TAR-210-Ergebnisse zeigen rezidivfreies Überleben von 90 Prozent und vollständiges Ansprechen von 90 Prozent bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit hohem bzw. mittlerem Risiko

Aktualisierte Ergebnisse bekräftigen das Potenzial von TAR-210, die Behandlung von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit Veränderungen des Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (FGFR) zu transformieren1

BEERSE, BELGIEN, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, gab heute aktualisierte Ergebnisse einer offenen, multizentrischen Multikohorten-Phase-I-Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von TAR-210 bekannt, einem intravesikalen zielgerichteten Freisetzungssystem, das eine anhaltende, lokale Freisetzung von Erdafitinib in die Blase bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs (NMIBC) und ausgewählten FGFR-Veränderungen ermöglicht.1 Diese Daten wurden heute in einer mündlichen Präsentation (Abstract #PD48-02)1 auf der vom 3. bis 6. Mai 2024 in San Antonio, Texas, stattfindenden Jahrestagung 2024 der American Urological Association (AUA) vorgestellt.

Die Ergebnisse umfassten aktualisierte Daten von Kohorte-1-Patienten (K1) mit rezidivierendem, auf Bacillus Calmette-Guérin (BCG) nicht ansprechendem NMIBC mit hohem Risiko (HR-NMIBC) (nur hochgradiges papilläres Ta/T1-Karzinom), die eine radikale Zystektomie ablehnten oder dafür nicht in Frage kamen, und von Kohorte-3-Patienten (K3) mit rezidivierendem NMIBC mit mittlerem Risiko (niedriggradiges papilläres Ta/T1-Karzinom, das in situ als Tumormarkerläsionen belassen wurde).1 Erste Ergebnisse wurden auf dem Kongress 2023 der European Society for Medical Oncology vorgestellt, Zwischenergebnisse wurden auf dem Jahreskongress 2024 der European Association of Urology (EAU) vorgestellt.2,3

„Die Fortschritte bei der Behandlung von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs mit hohem oder mittlerem Risiko stagnieren seit mehr als 50 Jahren“, so Antoni Vilaseca*, M.D., Ph.D., des Hospital Clínic de Barcelona, präsentierender Autor der Phase-I-Studie zu TAR-210. „Die heute vorgestellten Ergebnisse unterstreichen, dass TAR-210 für die lokale Behandlung von Blasenkrebs eine vielversprechende Alternative für Patienten mit eingeschränkten Behandlungsmöglichkeiten darstellen könnte“.

Zum Stichtag am 22. März 2024 waren in den beiden Kohorten 64 Patienten mit TAR-210 behandelt worden.1 Von den 21 Patienten in K1 mit HR-NMIBC lag die 12-Monats-Überlebensrate ohne Rezidiv (RF) bei 90 Prozent (95 Prozent Konfidenzintervall (KI), 66-97).1 In K3 waren 31 Patienten hinsichtlich der Wirksamkeit auswertbar, wobei 28 von 31 ein vollständiges Ansprechen (CR) von 90 Prozent (95 Prozent KI, 74-98) erreichten.1

Die häufigsten behandlungsbedingten Nebenwirkungen (TEAEs) waren Nebenwirkungen in den unteren Harnwegen vom Grad 1/2.1 Es gab keine dosislimitierenden Toxizitäten und keine Todesfälle.1 Zwei Patienten (3 Prozent) brachen die Studie aufgrund von TEAEs mit geringgradigen Harnsymptomen ab und zwei Patienten hatten schwere TEAEs mit Pyelonephritis und Sepsis bzw. Harnwegsinfektion und Sepsis.1

„FGFR-Genveränderungen kommen bei NMIBC am häufigsten vor“, sagte Sabine Brookman-May, M.D., Vizepräsidentin, Late Development Oncology, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Diese Ergebnisse untermauern das Potenzial von TAR-210 bei vierteljährlicher Verabreichung als blasenschonende und BCG-freie Behandlungsoption und unterstreichen unser großes Engagement für die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten, deren Behandlungsmöglichkeiten begrenzt sind“.

„Wir bei Johnson & Johnson sind bestrebt, die Behandlung von Blasenkrebs durch neuartige Technologien zur Verabreichung von Medikamenten und präzisionsbasierte Therapien zu verändern“, so Henar Hevia, leitender Direktor, therapeutischer Bereichsleiter für EMEA, Onkologie bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Während die Daten weiter reifen, ist es ermutigend, anhaltend positive Reaktionen auf die Behandlung zu sehen. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial von TAR-210 bei Patienten mit FGFR-verändertem nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs im Rahmen eines laufenden und umfassenden klinischen Entwicklungsprogramms zu untersuchen“.

