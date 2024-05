2024. aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Nordeconi kontserni 2024. aasta I kvartalit iseloomustavad müügitulu kasv, kasumlikkuse paranemine ning teostamata tööde portfelli suurenemine.

2024. aasta I kvartali müügitulu oli 46 245 tuhat eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga ligikaudu 38%. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 42% ning rajatiste segmendi müügitulu jäi võrreldava perioodiga sisuselt samale tasemele. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane.

Brutokasumlikkus moodustas 2024. aasta I kvartalis 4,6% (I kvartal 2023: 2,9%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele. Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Peamiselt puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu.

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2024 oli 198 737 tuhat eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 31.03.2024 31.12.2023 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 16 083 11 892 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 30 117 37 010 Ettemaksed 2 812 1 789 Varud 24 766 25 879 Käibevara kokku 73 778 76 570 Põhivara Pikaajalised finantsinvesteeringud 76 76 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 9 198 9 113 Kinnisvarainvesteeringud 5 517 5 517 Materiaalne põhivara 13 979 14 292 Immateriaalne põhivara 14 979 14 964 Põhivara kokku 43 749 43 962 VARA KOKKU 117 527 120 532 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 13 751 10 188 Võlad hankijatele 52 355 39 855 Muud võlad 6 367 9 241 Ettemaksed 12 996 20 602 Eraldised 1 006 1 129 Lühiajalised kohustused kokku 86 475 81 015 Pikaajalised kohustused Laenukohustused 4 090 8 563 Võlad hankijatele 2 115 6 011 Eraldised 2 440 2 405 Pikaajalised kohustused kokku 8 645 16 979 KOHUSTUSED KOKKU 95 120 97 994 OMAKAPITAL Aktsiakapital 14 379 14 379 Omaaktsiad -660 -660 Ülekurss 635 635 Kohustuslik reservkapital 2 554 2 554 Realiseerumata kursivahed 3 837 3 786 Jaotamata kasum 326 919 Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital 21 071 21 613 Mittekontrolliv osalus 1 336 925 OMAKAPITAL KOKKU 22 407 22 538 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 117 527 120 532



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´000 3k 2024 3k 2023 2023 Jätkuvad tegevused Müügitulu 46 245 33 549 186 464 Müüdud toodangu kulu -44 107 -32 564 -182 655 Brutokasum 2 138 985 3 809 Turunduskulud -68 -104 -497 Üldhalduskulud -1 564 -1 587 -6 564 Muud äritulud 26 109 286 Muud ärikulud -146 -28 -465 Ärikasum (kahjum) 386 -625 -3 431 Finantstulud 137 69 613 Finantskulud -705 -885 -3 356 Finantstulud ja –kulud kokku -568 -816 -2 743 Maksustamiseelne kahjum -182 -1 441 -6 174 Tulumaks 0 -243 -244 Puhaskahjum jätkuvatest tegevusest -182 -1 684 - 6 418 Aruandeperioodi kasum (kahjum) mittejätkuvast tegevusest



-



10 8 474 Perioodi puhaskasum/- kahjum -182 -1 674 2 056 Muu koondkasum (kahjum):

Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse- või kahjumisse Realiseerumata kursivahed 51 169 470 Kokku muu koondkasum 51 169 470 KOKKU KOONDKASUM (-KAHJUM) -131 -1 505 2 526 Puhaskasum (kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -593 -1 874 -942 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 411 200 2 998 Kokku puhaskasum (kahjum) -182 -1 674 2 056 Koondkasum (kahjum): - emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -542 -1 705 -472 - mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 411 200 2 998 Kokku koondkasum (kahjum) -131 -1 505 2 526 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele jätkuvatest tegevusest: Tavapuhaskasum per aktsia -0,02 -0,06 -0,31 Lahustatud puhaskasum per aktsia -0,02 -0,06 -0,31 Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele mittejätkuvast tegevusest: Tavapuhaskasum per aktsia - 0,00 0,28 Lahustatud puhaskasum per aktsia - 0,00 0,28



Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´000 3k 2024 3k 2023 Rahavood äritegevusest Laekumised ostjatelt 53 333 77 360 Maksed hankijatele -39 940 -67 923 Makstud käibemaks -3 112 -2 692 Maksed töötajatele ja töötajate eest -4 859 -5 716 Makstud tulumaks 0 -324 Netorahavoog äritegevusest 5 422 705 Rahavood investeerimistegevusest Materiaalse põhivara soetamine -21 -37 Materiaalse põhivara müük 25 201 Antud laenud -18 -508 Antud laenude laekumised 0 4 Saadud dividendid 6 12 Saadud intressid 39 2 Netorahavoog investeerimistegevusest 31 -326 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 108 1 234 Saadud laenude tagasimaksed -633 -1 330 Makstud dividendid 0 -588 Rendimaksed -555 -735 Makstud intressid -278 -294 Muud maksed 99 0 Netorahavoog finantseerimistegevusest -1 259 -1 713 Rahavoog kokku 4 194 -1 334 Raha perioodi algul 11 892 7 238 Valuutakursimuutused -3 -3 Raha jäägi muutus 4 194 -1 334 Raha perioodi lõpul 16 083 5 901



Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2024. aasta I kvartalis oli 2 138 tuhat eurot (I kvartal 2023: 985 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus oli 4,6% (I kvartal 2023: 2,9%). Kasumlikkuse suurenemine tugineb hoonete segmendi kasumlikkuse paranemisele, mille marginaal oli 7,8% (I kvartal 2023: 6,3%). Tulenevalt ehituse sesoonsusest mõjutavad I kvartali tulemust, eelkõige rajatiste segmendis, suur katmata püsikulude osa. Peamiselt puudutab see teedeehituse asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osa, mille püsikuludest suure osa moodustab vajaliku tehnika kulu. Rajatiste segmendi marginaal oli -30,9% ning 2023. aasta võrreldaval perioodil -26,3%.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2024. aasta I kvartalis 1 564 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldhalduskulud jätkuvatest tegevustest jäänud samasse suurusjärku (I kvartal 2023: 1 587 tuhat eurot). 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud, moodustades 3,3% (I kvartal 2023: 2,9%).

Kontserni ärikasumiks kujunes 2024. aasta I kvartalis 386 tuhat eurot (I kvartal 2023: kahjum 625 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 1 094 tuhat eurot (I kvartal 2023: 155 tuhat eurot).

Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. 2024. aasta I kvartalis püsis UAH kurss euro suhtes stabiilsena ning Rootsi kroon nõrgenes 2024. aasta I kvartalis euro suhtes ligikaudu 4%. Kontserni Ukrainas ja Rootsis asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikesse valuutadesse saadi vastavalt kursikahjumit kokku 30 tuhat eurot (I kvartal 2023: 133 tuhat eurot). Oluliseks finantskulude mõjutajaks on kontserni suhteliselt suure laenukoormuse juures intressikulud, mis aruandeperioodil moodustasid 230 tuhat eurot (I kvartal 2023: 212 tuhat eurot).

Kontserni puhaskahjumiks kujunes 182 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 674 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv puhaskahjumi osa moodustas 593 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 874 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2024. aasta I kvartali äritegevuse netorahavoog moodustas 5 422 tuhat eurot (I kvartal 2023: 705 tuhat eurot). Oluliselt mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid allhankijatele ja materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust.

Investeerimistegevuse rahavoog 2024. aasta I kvartalis oli 31 tuhat eurot (I kvartal 2023: -326 tuhat eurot), mis koosneb põhivara soetustest summas 21 tuhat eurot (I kvartal 2023: 37 tuhat eurot) ja põhivara müügist 25 tuhat eurot (I kvartal 2023: 201 tuhat eurot), antud laenust summas 18 tuhat eurot (I kvartal 2023: 508 tuhat eurot) ning saadud intressidest summas 39 tuhat eurot (I kvartal 2023: 2 tuhat eurot).

Finantseerimistegevuse rahavoog 2024. aasta I kvartalis oli -1 259 tuhat eurot (I kvartal 2023: -1 713 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutasid enim laenude ja rendi tagasimaksed vastavalt 633 tuhat ja 555 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 330 tuhat ja 735 tuhat eurot). Saadud laenud moodustasid 108 tuhat eurot (I kvartal 2023: 1 234 tuhat eurot) ning intressimaksed 278 tuhat eurot (I kvartal 2023: 294 tuhat eurot). Võrreldaval perioodil, I kvartalis 2023, maksti dividende summas 588 tuhat eurot.

Seisuga 31.03.2024 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 16 083 tuhat eurot (31.03.2023: 5 901 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 Müügitulu, tuhat eurot* 46 245 33 549 44 539 186 464 Müügitulu muutus* 37,8% -24,7% 22,1% -15,4% Puhaskasum (-kahjum), tuhat eurot* -182 -1 674 -1 166 -6 418 Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot -593 -1 874 -919 -942 Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EPS), eurot -0,02 -0,06 -0,03 -0,03 Üldhalduskulude määr müügitulust* 3,4% 4,7% 2,8% 3,5% Libisev üldhalduskulude määr müügitulust* 3,3% 2,9% 2,1% 3,5% EBITDA, tuhat eurot* 1 094 155 912 -412 EBITDA määr müügitulust* 2,4% 0,5% 2,0% -0,2% Brutokasumi määr müügitulust* 4,6% 2,9% -0,2% 2,0% Ärikasumi määr müügitulust* 0,8% -1,9% 0,2% -1,8% Puhaskasumi määr müügitulust* -0,4% -5,0% -2,6% -3,4% Investeeritud kapitali tootlus 0,1% -2,4% -0,2% 8,0% Omakapitali tootlus -0,8% -6,4% -1,1% 8,3% Omakapitali osakaal 19,1% 19,5% 20,4% 18,7% Vara tootlus -0,2% -1,3% -0,2% -1,6% Finantsvõimendus 4,4% 35,6% 36,1% 16,6% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,85 0,85 0,91 0,95 Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot* 198 737 148 302 204 495 216 732

