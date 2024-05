Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 8.5.2024 klo 11.00



Marimekon osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2024 julkistaminen

Marimekko Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2024 julkistetaan keskiviikkona 15.5.2024 kello 8.00. Tiedote ja siihen liittyvät materiaalit ovat saatavilla julkistamisen jälkeen yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat .

Englanninkielinen tiedotustilaisuus medialle ja sijoittajille pidetään 15.5.2024 kello 14.00. Tilaisuutta voi seurata suorana webcastina tai myöhemmin tallenteena osoitteessa https://marimekko.videosync.fi/q1-2024 . Suorassa lähetyksessä voi esittää kysymyksiä kirjallisesti.

Lisätietoja:

Anna Tuominen, Marimekon viestintä

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com

