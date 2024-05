SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.5.2024 klo 11.30

Sammon Saxo Bank -omistuksen myynti Mandatumille päätökseen

Sampo on tänään saanut päätökseen järjestelyt 19,8 prosentin suuruisen Saxo Bank -omistuksensa myynnistä Mandatumille osittaisjakautumisen yhteydessä vuonna 2023 sovitun mukaisesti. Kauppahinta on 302 miljoonaa euroa saadut osingot huomioiden, kuten osittaisjakautumisen yhteydessä sovittiin. Mandatum on päättänyt maksaa kauppahinnan käteissuorituksena ja ei siten nosta Sammon tarjoamaa 280 miljoonan euron lainaa.

Kauppa saadaan päätökseen 13.5.2024. Kaupan toteutumiseen tarvittavat viimeiset viranomaisluvat saatiin 3.5.2024.



SAMPO OYJ

Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä





Lisätiedot:

Sami Taipalus

johtaja, sijoittajasuhteet

puh. 010 516 0030

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Nasdaq Tukholma

Lontoon pörssi

Finanssivalvonta

Keskeiset tiedotusvälineet

www.sampo.com