* Jätkuvad tegevused



Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal 2024. aasta I kvartalis on võrreldes 2023. aasta sama perioodiga vähenenud, moodustades 1% kogu müügitulust. Vaatamata jätkuvale sõjaolukorrale on tegevusmahud Ukrainas kasvanud, töös on 2023. aastal sõlmitud lepingud alajaamade rekonstrueerimine koos turvarajatiste rajamisega Poltava, Žõtomõri, Volõõnia ja Ivano-Frankivski oblastites. Müügitulu puudus Rootsis, aruandeperioodil ei olnud töös ühtegi ehituslepingut. Koos Nordecon Betoon OÜ müügiga 2023. aasta detsembri algul, väljus kontsern ka Soome turult, kus tegutseti Nordecon Betoon OÜ tütarettevõtte NOBE Rakennus OY kaudu. Lätis ja Leedus tegutses kontsern projektipõhiselt.

I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 Eesti 99% 98% 95% 97% Ukraina 1% 0% 0% 2% Soome - 2% 2% 1% Läti - 0% 3% 0%



2024. aasta I kvartali majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida tegevussegmentide (hooned ja rajatised) esindatus müügitulus tasakaalustatuna arvestades turul toimuvaid muutusi, kuna see võimaldab hajutada riske ja tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates turutingimustes, kus mõnda tegevussegmenti tabab tegevusmahtude suurem langus ja mõni teine võib kasvada kiiremini.

Kontserni 2024. aasta I kvartali müügitulu oli 46 245 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodi jätkuvate tegevuste müügituluga, mil vastav näitaja oli 33 549 tuhat eurot, suurenes müügitulu ligikaudu 38%. 2024. aasta I kvartalis oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 43 408 ja 2 808 tuhat eurot, aasta tagasi olid vastavad näitajad 30 673 ja 2 849 tuhat eurot. Müügitulu suurenes hoonete segmendis 42% ning rajatiste segmendi müügitulu jäi võrreldava perioodiga sisuselt samale tasemele. Müügitulu kasv on lähtuvalt kontserni tööde portfelli mahule ootuspärane, samuti ka muutused raporteeritavate segmentide lõikes.

Tegevussegmendid I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 Hooned 94% 92% 87% 74% Rajatised 6% 8% 13% 26%



Segmendisisene müügitulu

Hoonete segmendis on suurima müügitulu osakaaluga ühiskondlike hoonete alamsegment, kus on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga toimunud mahtude suurenemine ligikaudu 83%. Suurenenud on ka ärihoonete ja korterelamute alamsegmendi maht, oluliselt on vähenenud tööstus- ja laohoonete müügitulu maht, kus töös oli üks ehitusleping.

Ühiskondlike hoonete alamsegmendi aruandeperioodi suuremad objektid olid: Kaitsepolitseiameti peahoone ja Loodusmaja ehitus Tallinnas, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse laokomplekside projekteerimine ja ehitamine Tartumaal Luunja ja Nõo vallas ning Ida-Virumaal, Tallinna lähistel Saku Gümnaasiumi uue õppe- ja spordihoone projekteerimine ja ehitamine ning Tartus Karlova koolihoone rekonstrueerimine.

Korterelamute alamsegmendi tulu koosneb Vektori äri- ja eluhoonekompleksi ehitusest ning omaarenduste müügitulust. Omaarenduste müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud, moodustas aruandeperioodil 3 952 tuhat eurot (I kvartal 2023: 2 173 tuhat eurot). Kontsern jätkab Tartus Mõisavahe Kodu ( https://moisavahe.ee ) elurajooni ja kesklinna vahetus läheduses, jõe kaldal asuva Emajõe Residents ( https://emajoeresidents.ee ) arendusega. Aruandeperioodil alustati Pärnus asuva Seileri Kvartali I etapi ehitust ( https://seileri.ee ) . Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas, Vektori äri- ja eluhoonekompleks ja Ahtri 6 rajatav LEED Gold keskkonnasertifikaadile vastava Golden Gate büroohoone ning Tartu vallas, Raadi alevikus, Nõlvakaare 4 asuva kaubandushoone projekteerimine ja ehitamine.