Europa hat eine der höchsten Blasenkrebsraten weltweit.4 So wurden im Jahr 2022 fast 225.000 Patienten diagnostiziert5, was einem Anstieg von 10 Prozent gegenüber 2020 entspricht.6 NMIBC macht etwa 75 Prozent aller neu diagnostizierten Blasenkarzinome aus.7 Derzeit ist die adjuvante intravesikale Immuntherapie mit BCG oder die intravesikale Chemotherapie die Standardbehandlung für Patienten mit NMIBC mit mittlerem und hohem Risiko.8 Zwischen 30 und 40 Prozent der Patienten sprechen nicht auf BCG an und müssen mit einem Rezidiv oder dem Fortschreiten der Krankheit rechnen.9 In solchen Fällen von HR-NMIBC ist die radikale Zystektomie (Entfernung der Harnblase) die primäre Behandlungsoption.9 Bei diesem großen abdominalen Eingriff muss eine künstliche Harnableitung angelegt werden, um den Urin zu sammeln und aufzufangen.10

#ENDE#

Über TAR-210

TAR-210 ist ein in der Erforschung befindliches System zur gezielten intravesikalen Freisetzung von Erdafitinib.11 Die Sicherheit und Wirksamkeit von TAR-210 wird derzeit in einer Phase-I-Studie (NCT05316155)12 bei Patienten mit muskelinvasivem Blasenkrebs (MIBC) und NMIBC untersucht. In der Studie werden die Patienten anhand ihres Krankheitsbildes in vier Kohorten eingeteilt.13 Kohorte 1 (K1) umfasst Patienten mit rezidivierendem, nicht auf BCG ansprechendem HR-NMIBC mit gleichzeitigem hochgradigem papillärem Karzinom, die eine radikale Zystektomie (RC) abgelehnt haben oder dafür nicht in Frage kommen.13 Kohorte 2 (K2) umfasst Patienten mit demselben Krankheitsbild, bei denen jedoch eine RC geplant ist.13 Kohorte 3 (K3) umfasst Patienten mit rezidivierendem NMIBC mit mittlerem Risiko und einem niedriggradigen papillären Karzinom in der Vorgeschichte.13 Um für K3 in Frage zu kommen, muss ein sichtbarer Tumor bzw. müssen sichtbare Tumore vorhanden sein. Kohorte 4 (K4) umfasst Patienten mit MIBC.13 Der primäre Endpunkt der Studie ist die Sicherheit (Nebenwirkungen, einschließlich dosislimitierender Toxizität).13 Zu den sekundären Endpunkten gehören die Pharmakokinetik (PK), das rezidivfreie Überleben bei Patienten in K1 und K2, die CR-Rate und die CR-Dauer bei Patienten in K3 und die pathologische CR-Rate in K4.13

Über Erdafitinib

Erdafitinib ist ein einmal täglich oral zu verabreichender Tyrosinkinase-Hemmer für alle Fibroblasten-Wachstumsfaktor-Rezeptoren (FGFR), der von Johnson & Johnson Innovative Medicine in klinischen Studien der Phasen II und III bei Patienten mit fortgeschrittenem Urothelkarzinom untersucht wird.14 Zusätzlich zur Phase-I-Studie (NCT05316155)12 bei Patienten mit MIBC und NMIBC wird Erdafitinib auch in der Phase-III-Studie THOR untersucht (NCT03390504).15 In dieser Studie wird geprüft, ob Erdafitinib einen Überlebensvorteil gegenüber einer Chemotherapie bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Urothelkarzinom (mUK) mit ausgewählten FGFR-Veränderungen bietet. In der Phase-II-Studie THOR-2/BLC2003 (NCT04172675)16 wird Erdafitinib im Vergleich zu einer vom Prüfarzt gewählten intravesikalen Chemotherapie bei Probanden untersucht, die BCG erhielten und bei denen ein HR-NMIBC-Rezidiv auftrat. In der Phase-Ib/II-Studie NORSE (NCT03473743)17 wird Erdafitinib in Kombination mit Cetrelimab bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem mUK und FGFR3- oder FGFR2-Genveränderungen untersucht. In der Phase-II-Studie RAGNAR (NCT04083976)18 wird die Sicherheit und Wirksamkeit von Erdafitinib bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, unabhängig von Krebsart oder Lage des Tumors (tumor-agnostisch), angetrieben durch FGFR1–4-Veränderungen, untersucht.

