28,7 2 050 Andelsbanker 368 256 43,5 1 223 Företagsbank 140 100 39,8 408 Försäkring 118 90 31,4 414 Gruppfunktioner -5 4 - -26 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € -75 -64 17,4 -275 Intäkter totalt 1 259 1 111 13,3 4 775 Kostnader totalt -537 -553 -2,9 -2 201 Kostnads-intäktsrelation, % 42,6 49,8 -7,1* 46,1 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 12,1 10,5 1,6* 10,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 13,4 11,8 1,6* 12,0 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 1,25 0,94 0,31* 0,98 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 1,39 1,05 0,34* 1,11 31.3.2024 31.3.2023 Förändr. % 31.12.2023 CET1-kapitaltäckning, % 19,6 18,3 1,3* 19,2 Utlåning, md € 98,4 98,8 -0,5 98,9 Inlåning, md € 73,6 74,1 -0,8 74,5 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 3,04 2,41 0,6* 2,94 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,15 0,09 0,06* 0,26 Ägarkunder (1 000) 2 095 2 071 1,1 2 094

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2023. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2023 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

Chefdirektörens kommentarer:

Finlands ekonomi utvecklades svagare än väntat, inflationstakten dämpades ytterligare och trots en liten nedgång hölls räntorna på en högre nivå än tidigare

Den ekonomiska utvecklingen i Finland var svagare än väntat under början av året bland annat till följd av strejker och en svag utveckling i byggbranschen. Ekonomin är dock småningom på väg uppåt med draghjälp från export- och konsumtionsefterfrågan. Efter en svag början på året är det möjligt att Finlands ekonomi återhämtar sig snabbt, men då är det ändå bara fråga om en återgång till den långsamma tillväxttrend som pågått länge.

Inflationen avtog i Finland under början av året och låg kring ett par procent. Uppgången i priserna mattas av och räntorna går ner, vilket stöder en bättre ekonomisk utveckling. Till följd av Europeiska centralbankens fortsatt strama penningpolitiska styrning var marknadsräntorna under januari–mars kvar på en klart högre nivå än under de senaste åren.

På bostadsmarknaden låg såväl volymen av bostadsaffärer som efterfrågan på bolån på en klart lägre nivå än ett år tidigare. Den måttliga nedgången i bostadspriserna fortsatte också.

Den svaga ekonomiska utvecklingen återspeglades särskilt i byggbranschen och relaterade branscher. Riskerna i fastighetssektorn som helhet var fortfarande ett orosmoment. Antalet nya konkurser var klart större än under de föregående åren, och i de nya konkursansökningarna var det bland annat konkurserna i byggbranschen samt för företagen inom hotell- och restaurangverksamheten som stack ut.

De geopolitiska riskerna var fortsatt stora under början av året, särskilt på grund av det spändare läget i Mellanöstern. Det finns inte heller några utsikter för att situationen ska förbättras inom en snar framtid. Indikatorerna för utsikterna i den globala ekonomin har trots det förbättrats under de senaste månaderna och pekar mot en gradvis uppgång i ekonomin.

OP Gruppen hade en stark början på året – det utmärkta resultatet möjliggör avsevärda förmåner för ägarkunderna

Trots utmaningarna i omvärlden utvecklades OP Gruppens rörelsevinst mycket positivt under början av året. Resultatet före skatt för januari–mars ökade med 29 procent från året innan. Rörelsevinsten under årets första kvartal var 618 miljoner euro. Tack vare vår starka resultatutveckling kan vi erbjuda våra närmare 2,1 miljoner ägarkunder utmärkta förmåner även 2024. Med hjälp av förmånerna underlättar vi också i år hushållens situation under de här ekonomiskt utmanande tiderna. OP Gruppen betalar den OP-bonus som samlas för 2024 med en förhöjning på 40 procent och tar inte alls ut några månadsavgifter för dagliga tjänster av ägarkunderna under 2024. De här förmånernas sammanlagda värde för ägarkunderna är under innevarande år uppskattningsvis nästan 400 miljoner euro. OP Gruppen ägs av sina kunder, och gruppens ekonomiska framgång kommer även framöver att ta sig uttryck i olika ekonomiska och andra förmåner för ägarkunderna.

