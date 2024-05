ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2024 KLO 10:15

ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2024

Osakekohtainen tulos kääntyi voitolliseksi

YHTEENVETO

Liikevaihto 8,2 MEUR (1-3/2023: 8,6 MEUR)

Liikevoitto 0,6 MEUR (0,7 MEUR)

Tulos ennen veroja 0,9 MEUR (-0,1 MEUR)

Tulos/osake 0,17 EUR (-0,11 EUR)

Omavaraisuusaste 51,0 % (53,0 %)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

EKP:n asiantuntijoiden maaliskuun 2024 kokonaistaloudellisten arvioiden mukaan inflaation hidastuminen kohti keskuspankkien tavoitteita etenee arviointijakson mittaan asteittain kehittyneissä talouksissa, kun taas kehittyvissä markkinatalouksissa kulutuksen odotetaan kiihtyvän hieman tänä vuonna ja sen jälkeen jälleen hidastuvan. Tämä arvio johtuu eräiden keskeisten kehittyvien talouksien, kuten Kiinan, Venäjän ja Turkin inflaation odotetusta kiihtymisestä. Euroalueen kilpailijoiden vientihintojen muutoksen odotetaan kääntyvän tänä vuonna positiiviseksi ja pysyvän arviointijakson loppuun saakka arvioidun pitkän aikavälin keskiarvonsa tuntumassa. Arviota on alennettu hieman joulukuisiin arvioihin verrattuna sitä mukaa, kun tuotantoketjun hintapaineet ovat hellittäneet, ja energiahyödykkeiden hinnat ovat laskeneet.

Talouskasvun odotetaan pysyvän vaisuna lyhyellä aikavälillä ja elpyvän asteittain myöhemmin tänä vuonna, kun inflaatio hidastuu, palkkojen vahva kasvu jatkuu ja vientikysyntä vahvistuu. Kyselytiedot viittaavat hitaan tai nollatasoisen kasvun jatkumiseen lähitulevaisuudessa, mutta useimmat ennakoivat indikaattorit osoittavat kuitenkin joitakin merkkejä paremmasta. Tilauskantojen supistuminen ja kireä rahapolitiikka varjostavat yritysten lyhyen aikavälin investointinäkymiä, mutta sijoittajien luottamuksen koheneminen antaa viitteitä siitä, että elpymiselle voisi olla edellytyksiä loppuvuonna.

Vaikea markkinatilanne huomioiden voimme olla suhteellisen tyytyväisiä Elecster-konsernin ensimmäiseen vuosineljännekseen. Geopoliittisten jännitteiden ja edelleen tavoitteita korkeamman inflaation aiheuttama yleinen epävarmuus tulevasta aiheuttavat edelleen ostopäätösten lykkääntymistä asiakkaillamme. Liikevaihtomme vertailukauteen nähden oli alemmalla tasolla, mutta kannattavuutemme kehittyi myönteisesti ja katsauskauden osakekohtainen tulos kääntyi heikon vertailuvuoden viimeisen neljänneksen jälkeen positiiviseksi. Kokonaistulos parani myös vertailukauteen nähden selkeästi. Suhteellinen liikevoitto vertailukauteen nähden laski maltillisesti. Lasku selittyy katsauskauteen sisältyvistä, liiketoiminnan muihin kuluihin kirjatuista panostuksista digitalisaatioon ja markkinointiin.

Meijerikoneiden osalta uusien tilausten saaminen on edelleen hidasta, mutta merkkejä parantuneesta tilanteesta on nähtävillä. Kiinnostus Elecsterin tarjomia pakkausratkaisuja kohtaan on maaliskuussa järjestettyjen Anuga Foodtech-messujen perusteella kasvussa useilla markkinoilla, jotka aiemmin ovat olleet muiden pakkausratkaisujen hallussa.

Pakkausmateriaalien toimitusmäärä jäi vertailukaudesta ja oli edelleen pitkänajan keskiarvojen alapuolella. Monet asiakkaamme ovat kohonneiden korkojen ja laskeneen kysynnän seurauksena pienentäneet varastotasojaan vapauttaakseen varastoihin sitoutuneita pääomia.

Katsauskaudelle ajoittuneet poliittiset lakot Suomen satamissa eivät sanottavasti vaikuttaneet toimintaamme. Joidenkin asiakkaidemme ja oman Kenian tehtaamme toimituksissa oli maltillisia viiveitä, mutta toimintaa ei jouduttu pysäyttämään lakkojen vuoksi.

Kenian shillingin vahvistuminen katsauskaudella vaikutti positiivisesti tulokseemme rahoituskulujen alentumisen kautta. Vertailukaudella shillingin kurssikehityksen vaikutus oli päinvastainen.

