Novotech 發布有關血脂異常和非小細胞肺癌全球臨床試驗概況的新報告

波士頓, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, 一家以亞太地區為中心、具有全球執行能力的領先生物技術臨床合同研究組織 (CRO) 於今日發布了關於血脂異常和非小細胞肺癌 (NSCLC) 的最新 2023 年全球臨床試驗情況報告。



Novotech 研究分析師團隊每月免費提供此類專家報告。這些報告提供了全球臨床試驗活動的最新資訊,揭示了試驗數量最高的地區及其背後的原因。報告還探討了生物技術公司在這些特定治療領域面臨的挑戰,以及治療和投資趨勢的未來方向。

題為 血脂異常——全球臨床試驗概況 的專家報告發現,自 2018 年以來,生物製藥行業已在全球啟動了 500 多項血脂異常臨床試驗,其中大部分發生在亞太地區。

以血脂異常為標誌的血脂異常會顯著增加缺血性心臟病的風險。過去三十年來,全球血脂異常率激增,凸顯了一個緊迫的公共衛生問題。

該報告分析了全球試驗數據,發現:

亞太地區在血脂異常試驗中所佔比例超 65%,主要由中國大陸和韓國推動

在西方,北美和歐洲也發揮了至關重要的作用,開展了近 30% 的試驗,其中美國和加拿大分別占 69% 和 31%。

在歐洲,英國、荷蘭和波蘭在主持血脂異常試驗方面處於領先地位,顯示了該地區在這一領域的奉獻精神和進步。

亞太地區不僅招募時間大大縮短,而且患者招募速度也明顯加快。

報告還引用了全球數據 (GlobalData) 提供的 2022 年發病率數據,顯示中國和印度是亞洲地區中血脂異常發病率最高的國家。在亞太地區,日本緊隨其後,病例數超過 4,400 萬例,韓國和澳洲也有大量病例。在西方國家中,美國的血脂異常病例數超過 1.3 億例,負擔沉重,而德國、西班牙、意大利、法國、英國等歐盟五國的血脂異常病例總數超過 1.1 億例。

非小細胞肺癌——全球臨床試驗概況 報告發現,自 2018 年以來,生物製藥行業已在全球啟動了 3,000 多項 NSCLC 臨床試驗。

50% 以上的非小細胞肺癌 (NSCLC) 試驗在北美和歐洲進行,試驗地點主要集中在北美的美國和加拿大以及歐洲的西班牙和法國。報告數據顯示,亞太地區 (APAC) 約佔 NSCLC 試驗的 40%。中國大陸和韓國憑藉先進的研究設施和有利的監管環境,成為亞太地區 NSCLC 研究的主要中心。

世界其他地區(南美洲、中美洲、中東和非洲)約佔已開展臨床試驗總數的 8%,為全球 NSCLC 藥物研發合作做出了寶貴貢獻。

報告還指出:

NSCLC 是最常見的肺癌,約佔全球肺癌病例總數的 85%。

亞洲,尤其是日本、中國和印度,是 NSCLC 病例的主要地區。

美國和歐洲共約佔 NSCLC 病例的 30%。

與歐洲和美國相比,亞太地區的患者招募時間較短,招募率約為美國的兩倍。

報告發現,已上市的 NSCLC 治療藥物主要包括厄洛替尼、吉非替尼等小分子藥物,以及貝伐珠單抗和艾樂替尼等抗癌藥物。針對 NSCLC 的 III 期研發涉及一系列分子,包括雙特異性或多特異性抗體和小分子藥物。

免疫療法利用人體的免疫系統來對抗 NSCLC,已成為一種可行的治療方案,為改善預後和提高患者的生活質量帶來了希望。

Novotech 在全球 25 個地區擁有超過 3,000 名僱員,在美國、大中華地區、南韓、澳洲、新西蘭和歐洲等地設有 34 個辦公地點。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務,業務覆蓋美國和歐洲,聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽,曾榮膺眾多享有盛譽的獎項,例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)、2022 和 2023 亞太區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 and 2023)此外,自 2006 年以來,該公司每年均榮獲亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年,Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議,充分體現其致力於開展合作。

Novotech 成立於 1997 年,是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行能力的業界領先合同研究組織 (CRO)。Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗,包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工,設有 34 處辦公地點。Novotech 的自身定位是成為在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者的合作夥伴和盟友。