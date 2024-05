Esker est nommée leader dans le Gartner® Magic Quadrant™ 2024 pour ses solutions Invoice-to-Cash

Lyon, le 8 mai 2024 — Esker, plateforme cloud mondiale et leader des solutions d’automatisation des processus pilotées par l'IA pour les fonctions Finance, Achats et Service Client, annonce qu'elle a été nommée Leader du Magic Quadrant 2024 de Gartner pour les solutions Invoice-to-Cash, pour la deuxième année consécutive.

Gartner définit le marché des applications invoice-to-cash (I2C) comme, "des applications cloud qui permettent aux responsables financiers d'automatiser la gestion de leur recouvrement ainsi que l'allocation des paiements client aux factures". Et selon Gartner, "les leaders exécutent leur vision actuelle et sont bien positionnés pour demain".

“Esker est très honorée d'être reconnue comme leader dans le Magic Quadrant Invoice-to-Cash 2024 pour la deuxième année consécutive. Cette nouvelle reconnaissance reflète le travail acharné mené par nos équipes pour fournir des solutions performantes et innovantes à nos clients. Nos solutions d'automatisation pilotées par l'IA aident les responsables financiers à atteindre leur objectif ultime : une réduction du besoin en fonds de roulement (BFR), une meilleure expérience client, tout en éliminant les tâches fastidieuses pour les comptables.”

Jean-Michel Bérard, Président Esker

“Nos clients nous font confiance pour les aider à réaliser la transformation numérique des fonctions finance. Grâce à leurs retours, ils jouent un rôle essentiel dans cette aventure. Nous continuons à innover pour leur offrir des solutions qui les aideront à libérer encore plus de valeur et à stimuler leur croissance.”

Maud Berger, Cheffe de produit Esker

“J'aime vraiment la priorisation par niveaux de risque, elle nous aide à piloter nos décisions au quotidien et donne aux membres de l'équipe l'autonomie nécessaire pour travailler de manière plus flexible.”

Credit Manager, Novuna Business Cash Flow

Grâce à l’Intelligence Artificielle, la suite Esker Accounts Receivable offre une solution globale pour optimiser le processus I2C dans l’objectif de réduire le besoin en fonds de roulement tout en améliorant l’expérience client. Cela se traduit par :

Un recouvrement plus efficace et plus rapide via des tâches automatisées et des analyses prédictives ;

Une prise de décision améliorée par une meilleure gestion du risque et des prévisions d'encaissement ;

Une meilleure collaboration au sein de l'organisation ainsi qu'avec les clients ;

Un lettrage automatisé grâce à Esker Synergy AI ;

Une visibilité en temps réel sur la situation des clients et la performance du processus ;

Des clients satisfaits grâce à des relations plus fluides et plus transparentes.

Pour accéder à un exemplaire gratuit du Gartner Magic Quadrant 2024 pour les applications Invoice-to-Cash, cliquez ici.





Gartner, Magic Quadrant des solutions Invoice-to-Cash, par Tamara Shipley, Valeria Di Maso, Miles Onafowora, publié le 6 mai 2024.



GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs avec les notes les plus élevées ou une autre désignation. Les publications de recherche de Gartner se composent des opinions de l’organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

Pièce jointe