Elecsterin Venäjän liiketoiminta on pääasiallisesti paikallisen tytäryhtiömme valmistamien pakkausmateriaalien myyntiä paikallisille meijerialan yrityksille. Pakotteita on laajennettu moneen kertaan ja sillä on ollut vaikutus myös Elecsterin vientiin Venäjälle.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 8,2 milj. euroa (edellisvuonna 8,6 milj. euroa). Liikevaihto pieneni 4,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Katsauskauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa (0,7 milj. euroa), eli 7,3 % (8,3 %) liikevaihdosta. Voitto ennen veroja oli 0,9 milj. euroa (-0,1 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (-0,11 euroa).

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 49,1 milj. euroa (50,6 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 51,0 % (53,0 %). Konsernin korollinen vieras pääoma oli 17,6 milj. euroa (19,0 milj. euroa).

Teollisuustuotesegmentissä konetoimitusten määrä oli vertailuvuotta selkeästi korkeammalla tasolla. Sen sijaan pakkausmateriaalitoimitusten liikevaihto pieneni edellisvuoteen nähden. Pakkausmateriaalien raaka-ainehinnat liikkuvat tällä hetkellä pitkäaikaisten arvojen keskimääräisissä tasoissa.

Kuluttajatuotesegmentissä toimitusmäärät nousivat edelliseen vuoteen verrattuna ja tulos kääntyi positiiviseksi.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 218 (224), josta ulkomailla 95 (95). Katsauskauden lopussa konsernin henkilömäärä oli 219 (225).

YHTIÖKOKOUS

Elecster Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2024 vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 2.5.2024.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti palkitsemisraportin ja palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Aija Bärlundin, Jarmo Halosen, Jukka Halosen, Juuso Halosen, Veronika Halosen ja Tero Ylinenpään. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jukka Halosen jatkamaan puheenjohtajana.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henrik Juth.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 23.4.2024 PÄÄTETYT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus koskee enintään 180.000 yhtiön A-osaketta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytetään yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta).

Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 1.5.2024 – 30.4.2025 välisenä aikana.

Valtuutus päättää omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutuksen kohteena on enintään 180.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustinjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa 1.5.2024 – 30.4.2025 välisenä aikana.

OSAKKEET

Elecster Oyj:n osakepääoma 31.3.2024 oli 3.151.939,29 euroa ja osakkeiden lukumäärä 3.748.116. Osake on nimellisarvoton.

Emoyhtiö Elecster Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, K-sarja ja A-sarja. A-osake noteerataan Nasdaq OMX Helsingin Pörssissä. Osakkeen ylin kurssi katsauskauden aikana oli 5,25 euroa ja alin 3,38 euroa. Katsauskauden päättyessä kurssi oli 4,1 euroa. Katsauskauden aikana A-osakkeiden vaihto oli 37 694 kpl (2,0 % A-osakkeiden määrästä).

Yhtiöllä ei ole hallussaan yhtiön omia osakkeita.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuutuksia eikä valtuutusta vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

NÄKYMÄT SEKÄ LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

EKP:n maaliskuisen talouskatsauksen riskiarvio mainitsee, että talouskasvuun kohdistuvat riskit painottuvat edelleen arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos rahapolitiikan vaikutukset osoittautuvat odotettua voimakkaammiksi. Kasvu voi olla odotettua hitaampaa myös, jos maailmantalouden kehitys heikkenee tai maailmankaupan kasvu hiljenee entisestään. Venäjän perusteeton sota Ukrainassa ja Lähi-idän murheellinen konflikti suurentavat huomattavasti geopoliittista riskiä, mikä saattaa heikentää yritysten ja kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen ja aiheuttaa häiriöitä maailmankauppaan. Kasvu voi toisaalta olla odotettua vahvempaa, jos inflaatio hidastuu ennakoitua nopeammin ja reaalitulojen kasvu lisää kulutusta enemmän tai maailmantalous kasvaa voimakkaammin kuin mitä on arvioitu.

Ennakoitua nopeamman inflaation riskejä ovat etenkin Lähi-idän voimakkaat geopoliittiset jännitteet, joiden vuoksi energian hinnat ja rahtikustannukset saattavat nousta lähiaikoina arvioitua enemmän ja häiritä maailmankauppaa. Inflaatio voi osoittautua ennakoitua nopeammaksi myös, jos palkat nousevat enemmän tai voittomarginaalit pienenevät hitaammin kuin mitä on odotettu. Ennakoitua hitaammaksi inflaatio saattaa jäädä siinä tapauksessa, että rahapolitiikka vaimentaa kysyntää odotettua enemmän tai talouden toimintaympäristö muualla maailmassa odottamatta huononee.

