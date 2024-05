Los resultados obtenidos con TAR-210 muestran una supervivencia libre de recidiva del 90 por ciento y una respuesta completa del 90 por ciento en pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo y de riesgo intermedio, respectivamente

Los resultados actualizados refuerzan el potencial de TAR-210 para transformar el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo con alteraciones del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR)1

BEERSE, BÉLGICA, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy los resultados actualizados de un estudio de fase 1 abierto, multicéntrico y de cohortes múltiples sobre la seguridad y la eficacia de TAR-210, un sistema intravesical de liberación dirigida diseñado para proporcionar una liberación local sostenida de erdafitinib en la vejiga, en pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo (CVNMI) con alteraciones del FGFR seleccionadas.1 Estos datos se presentaron como ponencia (Sinopsis n.º PD48-02)1 en la Reunión anual 2024 de la Asociación Americana de Urología (AUA) que se celebrará del 3 al 6 de mayo de 2024 en San Antonio, Texas.

Los resultados incluyen datos actualizados de la cohorte 1 (C1); pacientes con CVNMI de alto riesgo (AR) recidivante y sin respuesta al Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) (Ta/T1 de alto grado; papilar únicamente) que rechazaron o no eran aptos para cistectomía radical y la cohorte 3 (C3); pacientes con CVNMI recidivante de riesgo intermedio (RI) (Ta/T1) con enfermedad papilar de bajo grado dejados in situ como lesiones marcadoras tumorales.1 Los primeros resultados se presentaron en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica 2023, y los resultados provisionales se presentaron en el Congreso Anual de la Asociación Europea de Urología (EAU) 2024.2,3

«Los avances en el panorama del tratamiento del cáncer de vejiga no músculo-invasivo de riesgo alto o intermedio han sufrido un cierto estancamiento durante más de 50 años», comenta el Antoni Vilaseca*, M.D., Ph.D., del Hospital Clínic de Barcelona y autor de la ponencia del estudio de fase 1 TAR-210. «Los resultados presentados hoy ponen aún más de relieve que TAR-210, como tratamiento localizado del cáncer de vejiga, puede ofrecer una alternativa prometedora para los pacientes con opciones terapéuticas limitadas».

En la fecha de corte de los datos, el 22 de marzo de 2024, 64 pacientes habían sido tratados con TAR-210 en las dos cohortes.1 De los 21 pacientes de la C1 con CVNMI-AR, la tasa de supervivencia libre de recidiva (LR) a los 12 meses fue del 90 por ciento (intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 66-97).1 En la C3, 31 pacientes fueron evaluables desde el punto de vista de la eficacia y 28/31 lograron una tasa de respuesta completa (RC) del 90 por ciento (IC del 95 por ciento, 74-98).1

Los acontecimientos adversos surgidos durante el tratamiento (AAST) más frecuentes fueron acontecimientos de grado 1/2 en el tracto urinario inferior.1 No hubo toxicidades limitantes de la dosis ni fallecimientos.1 Dos pacientes (3 por ciento) interrumpieron el estudio debido a AAST de síntomas urinarios leves y dos pacientes tuvieron AAST graves con pielonefritis y sepsis o ITU (infección del tracto urinario) y sepsis, respectivamente.1

«Las alteraciones genéticas del FGFR son las más comunes en los CVNMI», afirma la Sabine Brookman-May, M.D., vicepresidenta de Desarrollo Tardío en Oncología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Estos resultados avalan aún más el potencial de TAR-210 con administración trimestral como opción de tratamiento sin BCG y que preserva la vejiga, lo que subraya nuestro profundo compromiso con terapias novedosas pioneras para pacientes que se enfrentan a vías de tratamiento limitadas».

«En Johnson & Johnson, nos hemos comprometido a transformar el tratamiento del cáncer de vejiga con una novedosa tecnología de administración de fármacos y terapias basadas en la precisión», explica Henar Hevia, directora principal del área terapéutica de Oncología para EMEA de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «A medida que los datos se consolidan, resulta alentador observar respuestas positivas sostenidas al tratamiento. Confiamos en estudiar todo el potencial de TAR-210 en pacientes con cáncer de vejiga no músculo-invasivo alterado por el FGFR a través de un programa de desarrollo clínico continuo y exhaustivo».