En stark kapitaltäckning och en utmärkt likviditet skapar trygghet i en osäker och i många avseenden svårtolkad omvärld. OP Gruppens CET1-kapitaltäckning stärktes ytterligare och var 19,6 procent, vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 7,3 procentenheter. OP Gruppen är en av de mest solida stora bankerna i Europa. Även likviditeten var fortsatt utmärkt. En stark kapitaltäckning, en utmärkt likviditet och kundernas samt andra intressentgruppers breda förtroende är viktiga faktorer såväl för en bank som för ett försäkringsbolag. Hos OP Gruppen är alla de här faktorerna i utmärkt skick.

Intäkterna från OP Gruppens kundrörelse fortsatte att öka rejält tack vare en ökning särskilt i räntenettot. Kostnaderna för både inlåningen och marknadsupplåningen ökade. Provisionsnettot var däremot 11 procent lägre än under jämförelseåret främst på grund av att ägarkunderna tillhandahölls en förmån där inga månadsavgifter togs ut för de dagliga tjänsterna.

Resultatet från försäkringstjänsterna var 10 miljoner euro negativt i synnerhet till följd av ökade skadekostnader. Skadekostnaden ökade under början av året till följd av flera frys- och storskador samt ett aktivt utnyttjande av hälsoförsäkringar.

Intäkterna från placeringsverksamheten utvecklades utmärkt under början av året och var 24 miljoner euro högre än året innan, alltså totalt 151 miljoner euro. De totala intäkterna ökade under januari–mars med 13 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Kostnaderna däremot minskade med 3 procent från året innan. Den viktigaste post som bidrog till kostnadsminskningen var den finansiella stabilitetsavgiften som minskade med 62 miljoner euro. EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlar inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2024. Utan den här effekten ökade kostnaderna med 9 procent. Kostnaderna ökade särskilt som en följd av högre personalkostnader och en ökning i satsningarna på ICT-utveckling. OP Gruppens kostnads-intäktsrelation förbättrades avsevärt jämfört med motsvarande period föregående år och låg på en mycket god nivå, 43 procent.

Resultatutvecklingen för alla tre rörelsesegment var stark. Tack vare den goda utvecklingen av räntenettot ökade resultatet särskilt kraftigt i segmentet Andelsbanker, där rörelsevinsten ökade med 44 procent till 368 miljoner euro. Resultatet i segmentet Företagsbank förbättrades också klart och ökade med 40 procent till 140 miljoner euro. Resultatet i segmentet Försäkring var 118 miljoner euro och ökade från året innan med 31 procent särskilt tack vare placeringsverksamhetens goda resultat.

Både inlåningen och utlåningen minskade något – kundernas lånebetalningsförmåga var fortsatt rätt god

Inlåningen minskade på ett år med 0,8 procent. Inlåningen minskade huvudsakligen till följd av att inlåningen från företag och organisationer var mindre. Inlåningen från hushåll ökade däremot med drygt en procent. OP Gruppens marknadsandel av inlåningen från hushåll stärktes ytterligare och var 42,6 procent.

OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 0,5 procent. Efterfrågan på både nya bolån och nya företagskrediter var låg. Bolånekunderna har skött sina lån punktligt och föredömligt trots att räntorna gått upp. Ansökningarna om ändring av betalningsplanerna för lån har varit färre än året innan. OP Gruppens marknadsandel av bolånen var 39 procent. Bygg- och fastighetssektorn försvagades under 2023, och läget var fortsatt utmanande för kunderna i de här branscherna också under det första kvartalet i år. De prognostiserade kreditförlustreserveringarna och nödlidande fordringarna fortsatte att öka något till följd av den allmänna försvagningen av ekonomin, men de låg ändå historiskt sett på en måttlig nivå.

Intresset för sparande och placering ökar allt mer

Vi vill coacha våra kunder till bättre ekonomiska val. Därför har vi på olika sätt satsat på att underlätta kundernas hantering av sin ekonomi samt på att möjliggöra och stötta sparande och placering på lång sikt. Kapitalförvaltningen är ett av prioritetsområdena för vår tillväxt. Vi strävar efter att ta ett tydligt tillväxtkliv inom den här affärsrörelsen. Våra kunders intresse för att trygga sin ekonomiska framtid och öka sin förmögenhet var fortsatt starkt under början av året.