Kuten tilinpäätöstiedotteessa kerroimme, odotamme edelleen konemyynnissä, että korkean korkotason vuoksi pitkittyneet kaupalliset neuvottelut alkavat vuonna 2024 korkojen laskun myötä muuttua toimitussopimuksiksi ja siten konetoimitusten volyymi kasvaa vertailuvuoteen nähden. Myös pakkausmateriaaleissa uskomme kysynnän kasvavan. Kannattavuuden uskomme kehittyvän positiivisesti sekä myynnin kasvun että alentuneiden rahoituskustannusten ansiosta. Suurimman riskin myönteiselle kannattavuuskehitykselle aiheuttavat korkotason kehitys sekä korkoihin kytkeytyvä valuuttakurssien suuri volatiliteetti Elecsterin kohdemarkkinoilla.

Elecsterin toiminnassa maailmantalouden epävarmuuden tuomien riskien lisäksi erityisesti Venäjän toimintoihin liittyy merkittäviä riskejä. Venäjää vastaan asetettujen sanktioiden lisäksi epävarmuutta synnyttää poliittiset riskit, joista suurimpana huolenaiheena on Venäjän mahdolliset vastatoimenpiteet ns. ” ei-ystävällisistä ” valtioista peräisin olevia yrityksiä kohtaan. On mahdollista, että Venäjän hallinto säätää lakeja tai ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä.

Jos Venäjän hallinto pyrkisi vaikeuttamaan länsimaisten yritysten toimintaa Venäjällä, olisi mahdollisella muutoksella merkittäviä vaikutuksia Elecsterin toimintaan ja taloudelliseen asemaan.

Toistaiseksi toimenpiteet ovat kuitenkin tähdänneet siihen, että yritykset jatkaisivat toimintaansa. Vetäytymistä Venäjältä on vaikeutettu tuntuvasti. Prosessit ovat pitkiä ja asiaa koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan jatkuvasti. 25.4.2023 voimaansaatettu asetus ” Decree No 302 ” mahdollistaa Venäjän valtion omaisuudenhoitoviraston Rosimushchestvon siirtää väliaikaisesti osakkeet hallintaansa ja vaihtaa yrityksen paikallinen johto. Kyseisen asetuksen varjolla on toteutettu joitakin vetäytymisilmoituksen antaneiden Venäjän kannalta kriittisillä sektoreilla toimivien yrityksien haltuunottoja.

Vetäytyminen Venäjän toiminnoista olisi myös Elecsterin osalta aikaavievä ja vaikea prosessi. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Elecster-konserni toistaiseksi jatkaa Venäjän toimintojaan ja seuraa tilanteen kehittymistä.

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Konsernin liikevaihdon arvioidaan säilyvän samalla tasolla tai kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 LIIKEVAIHTO 8.210 8.575 34.130 Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos 335 662 86 Valmistus omaan käyttöön 0 7 32 Liiketoiminnan muut tuotot 139 21 91 Materiaalit ja palvelut -4.075 -4.839 -16.577 Henkilöstökulut -2.056 -2.063 -7.804 Poistot ja arvonalentumiset -367 -389 -1.479 Liiketoiminnan muut kulut -1.590 -1.262 -6.477 LIIKEVOITTO 596 712 2.001 Rahoitustuotot ja –kulut 336 -784 -2.040 TULOS ENNEN VEROJA 932 -72 -39 Tuloverot -306 -331 -1.080 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, yhteensä 626 -403 -1.119 TILIKAUDEN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 626 -403 -1.120 Määräysvallattomille omistajille 0



0



1 Tulos/osake, yhteensä 0,17 -0,11 -0.30

LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, IFRS

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 TILIKAUDEN TULOS 626 -403 -1.119 MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -47 -347 -1.881 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 578 -750 -3.000 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN Emoyhtiön osakkeenomistajille 578 -749 -2.998 Määräysvallattomille omistajille 0



0 -2

KONSERNITASE, IFRS

Tuhatta euroa 31.3.2024 31.3.2023 31.12.2023 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 391 137 323 Aineelliset hyödykkeet 9.235 10.738 9.365 Muut osakkeet ja osuudet 81 81 81 Pitkäaikaiset saamiset 407 1.334 581 Laskennalliset verosaamiset 419 486 394 Pitkäaikaiset varat yhteensä 10.534 12.777 10.744 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 18.988 20.327 19.045 Myyntisaamiset ja muut saamiset 6.725 6.180 6.917 Tuloverosaaminen 276 28 484 Rahavarat 12.613 11.332 10.830 Lyhytaikaiset varat yhteensä 38.603 37.867 37.275 VASTAAVAA 49.137 50.644 48.019 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 3.152 3.152 3.152 Ylikurssirahasto 4.239 4.239 4.239 Muut Rahastot 92 96 92 Muuntoerot 351 394 261 Kertyneet voittovarat 16.586 18.743 16.098 Määräysvallattomat omistajat 10 11 10 Oma pääoma yhteensä 24.430 26.636 23.851 VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 414 303 378 Pitkäaikainen vieras pääoma 9.752 10.536 10.558 Lyhytaikainen vieras pääoma 14.541