Europa tiene una de las tasas de cáncer de vejiga más elevadas del mundo4 con cerca de 225.000 pacientes diagnosticados en 2022,5 lo que supone un aumento del 10 por ciento con respecto a 2020.6 El CVNMI representa aproximadamente el 75 por ciento de todos los cánceres de vejiga diagnosticados recientemente.7 En la actualidad, la inmunoterapia intravesical adyuvante con BCG o quimioterapia intravesical es el tratamiento estándar para las pacientes con CVNMI de riesgo intermedio y alto.8 Entre el 30 y el 40 por ciento de las pacientes no responden al BCG, y experimentan recidiva o progresión de la enfermedad.9 En estos casos de pacientes con CVNMI-AR, la cistectomía radical (extirpación de la vejiga) se perfila como la principal opción de tratamiento.9 Este procedimiento abdominal mayor requiere la creación de una derivación urinaria para recoger y almacenar la orina.10

#FIN#

Acerca de TAR-210

TAR-210 es un sistema de administración intravesical de erdafitinib en fase de investigación.11 La seguridad y eficacia de TAR-210 se están evaluando en un estudio de fase 1 (NCT05316155)12 en pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo (CVMI) y cáncer de vejiga no músculo invasivo (CVNMI). El estudio clasifica a los pacientes en cuatro cohortes en función de la presentación de la enfermedad.13 La cohorte 1 (C1) incluye pacientes con CVNMI recidivante de alto riesgo sin respuesta al BCG con enfermedad papilar de alto grado concomitante que han rechazado la cistectomía radical (CR) o que no son aptos para ella.13 La cohorte 2 (C2) incluye pacientes con la misma presentación, pero a los que se ha programado una CR.13 La cohorte 3 (C3) incluye pacientes con CVNMI recidivante de riesgo intermedio con antecedentes de enfermedad papilar de bajo grado.13 Para poder optar a la C3, se requiere la presencia de tumor(es) visible(s). La cohorte 4 (C4) incluye pacientes con CVMI.13 El criterio de valoración principal del estudio es la seguridad (acontecimientos adversos, incluida la toxicidad limitante de la dosis).13 Los criterios de valoración secundarios incluyen la farmacocinética (FC), la supervivencia libre de recidiva en pacientes de las C1 y C2, la tasa de RC y la duración de la RC en pacientes de la C3 y la tasa de RC patológica en la C4.13

Acerca del erdafitinib

El erdafitinib es un inhibidor oral de la tirosina cinasa panreceptor del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR) que se administra una vez al día y que está siendo evaluado por Johnson & Johnson Innovative Medicine en ensayos clínicos de fase 2 y 3 en pacientes con cáncer urotelial avanzado.14 Además del estudio de fase 1 (NCT05316155)12 en pacientes con CVMI y CVNMI, el erdafitinib también se está estudiando en el estudio de fase 3 THOR (NCT03390504),15 que evalúa si el erdafitinib proporciona una ventaja de supervivencia frente a la quimioterapia en pacientes con cáncer urotelial avanzado o metastásico (mUC) con alteraciones del FGFR seleccionadas; el estudio de fase 2 THOR-2/BLC2003 (NCT04172675)16 que evalúa erdafitinib frente a la quimioterapia intravesical elegida por el investigador en participantes que recibieron BCG y recidivaron con CVNMI-AR; el estudio de fase 1b/2 NORSE (NCT03473743)17 de erdafitinib en combinación con cetrelimab en pacientes con cáncer metastásico localmente avanzado o mUC y alteraciones de los genes FGFR3 o FGFR2; el estudio de fase 2 RAGNAR (NCT04083976 ) 18 que evalúa la seguridad y eficacia de erdafitinib en pacientes con tumores sólidos avanzados, independientemente del tipo de cáncer o de la localización del tumor (tumor agnóstico), propiciados por alteraciones del FGFR1-4.