Regelbundet fondsparande intresserade OP Gruppens kunder, och det ingicks 51 procent fler nya sparavtal än under motsvarande period förra året. Antalet fondandelsägare i OP-placeringsfonder ökade och var över 1,31 miljoner. Också antalet aktiva aktieplacerare ökade klart. Värdet av de placeringstillgångar som förvaltas av OP Gruppen ökade med 8 procent jämfört med motsvarande period året innan och uppgick till nästan 107 miljarder euro.

Skadekostnaden i försäkringsrörelsen ökade klart

Skadekostnaden i försäkringsrörelsen ökade från året innan med 22 procent till följd av några storskador, den exceptionella köldperioden under början av året och ett aktivt utnyttjande av hälsoförsäkringar. Av samtliga skador ersattes 94 procent. Perioden av sträng kyla i januari orsakade ett rekordstort antal rörbrotts- och bilräddningsskador. Jämfört med ett år tidigare ökade antalet egendomsskador med 91 procent och antalet bilräddningsskador med hela 129 procent. Den svaga skadeutvecklingen höjde skadeförsäkringens riskprocent till närmare 82. Premieintäkterna ökade under början av året med 8 procent.

Den jämna ökningen i användningen av digitala tjänster fortsätter

Användningen av digitala tjänster fortsatte tydligt att öka. Såväl privatkunderna som företagskunderna använder allt oftare digitala kanaler för sina bank- och försäkringsärenden. Antalet inloggningar enbart i OP-mobilen var över 57 miljoner i mars. OP-mobilen har redan över 1,6 miljoner aktiva användare.

Det pågår en betydande förändring i andelsbanksstrukturen

Under början av året har det offentliggjorts flera planerade strukturprojekt mellan andelsbanker på olika håll i Finland. De strukturprojekt som hittills har offentliggjorts skulle, om de genomfördes, leda till att antalet andelsbanker minskar från 102 andelsbanker vid slutet av förra året till 71 andelsbanker senast vid slutet av 2025. Dessutom finns det flera planerade fusionsprojekt mellan andelsbanker som ännu inte offentliggjorts.

Det som särskilt driver på fusionsprojekten är att andelsbankerna vill kunna tillhandahålla så högklassiga och mångsidiga banktjänster som möjligt på sitt verksamhetsområde. En annan pådrivande faktor är de ökade krav som bankregleringen innebär.

Tillsammans genom alla tider

OP Gruppen är väl utrustad och redo för att stötta kunderna under den pågående måttliga recessionen. Exempelvis vid kreditbetalningsproblem uppmanar jag våra kunder att i så god tid som möjligt kontakta sin andelsbank. Då kan vi söka den bästa lösningen på problemen.

I början av april sände finansministeriet på remiss ett propositionsutkast med förslag till reform av beskattningspraxis i fråga om bonus inom finanssektorn. Om lagförslaget godkänns och lagen träder i kraft, påverkas beskattningen av OP bonus som används för försäkringspremier. OP Gruppen kommer dock att se till att nettovärdet på de normala förmåner som ägarkunderna får inte sjunker, även i det fall att lagändringen genomförs.

Jag vill rikta mitt varma tack till alla våra kunder för visat förtroende för OP Gruppen under början av året. Vi vill vara värda ert förtroende också i fortsättningen. Ett varmt tack också till våra anställda och förvaltningspersoner för ert utmärkta arbete under början av 2024.

Timo Ritakallio

chefdirektör

Januari–mars

OP Gruppens rörelsevinst uppgick till 618 miljoner euro (480). Rörelsevinsten ökade med 138 miljoner euro från jämförelseperioden. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, provisionsnettot och resultatet från försäkringstjänster ökade totalt med 13,1 procent till 969 miljoner euro (857). Kostnads-intäktsrelationen förbättrades till 42,6 procent (49,8).