13.169 13.231 VASTATTAVAA 49.137 50.644 48.019













KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden voitto 626 -403 -1.119 Oikaisut tilikauden tulokseen 121 1.662 4.664 Käyttöpääoman muutos 2.411 234 1.600 Maksetut korot ja muut rahoituserät -261 -582 -1.671 Saadut korot ja osingot 55 14 207 Maksetut verot -270 -308 -1.162 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 2.681 617 2.518 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -134 -113 -339 Käyttöomaisuuden myynti 1 2 118 Pitkäaikaisten saamisten muutos 1 2 Investointien rahavirta yhteensä -133 -110 -219 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen muutos -951 -641 -1.512 Lyhytaikaisten lainojen muutos 57 191 121 Maksetut osingot -545 Rahoituksen rahavirta yhteensä -894 -450 -1.936 Rahavarojen muutos 1.655 58 363 Rahavarat kauden alussa 10.830 11.434 11.434 Rahavarojen kurssimuutosten vaikutus 128 -160 -967 Rahavarat kauden lopussa 12.613 11.332 10.830





LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA



a. Osakepääoma

b. Ylikurssirahasto

c. Muut rahastot

d. Muuntoerot

e. Voittovarat

f. Yhteensä

g. Määräysvallattomille omistajille

h. Yhteensä

Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2024 3.152 4.239 92 261 16.098 23.841 10 23.851 Laaja tulos 90 487 578 578 Muut muutokset

OMA PÄÄOMA

31.3.2024 3.152 4.239 92 351 16.586 24.420 10 24.429





Tuhatta euroa a. b. c. d. e. f. g. h. OMA PÄÄOMA 1.1.2023 3.152 4.239 98 372 19.633 27.493 11 27.505 Laaja tulos -2 23 -771 -749 0 -750 Muut muutokset -119 -119 0 -119 OMA PÄÄOMA

31.3.2023 3.152 4.239 96 394 18.743 26.625 11 26.636

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET

Tuhatta euroa 31.3.2024 31.3.2023 31.12.2023 Annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 3.703 2.558 3.703 Yrityskiinnitykset 11.301 11.301 11.301

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Tuhatta euroa 1-3/2024 1-3/2023 1-12/2023 Liikevaihto 8.210 8.575 34.130 Liikevaihdon kasvu, % -4,2 0,4 -20,0 Liikevoitto 596 712 2.001 % liikevaihdosta 7,3 8,3 5,9 Tulos ennen veroja 932 -72 -39 % liikevaihdosta 11,3 -0,8 -0,1 Tilikauden tulos (emoyhtiön osakkeenomistajille) 626 -403 -1.120 % liikevaihdosta 7,6 -4,7 -3,3 Oman pääoman tuotto, % 10,4 -6,0 -4,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,3 2,0 2,2 Korollinen vieras pääoma 17.595 18.963 18.419 Rahavarat 12.613 11.332 10.830 Nettovelkaantumisaste, % 20,4 28,6 31,8 Omavaraisuusaste, % 51,0 53,0 50,2 Taseen loppusumma 49.137 50.644 48.019 Bruttoinvestoinnit 150 116 782 Tilauskanta 8.549 7.731 7.427 Tulos/osake, euroa 0.17 -0,11 -0,30 Oma Pääoma/osake, euroa 6,52 7,11 6,37 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä 3.748.116 3.748.116 3.748.116 Konsernin vastuusitoumukset 13.859 13.859 15.004

LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN

Tuhatta euroa Q1/24 Q4/23 Q3/23 Q2/23 Q1/23 Liikevaihto 8.210 8.392 8.194 8.970 8.575 Liikevoitto 596 -435 1.014 709 712 Liikevoitto, % 7,3 -5,2 12,4 7,9 8,3 Kauden tulos 626 -1.353 403 234 -403 Tulos/osake, euroa 0.17 -0,36 0,11 0,06 -0,11

Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS -standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset–standardin vaatimuksia.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet sekä tunnuslukujen laskentaperiaatteet ovat yhtenevät vuoden 2023 tilinpäätöksen kanssa. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuosikertomuksen 2023 sivulta 39.

Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kaikki tässä pörssitiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tästä syystä tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, kilpailuolosuhteissa, markkinoilla tai lainsäädännössä.

Taulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen summat saattavat poiketa loppusummasta.

Konsernin puolivuosikatsaus kaudelta 1.1. – 30.6.2024 julkaistaan 15.8.2024.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ

Hallitus