Novotech 发布有关血脂异常和非小细胞肺癌全球临床试验概况的新报告

Novotech 研究分析师团队每月免费提供此类专家报告。这些报告提供了有关全球临床试验活动的最新信息,揭示了试验数量最高的地区及其背后的原因。报告还探讨了生物技术公司在这些特定治疗领域面临的挑战以及治疗和投资趋势的未来方向。

题为 血脂异常——全球临床试验概况 的专家报告发现,自 2018 年以来,生物制药行业已在全球启动了 500 多项血脂异常临床试验,其中大部分试验发生在亚太地区。

以血脂异常为标志的血脂异常会显著增加缺血性心脏病的风险。过去三十年来,全球血脂异常率激增,凸显了一个紧迫的公共卫生问题。

该报告分析了全球试验数据,发现:

亚太地区在血脂异常试验中所占比例超 65%,主要由中国大陆和韩国推动

在西方,北美和欧洲也发挥了至关重要的作用,开展了近 30% 的试验,其中美国和加拿大分别占 69% 和 31%。

在欧洲,英国、荷兰和波兰在主持血脂异常试验方面处于领先地位,显示了该地区在这一领域的奉献精神和进步。

亚太地区不仅招募时间大大缩短,而且患者招募速度也明显加快。

报告还引用了全球数据 (GlobalData) 提供的 2022 年发病率数据,显示中国和印度是亚洲地区中血脂异常发病率最高的国家。在亚太地区,日本紧随其后,病例数超过 4,400 万例,韩国和澳大利亚也有大量病例。在西方国家中,美国的血脂异常病例数超过 1.3 亿例,负担沉重,而德国、西班牙、意大利、法国、英国等欧盟五国的血脂异常病例总数超过 1.1 亿例。

非小细胞肺癌——全球临床试验概况 报告发现,自 2018 年以来,生物制药行业已在全球启动了 3,000 多项 NSCLC 临床试验。

50% 以上的非小细胞肺癌 (NSCLC) 试验在北美和欧洲进行,试验地点主要集中在北美的美国和加拿大以及欧洲的西班牙和法国。报告数据显示,亚太地区 (APAC) 约占 NSCLC 试验的 40%。中国大陆和韩国凭借先进的研究设施和有利的监管环境,成为亚太地区 NSCLC 研究的主要中心。

世界其他地区(南美洲、中美洲、中东和非洲)约占已开展临床试验总数的 8%,为全球 NSCLC 药物研发合作做出了宝贵贡献。

报告还指出:

NSCLC 是最常见的肺癌,约占全球肺癌病例总数的 85%。

亚洲,尤其是日本、中国和印度,是 NSCLC 病例的主要地区。

美国和欧洲共约占 NSCLC 病例的 30%。

与欧洲和美国相比,亚太地区的患者招募时间较短,招募率约为美国的两倍。

报告发现,已上市的 NSCLC 治疗药物主要包括厄洛替尼、吉非替尼等小分子药物,以及贝伐珠单抗和艾乐替尼等抗癌药物。针对 NSCLC 的 III 期研发涉及一系列分子,包括双特异性或多特异性抗体和小分子药物。

免疫疗法利用人体的免疫系统来对抗 NSCLC,已成为一种可行的治疗方案,为改善预后和提高患者的生活质量带来了希望。