Räntenettot ökade med 24,0 procent till 763 miljoner euro. Uppgången i marknadsräntorna ökade räntenettot ytterligare. Räntenettot i segmentet Andelsbanker ökade med 34,3 procent till 611 miljoner euro och i segmentet Företagsbank ökade det med 20,8 procent till 166 miljoner euro. OP Gruppens utlåning minskade på ett år med 0,5 procent till 98,4 miljarder euro och inlåningen minskade på ett år med 0,8 procent till 73,6 miljarder euro. Inlåningen från hushåll ökade ändå med 1,3 procent till 47,0 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 4,5 miljarder euro (4,8).

Resultatförsvagande nedskrivningar av fordringar för krediter och fordringar bokfördes för sammanlagt 39 miljoner euro (23). Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 12 miljoner euro (7). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 957 miljoner euro (929), varav 109 miljoner euro (109) var extra avsättningar enligt ledningens bedömning. De nödlidande fordringarna uppgick till 3,0 procent (2,9) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,15 procent (0,09) av kredit- och garantistocken.

Provisionsnettot minskade med 11,3 procent till 217 miljoner euro. Ägarkunderna har fått de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter från oktober 2023, vilket bidrog till det mindre provisionsnettot. Provisionsnettot från betalningarna minskade med 21 miljoner euro till 55 miljoner euro, provisionsnettot från förmedlingen av bostäder med 2 miljoner euro till 13 miljoner euro och provisionsnettot från försäkringsavtal med 12 miljoner euro till 14 miljoner euro. Däremot ökade provisionsnettot från placeringsfonderna med 7 miljoner euro till 55 miljoner euro.

Resultatet från försäkringstjänster minskade med 8 miljoner euro till -10 miljoner euro på grund av att nettoförsäkringsersättningarna ökat. Under början av året inträffade fler storskador än vanligt, vilket ökade försäkringsersättningarna. I resultatet från försäkringstjänster ingår rörelsekostnader på 129 miljoner euro (120). Premieintäkterna från skadeförsäkringen ökade med 9,1 procent till 453 miljoner euro, nettoförsäkringsersättningarna efter återförsäkringens andel ökade med 25,2 procent till 345 miljoner euro och driftskostnaderna i försäkringsrörelsen inklusive skaderegleringskostnader ökade med 1,7 procent till 118 miljoner euro. Skadeförsäkringens totalkostnadsprocent försvagades till 108,9 (100,5).

Intäkterna från placeringsverksamheten, dvs. nettointäkterna från placeringsverksamheten, de finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal och intäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel, ökade med totalt 18,6 procent till 151 miljoner euro. Intäkterna från placeringsverksamheten ökade på grund av att aktieplaceringarnas värde ökade. Nettointäkterna från placeringsverksamheten tillsammans med finansiella nettointäkter visar resultatet från försäkringsverksamhetens placeringsverksamhet. OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var 2,0 procent (2,1).

De totala nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet, dvs. nettointäkterna från skuldebrev, aktier och derivat, uppgick till 744 miljoner euro (485), och de totala nettointäkterna från skulder för placeringsavtal var -359 miljoner euro (-174). De finansiella nettokostnaderna för försäkringsavtal var -250 miljoner euro (-223).

Bankrörelsens nettointäkter från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 25 miljoner euro till 8 miljoner euro till följd av att ränteintäkterna från skuldebrev minskat.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 9 miljoner euro (6).

De totala kostnaderna minskade med 2,9 procent till 537 miljoner euro. Personalkostnaderna ökade med 15,4 procent till 256 miljoner euro. Till ökningen bidrog en ökning i antalet anställda och löneförhöjningar. Antalet anställda i OP Gruppen ökade på ett år med 1 000 personer. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 29,2 procent till 33 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna minskade med 12,8 procent till 248 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 123 miljoner euro (104). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 83 miljoner euro (64) och de aktiverade utvecklingskostnaderna uppgick till 14 miljoner euro (23). Myndighetsavgifterna minskade med 62 miljoner euro till 1 miljon euro. EU:s gemensamma resolutionsnämnd (Single Resolution Board, SRB) samlar inte in stabilitetsavgifter av bankerna för 2024. Under 2023 betalade OP Gruppen stabilitetsavgifter för totalt 62 miljoner euro.

