Novotech 發布精準腫瘤學白皮書，確定靶向治療的當前趨勢和機遇

波士頓, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，其與生物技術公司開展合作，從而在各階段加速開發先進的新型療法。Novotech 發布了一份富有洞察力的白皮書， 精準腫瘤學 - 全球臨床試驗格局 ，提供了癌症治療的最新研究見解。



Novotech 研究分析團隊每月免費提供這些專家報告。這些報告提供了對全球臨床試驗活動的最新見解，揭示了哪些地區的試驗數量最高，以及這些趨勢背後的因素。報告還探討了生物技術公司在特定治療領域面臨的障礙，並討論了未來的治療路徑和投資趨勢。

精準腫瘤學或個體化治療涉及使用生物標記物檢測來確定患者癌症的驅動突變以及用於靶向治療的可操作生物標記物。腫瘤治療的這一發展可以改善患者的治療效果，減少化療在某些癌症中的使用。

精準腫瘤學 - 全球臨床試驗格局 白皮書專為研究人員、臨床醫生、製藥公司、生物製藥公司和生物技術公司設計。報告全面分析了精準腫瘤學領域的醫療保健、技術、宏觀經濟、監管趨勢、SWOT 分析、資金和創新研究進展。

報告詳細回顧了當前精準腫瘤學的發展狀況，包括突出的試驗、FDA 批准的重要趨勢、資金計劃以及影響研發的持續見解。報告旨在對臨床試驗決策產生正面影響並提供資訊，最終提高新療法的上市率。

重要的是，報告探討了個體化治療的興起如何刺激創新的臨床試驗策略。據報告稱，「適應性試驗、籃子試驗和傘形試驗的出現，使基於生物標記物的患者分組更具針對性。這些試驗設計不僅加速了藥物開發，還降低了成本。因此，大量臨床資料可供分析，KEYNOTE、IMpower 和 CheckMate 等計劃對精準醫學療法的療效進行了評估，其中許多療法現已成為標準護理方案。」

此外，這份白皮書還探討了利用個體基因資訊進行預防、診斷和治療的個體化方法的潛力。

報告還分析了於 2019 至 2023 年啟動的 10,000 多項試驗中，發現 30% 的試驗側重於精準腫瘤學，這表明靶向療法在癌症研究中的重要性與日俱增。亞太地區的試用分髮量占 39%，其次是北美 (31%)、歐洲 (21%) 和世界其他地區 (9%)。

地區增長率 (CAGR) 顯示，北美地區以 9.5% 的增長率遙遙領先，亞太地區以 7.3% 的增長率緊隨其後，而歐洲地區的增長率較慢，僅為 0.5%。

報告的主要結論包括：

美國食物及藥物監督管理局 (FDA) 和/或歐洲藥品管理局 (EMA) 等監管機構授權的抗癌藥物中，60% 以上目前帶有藥物基因組標籤，這反映出臨床上可操作的生物標誌物顯著增加。

截至 2023 年 11 月，FDA 已批准了 12 種治療獨特生物標誌物選擇適應症的藥物。

國家綜合癌症網絡 (NCCN) 指南在過去一年中納入了六種生物標誌物和特定適應症治療方法。

亞太地區的效率最高，中位入組期最短（19.07 個月），招募率最高（每個研究中心每月招募 0.64 例受試者），這可能與癌症發病率較高或人口動態有關。

精準腫瘤學中存在潛在的藥物靶點。三分之一的人類蛋白質尚未得到研究，只有 3% 的蛋白質是已批准藥物的靶點。

全球資金推動了精準腫瘤學的發展，並支援美國政府的「癌症登月計劃」、歐洲的「PCM4EU」和「PRIME-ROSE」等徹底改變癌症治療的計劃。

該領域吸引了大量風險投資支援的資金，僅在美國就有約 90 億美元。

小分子療法佔 FDA 批准藥物的 60%，但卻存在局限性，因為它們只能使 7% - 8% 的癌症患者受益。

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Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括「2023 年 CRO 領導力獎」、「2023 年亞太地區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎」、自 2006 年以來的「亞太地區合同研究組織年度公司獎」等。

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