Zusätzlich zu dem Antrag auf Genehmigung für das Inverkehrbringen, der im September 2023 bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) eingereicht wurde, reichte Johnson & Johnson im August 2023 bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) einen ergänzenden Zulassungsantrag ein, der auf der Phase-III-Studie THOR basiert.19,20

Im Jahr 2008 schloss Janssen Pharmaceuticals eine exklusive weltweite Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Astex Pharmaceuticals zur Entwicklung und Vermarktung von Erdafitinib.21

Über das Urothelkarzinom

Das Urothelkarzinom (UK), auch als Übergangszellkarzinom bekannt, entsteht in der innersten Auskleidung der Blase.22 Fast alle Blasenkarzinome – mehr als 90 Prozent – sind UK.23 Bis zu einer von fünf Patienten (20 Prozent), bei denen mUK diagnostiziert wird, weist eine genetische Veränderung des FGFR auf.24 FGFR sind eine Familie von Rezeptor-Tyrosinkinasen, die durch genetische Veränderungen in einer Vielzahl von Tumorarten aktiviert werden können, und diese Veränderungen können zu einem erhöhten Wachstum und Überleben der Tumorzellen führen.25 FGFR spielen eine Schlüsselrolle bei verschiedenen biologischen Prozessen wie Gewebereparatur, Entzündungsreaktion und Stoffwechsel.26 Fusionen oder Mutationen in den Genen, die FGFR kontrollieren (bekannt als FGFR1–4-Veränderungen), können zur Entwicklung und zum Fortschreiten bestimmter Krebsarten führen, indem sie das Wachstum und Überleben von Tumorzellen steigern.27 Patienten mit fortgeschrittenem Blasenkrebs, einschließlich FGFR-gesteuerter Tumore, haben eine schlechte Prognose, und der Bedarf an innovativen Therapien ist nach wie vor hoch.28 Die Fünf-Jahres-Überlebensrate für Patienten mit metastasiertem Blasenkrebs, der sich in entfernte Körperteile ausgebreitet hat, beträgt derzeit acht Prozent.29

Über nicht-muskelinvasiven Blasenkrebs mit hohem Risiko

Nicht-muskelinvasiver Blasenkrebs mit hohem Risiko (HR-NMIBC) ist eine Art von nicht-invasivem Blasenkrebs, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens oder einer Ausbreitung über die Blasenschleimhaut, das sogenannte Urothel, hinaus und eines Fortschreitens zu invasivem Blasenkrebs höher ist als bei NMIBC mit niedrigem Risiko.30 HR-NMIBC ist durch eine Kombination aus einem hochgradigen großen Tumor, das Vorhandensein mehrerer Tumore und einem Carcinoma in situ (CIS) gekennzeichnet.30 Die radikale Zystektomie wird derzeit für HR-NMIBC-Patienten empfohlen, bei denen die BCG-Therapie versagt hat. Die krebsspezifische Überlebensrate liegt bei über 90 Prozent, wenn sie vor dem Fortschreiten des muskelinvasiven Tumors durchgeführt wird.30 Da NMIBC in der Regel ältere Patienten betrifft, sind viele von ihnen nicht bereit oder nicht in der Lage, sich einer radikalen Zystektomie zu unterziehen.30 Die hohen Raten von Rezidiven und Fortschreiten des Tumors können für diese Patienten eine erhebliche Morbidität und Belastung darstellen.30

Über Johnson & Johnson

Bei Johnson & Johnson sind wir der Auffassung, dass Gesundheit über alles geht. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der Lösungen persönlich sind. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig aufgestellt, um heute innovative Lösungen in das gesamte Spektrum der Gesundheit zu injizieren, die die Durchbrüche von morgen erzielen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.jnj.com/emea. Folgen Sie uns auf https://twitter.com/JNJInnovMedEMEA und https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ für unsere neuesten Nachrichten. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung sowie den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von TAR-210 oder Erdafitinib. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC und Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter www.sec.gov bzw. www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV und Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Alle Rechte vorbehalten.

* Dr. Vilaseca wurde nicht für etwaige Medienarbeit bezahlt.