I resultaträkningen ökade OP-bonus till ägarkunderna med 17,2 procent till 65 miljoner euro (55) på grund av tilläggsbonus för 2024.

Inkomstskatten uppgick till 125 miljoner euro (95). Rapportperiodens effektiva skattesats var 20,3 procent (19,7). Totalresultatet efter skatt var 509 miljoner euro (420).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 16,5 miljarder euro (16,3). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,2 miljarder euro (3,3), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,4) av uppsagda Avkastningsandelar.

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är starka. OP Gruppens LCR-relationstal var 199 procent (199) och NSFR-relationstalet var 130 procent (130) vid rapportperiodens slut.

OP Andelslags ordinarie andelsstämma

OP Andelslag höll ordinarie andelsstämma 23.4.2024. På stämman valdes förvaltningsrådsledamöter och revisor.

Förvaltningsrådet har 36 ledamöter. Vid den ordinarie andelsstämman omvaldes följande förvaltningsrådsledamöter som stod i tur att avgå: verkställande direktör Kaisa Markula, verkställande direktör Ulf Nylund, verkställande direktör Teuvo Perätalo, personaldirektör Titta Saksa och professor i regionvetenskap Markku Sotarauta.

Till nya förvaltningsrådsledamöter valdes: kundrelationsdirektör Essi Alaluukas, lektor Kati Antola, jurist Sanna Ebeling, verkställande direktör Jouni Hautala, verkställande direktör Miia Hirvonen, verkställande direktör Ari Karhapää, verkställande direktör Juha Korhonen, verkställande direktör Leena Perämäki, verkställande direktör Eija Sipola, verkställande direktör Kirsi Soltin, verkställande direktör Agneta Ström-Hakala och företagare Antti Turkka.

Vid sitt konstituerande möte 23.4.2024 valde förvaltningsrådet sitt presidium. Till ordförande valdes styrelsens ordförande Annukka Nikola och till vice ordförande företagare Taija Jurmu och verkställande direktör Ari Väänänen.

Till revisor för räkenskapsperioden 2024 valde den ordinarie andelsstämman revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som har utsett CGR Lauri Kallaskari till huvudansvarig revisor.

Till granskare av OP Gruppens hållbarhetsrapportering för räkenskapsperioden 2024 valde den ordinarie andelsstämman hållbarhetsrevisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som meddelat att den huvudansvariga hållbarhetsrevisorn är HBR Tiina Puukkoniemi.

Utsikter för återstoden av året

Finlands ekonomi minskade under början av året men väntas under slutet av året växa tack vare en återhämtning på exportmarknaden, förbättrad köpkraft och nedgång i räntorna. Geopolitiska kriser som utvidgas kan ha en plötslig effekt på placeringsmarknaden och den ekonomiska omvärlden.

OP Gruppens rörelsevinst uppskattas vara på en god nivå 2024 men ändå bli mindre än rörelsevinsten 2023.

De största osäkerhetsfaktorerna för OP Gruppens resultatutveckling gäller utvecklingen i omvärlden, förändringarna i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen i nedskrivningar av fordringar. Prognoserna och bedömningarna i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 8.5.2024 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Finansiell information 2024:

Halvårsrapport 1.1–30.6.2024 24.7.2024 Delårsrapport 1.1−30.9.2024 31.10.2024





OP-sammanslutningens Pelare III -information 30.6.2024 Vecka 33 OP-sammanslutningens Pelare III -information 30.9.2024 Vecka 45

Helsingfors 8.5.2024

OP Andelslag

Styrelsen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500

Ekonomi- och finansdirektör Mikko Timonen, tfn 010 252 1325

Chef för företagskommunikation Lotta Ala-Kulju, tfn 010 252 8719

DISTRIBUTION

Nasdaq Helsingfors

Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)

LSE London Stock Exchange

Centrala medier

op.fi

OP Gruppen är Finlands största finansgrupp med över två miljoner ägarkunder och nästan 14 000 anställda. Vi erbjuder heltäckande bank- och försäkringstjänster till privat- och företagskunder. OP Gruppen består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Tillsammans med våra ägarkunder har vi byggt upp det finländska samhället och en hållbar framtid redan i 120 års tid. www.op.fi