Además de la solicitud de autorización de comercialización presentada presentada a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en septiembre de 2023, Johnson & Johnson también presentó una solicitud suplementaria de nuevo fármaco a la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), en agosto de 2023, basada en el estudio de fase 3 THOR.19,20

En 2008, Janssen Pharmaceuticals firmó un acuerdo mundial exclusivo de licencia y colaboración con Astex Pharmaceuticals para desarrollar y comercializar el erdafitinib.21

Acerca del carcinoma urotelial

El carcinoma urotelial (CU), también conocido como carcinoma de células de transición, se origina en el revestimiento más interno de la vejiga.22 Prácticamente la totalidad de los cánceres de vejiga —más del 90 por ciento— son CU.23 Hasta uno de cada cinco pacientes (20 por ciento) diagnosticados de CU metastásico presenta una alteración genética del FGFR.24 Los FGFR son una familia de receptores tirosina quinasas que pueden activarse por alteraciones genéticas en diversos tipos de tumores, y estas alteraciones pueden conducir a un aumento del crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.25 Los FGFR desempeñan un papel clave en varios procesos biológicos, como la reparación de tejidos, la respuesta inflamatoria y el metabolismo.26 Las fusiones o mutaciones en los genes que controlan los FGFR (conocidas como alteraciones FGFR1-4) pueden provocar el desarrollo y la progresión de ciertos cánceres al aumentar el crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.27 Los pacientes con CU avanzado, incluidos los tumores impulsados por FGFR, se enfrentan a un mal pronóstico y la necesidad de terapias innovadoras sigue siendo elevada.28 La tasa de supervivencia a cinco años de los pacientes con cáncer de vejiga metastásico que se ha extendido a partes distantes del cuerpo es actualmente del ocho por ciento.29

Acerca del cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo

El cáncer de vejiga no músculo-invasivo de alto riesgo (CVNMI-AR) es un tipo de cáncer de vejiga no invasivo que tiene más probabilidades de recidivar o extenderse más allá del revestimiento de la vejiga, llamado urotelio, y progresar a cáncer de vejiga invasivo en comparación con el CVNMI de bajo riesgo.30 El CVNMI-AR se caracteriza por una combinación de alto grado, gran tamaño tumoral, presencia de múltiples tumores y carcinoma in situ (CIS).30 Actualmente se recomienda la cistectomía radical para las pacientes con CVNMI-AR que no responden al tratamiento con BCG, con una supervivencia específica del cáncer superior al 90 por ciento si se realiza antes de la progresión músculo-invasiva.30 Teniendo en cuenta que el CVNMI afecta normalmente a pacientes de edad avanzada, es probable que muchos no quieran o no estén en condiciones de someterse a una cistectomía radical.30 Las altas tasas de recidiva y progresión pueden suponer una morbilidad y ansiedad significativas para estos pacientes.30

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos, y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Para obtener más información acceda a https://www.jnj.com/emea. Síganos en https://twitter.com/JNJInnovMedEMEA and https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ para conocer las últimas novedades. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV y Janssen Research & Development, LLC son empresas de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene «proyecciones futuras» como se definen en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernientes al desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento con TAR-210 y erdafitinib. Se advierte al lector que no debe basarse en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC y Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día domingo, 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» e «Item 1A. Risk Factors», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson del Formulario 10-Q y otros archivos en la Comisión de Valores y Bolsa. Hay copias de estos archivos disponibles en línea en www.sec.gov, www.jnj.com o mediante petición a Johnson & Johnson. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC y Johnson & Johnson no se comprometen a actualizar proyecciones futuras como resultado de nueva información o de eventos o desarrollos futuros.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Todos los derechos reservados.

* El Dr. Vilaseca no ha recibido remuneración alguna por trabajos en medios de comunicación.

Mayo de 2024

CP-449918

