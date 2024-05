Rapport 2023 sur les facteurs ESG de Lactalis Canada

TORONTO, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France – a publié aujourd’hui son Rapport 2023 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui souligne l’engagement de l’entreprise à être un transformateur laitier durable et responsable pour ses principales parties prenantes dans toute sa chaîne d’approvisionnement, y compris son personnel, ses consommateur(trice)s, sa clientèle, ses fournisseurs, ses producteurs laitiers et ses partenaires gouvernementaux, de l’industrie et communautaires.



« Notre rapport de 2023 souligne les gains tangibles que nous avons réalisés pour améliorer notre rendement par rapport à nos objectifs ESG, a déclaré Mark Taylor, président et chef de la direction, Lactalis Canada. À mesure que nous allons de l’avant, nous tenons à travailler en collaboration et de façon proactive avec nos clients, fournisseurs, producteurs laitiers, et partenaires gouvernementaux, de l’industrie et communautaires pour atteindre nos importants objectifs ESG communs. Nous savons qu’en travaillant plus étroitement ensemble, nous pouvons réaliser des progrès plus rapides et plus significatifs. »

Ce rapport décrit en détail les réalisations et les progrès de l’entreprise en matière d’ESG, ainsi que ses objectifs futurs. Le rapport est aligné sur le cadre mondial des facteurs ESG de l’entreprise établi par le Groupe Lactalis. Il met l’accent sur trois piliers fondamentaux : les hommes et les collectivités; les produits et les terroirs; ainsi que la Terre et ses ressources, reposant sur trois priorités clés : l’économie circulaire et l’emballage; le climat; et le bien-être animal. En 2023, l’entreprise a continué d’adopter des pratiques pour améliorer son empreinte sociale et environnementale en intégrant le développement durable dans ses activités quotidiennes, améliorant ainsi son rendement à l’échelle de ces piliers. Les principaux points saillants comprennent :

Hommes et collectivités

Lancement d’un nouveau programme de mentorat conçu pour favoriser l’inclusivité et donner aux employé(e)s l’accès et l’exposition à la haute direction.

Réception du prix Canadian Grocer Impact 2023 dans la catégorie du soutien aux employé(e)s, en reconnaissance de notre engagement envers la formation, le perfectionnement professionnel, la santé mentale et le mieux-être, et notre programme de rémunération globale amélioré.

Investissement de plus de 2,7 millions de dollars dans des organismes de bienfaisance partout au pays, y compris près d’un million de litres/kg de lait et de produits laitiers nutritifs de grande qualité.

Amélioration du rendement en matière de sécurité avec une diminution notable de 23 % au cours des deux dernières années.

Produits et terroirs

Respect de la réglementation à 100 % en veillant à ce que tous les sites canadiens obtiennent des licences RSAC en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada.

Réduction de 25 % de la teneur en sucre dans les laits frappés et dépassement de l’objectif de tripler le volume de produits laitiers biologiques, avec des ventes cinq fois plus élevées qu’en 2020 et plus de 40 produits biologiques vendus au détail chaque année.

Pratiques d’approvisionnement responsable avancées, avec le logo de la vache bleue sur environ 800 produits qui contiennent du lait canadien nutritif de grande qualité à 100 % et qui respectent des normes strictes de salubrité, de qualité, de biosécurité, de bien-être animal et de gérance.

Maintien du leadership en matière de bien-être animal, en respectant une politique stricte de « tolérance zéro » contre les mauvais traitements infligés aux animaux et en faisant la promotion de l’adoption de normes ambitieuses en matière de bien-être animal et de la mise en œuvre de pratiques exemplaires.

Terre et ressources

Réduction de la dépendance au transport routier dans le cadre du programme de transport intermodal vers l’Ouest canadien, 70 % des marchandises étant maintenant transportées par train, ce qui a réduit les émissions de CO₂ de 14 000 tonnes métriques depuis son lancement, ce qui équivaut au retrait de 3 000 camions de la route.

Depuis 2019, réduction de l'intensité des émissions des champs d'application 1 et 2 de -11,2 % en modernisant l'équipement industriel, en utilisant des systèmes de réfrigération à haut rendement et en améliorant la gestion des gaz à effet de serre (GES).

Augmentation de la recyclabilité des emballages à 84 % et lancement de 25 projets pour améliorer l’emballage de plus de 400 produits de fromage et de yogourt.

Réduction de 68 000 kilogrammes de carton, de 162 000 kilogrammes de plastique et de 42 000 kilogrammes de déchets d’enfouissement grâce à des projets de réduction du poids.

« Lactalis Canada met l’accent sur le parcours, et non pas seulement sur la destination. L’élan que nous avons pris depuis 2021 continue de nous guider dans l’intégration de changements réels et significatifs à l’échelle de l’entreprise, a déclaré M. Taylor. Nous maintiendrons nos normes élevées en matière de croissance rentable et responsable à mesure que nous progressons dans notre parcours ESG, offrant de la valeur à toutes les parties prenantes de Lactalis Canada. »

Pour lire le Rapport 2023 sur les facteurs ESG de Lactalis Canada, cliquez ICI.

À propos de Lactalis Canada Inc. Forte d’une histoire s’étalant sur plus de 140 ans, Lactalis Canada est le chef de file laitier canadien derrière les marques emblématiques Cracker Barrel, Black Diamond, P’tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi’s, iÖGO, iÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Marie Morin Canada, Galbani et Président. Comptant plus de 30 sites d’exploitation, dont 20 installations de fabrication, l’entreprise et ses plus de 4 000 employé(e)s se sont engagé(e)s à enrichir et à nourrir la vie des Canadien(ne)s grâce à ses produits de grande qualité, à sa contribution aux collectivités et à ses partenariats avec les agriculteurs, clients, partenaires et fournisseurs. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

Personne-ressource auprès des médias :

Relations avec les médias de Lactalis Canada

media@ca.lactalis.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16ed0b90-c17e-48f3-a788-08e86fa603b6