Hoonete segment I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 Ühiskondlikud hooned 67% 43% 28% 37% Ärihooned 19% 25% 23% 23% Korterelamud 14% 22% 31% 27% Tööstus- ja laohooned 0% 10% 18% 13%



Rajatiste segmendi käivet mõjutab enim teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille mahud on eelmise aastaga võrreldes vähenenud ligikaudu 6%. Märkimisväärse osa alamsegmendi käibest moodustab Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine ning Järva maakonna teehooldelepingu täitmine, samuti jätkusid Rail Baltika Tagadi ökodukti ehitustööd.

Rajatiste segment I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 Teedeehitus ja –hooldus 83% 61% 66% 63% Muud rajatised 17% 33% 27% 30% Keskkonnaehitus 0% 6% 0% 7% Insenerehitus (s.h. vesiehitus) 0% 0% 7% 0%



Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 31.03.2024 oli 198 737 tuhat eurot, mis on ligikaudu 34% rohkem võrreldes aastataguse perioodiga. I kvartalis 2024 sõlmiti uusi lepinguid kokku 17 617 tuhande euro väärtuses (I kvartal 2023: 41 860 tuhat eurot). Aruandekuupäeva järgselt on lisandunud uusi lepingud 14 900 tuhande euro väärtuses. Viimaste aastate ehituse sisendhindade tõus ning intressimäärade kasv seoses Euribori tõusuga on põhjustanud arendusprojektides järsu lõppmaksumuse kallinemise ning sellest tulenevalt uute projektide alustamise edasilükkumise. Oluliselt on vähenenud Transpordiameti investeeringute maht, mis avaldab otseselt mõju ka kontserni rajatiste segmendi tööde portfelli mahtudele. Osaliselt tasandab Transpordiameti investeeringute vähenemist Rail Baltica hangete mahu suurenemine, kuid väga pikaajalised hankeprotsessid muudavad võimalike tööde alguse ning mõju müügitulule keeruliselt prognoositavaks. Avaliku sektori investeeringute mahud hoonete segmendis tervikuna on samuti vähenenud, teatav aktiivsus on kohalikes omavalitsustes.

31.03.2024 31.03.2023 31.03.2022 31.12.2023 Ehituslepingute teostamata tööd* 198 737 148 302 204 495 216 732

*Jätkuvad tegevused



Tööde portfellis on suurenenud hoonete segmendi osa, mis moodustab 31.03.2024 seisuga kogu portfellist 93%, rajatised moodustavad 7% (31.03.2023: vastavalt 81% ja 19%). Võrreldes seisuga 31.03.2023 on suurenenud hoonete segmendi teostamata tööde mahud 53% ning rajatiste segmendi maht, mis on vähenenud 49%, koosneb ainult teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi töödest.

Suuremahulisemad aruandeperioodil sõlmitud lepingud olid:

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjumaal asuva soomusmanööver laskevälja ja teede ehitamine, maksumusega ligikaudu 5 450 tuhat eurot.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse kaasaegse sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse rajamiseks Tartusse. Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 15 000 tuhat eurot, kontsern osaleb lepingus ühispakkujana.

Võrrelduna 2023. aasta jätkuvate tegevuste müügituluga prognoosib kontserni juhtkond 2024. aastal müügitulu mõningast kasvu. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Fookuses on kontserni püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2024. aasta I kvartali jooksul töötas kontsernis kokku keskmiselt 423 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 281 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ligikaudu 28%. Töötajate arvu vähenemist kontsernis mõjutab kontserni taristuehituse valdkonna restruktureerimine ning Nordecon Betoon OÜ ja NOBE Rakennus OY müük 2023. aasta detsembri algul.

Töötajate keskmine arv Kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 ITP 281 392 434 374 Töölised 142 192 225 184 Keskmine kokku 423 584 659 558



Kontserni 2024. aasta I kvartali tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 3 939 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud jätkuvatest tegevustest kokku 4 531 tuhat eurot. Tööjõukulude langus on tingitud peamiselt rajatiste segmendi reorganiseerimisest tingitud töötajate arvu vähenemisest.

Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta I kvartalis 50 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 17 tuhat eurot (I kvartal 2023: vastavalt 37 tuhat eurot ja 12 tuhat eurot).

Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2024. aasta I kvartalis 130 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 43 tuhat eurot (I kvartal 2023: vastavalt 115 tuhat eurot ja 38 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern on oma põhitegevuse efektiivsuse hindamisel kasutanud järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

I kv 2024 I kv 2023 I kv 2022 2023 Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot 535,4 472,3 451,9 499,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 13,4% 4,5% 8,3% 1,8% Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot 11,1 11,0 12,2 10,3 Muutus võrreldava perioodi suhtes, % 0,5% -9,8% 11,4% -13,4%



Kontserni aruandeperioodi töötajate nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kasv on tingitud keskmise töötajate arvu vähenemisega võrrelduna eelmise perioodi näitajaga.

