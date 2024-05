Les résultats de l’étude portant sur le TAR-210 indiquent un taux de survie sans récidive de 90 pour cent et 90 pour cent de réponse complète chez les patients atteints d’un cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque et à risque intermédiaire, respectivement

Les résultats actualisés renforcent le potentiel du TAR-210 pour transformer le traitement du cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle et présentant des altérations du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (RFCF)1

BEERSE, BELGIQUE, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui les résultats actualisés d’une étude de Phase I en ouvert, multicentrique et à cohortes multiples évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi du TAR-210, un système de libération ciblée intravésicale conçu pour assurer une libération locale soutenue de l’erdafitinib dans la vessie chez des patients atteints d’un cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle (CVNIM) et présentant certaines altérations du RFCF.1 Ces données ont été présentées aujourd’hui lors d’une session de présentation orale (résumé #PD48-02)1 à la Réunion annuelle 2024 de l’American Urological Association (AUA) qui se tient du 3 au 6 mai 2024 à San Antonio, au Texas.

Les résultats faisaient état de données actualisées pour la Cohorte 1 (C1), les patients atteints d’un CVNIM à haut risque (HR) récidivant ne répondant pas au Bacillus Calmette-Guérin (BCG) (Ta/T1 de haut grade; papillaire uniquement) ayant refusé une cystectomie radicale ou n’y étant pas éligibles et de la Cohorte 3 (C3), les patients atteints d’un CVNIM à risque intermédiaire (RI) récidivant (Ta/T1) avec un carcinome papillaire de bas grade laissé in situ comme lésions marqueurs de la tumeur.1 Les premiers résultats ont été présentés au Congrès 2023 de la Société européenne d’oncologie médicale, et les résultats intermédiaires ont été présentés à l’occasion du Congrès annuel 2024 de l’Association européenne d’urologie (EAU).2,3

«Les progrès dans le traitement du cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque ou à risque intermédiaire, sont restés très timides pendant plus de 50 ans», a déclaré Antoni Vilaseca*, M.D., Ph.D., de l’Hospital Clínic clinique de Barcelone, autrice principale de l’étude de Phase I sur le TAR-210. «Les résultats présentés aujourd’hui soulignent une fois de plus que le TAR-210 pour le traitement localisé du cancer de la vessie peut constituer une alternative prometteuse pour les patients dont les options de traitement sont limitées.»

Au 22 mars 2024, date de clôture du recueil des données, 64 patients avaient été traités par le TAR-210 dans les deux cohortes.1 Sur les 21 patients de la C1 atteints d’un CVNIM à HR, le taux de survie sans récidive (SR) à 12 mois était de 90 pour cent (intervalle de confiance [IC] de 95 pour cent : 66-97).1 Dans la C3, 31 patients étaient évaluables sur le plan de l’efficacité et 28/31 ont obtenu un taux de réponse complète (RC) de 90 pour cent (IC de 95 pour cent : 74-98).1

Les événements indésirables apparaissant au cours du traitement (EIAT) les plus fréquents étaient des événements de Grade 1/2 impliquant les voies urinaires inférieures.1 Aucune toxicité limitant la dose ni de décès n’ont été rapportés.1 Deux patients (3 pour cent) ont interrompu l’étude en raison d’EIAT liés à des symptômes urinaires de faible intensité et deux patients ont présenté des EIAT graves, à savoir une pyélonéphrite et une septicémie ou une infection urinaire et une septicémie, respectivement.1

«Les altérations génétiques du RFCF sont les plus fréquentes dans le CVNIM», a déclaré Sabine Brookman-May, M.D., Vice-présidente du Département Late Development Oncology, chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Ces résultats confirment le potentiel du TAR-210 en administration trimestrielle en tant qu’option de traitement sans BCG et épargnant la vessie, soulignant ainsi notre engagement profond à mettre au point de nouvelles thérapies pour les patients dont les possibilités de traitement sont limitées.»

«Chez Johnson & Johnson, nous nous engageons à transformer le traitement du cancer de la vessie grâce à une nouvelle technologie d’administration de médicaments et à des thérapies de précision», a déclaré Henar Hevia, directeur principal EMEA Therapeutic Area Lead, Oncology, chez Johnson and Johnson Innovative Medicine. «Alors que les données continuent de s’affiner, il est encourageant de constater que les réponses au traitement restent positives. Nous sommes impatients d’étudier tout le potentiel du TAR-210 chez les patients atteints d’un cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle modifié par le RFCF, dans le cadre d’un programme de développement clinique continu et complet.»

L’Europe affiche l’un des taux de cancer de la vessie les plus élevés au monde,4 avec près de 225 000 patients diagnostiqués en 2022,5 soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2020.6 Le CVNIM représente environ 75 pour cent de tous les cancers de la vessie nouvellement diagnostiqués.7 Actuellement, l’immunothérapie par adjuvant intravésical au BCG ou avec une chimiothérapie intravésicale est la norme de soins chez les patients atteints d’un CVNIM à haut risque et à risque intermédiaire. Entre 30 à 40 pour cent des patients ne répondent pas au BCG et font face à une récidive ou une progression de la maladie.9 Dans de tels cas, la cystectomie radicale (ablation de la vessie) s’impose comme la principale option thérapeutique.9 Cette intervention abdominale majeure nécessite la mise en place d’une dérivation urinaire pour recueillir et stocker l’urine.10

#FIN#

À propos du TAR-210

Le TAR-210 est un système expérimental de libération ciblée d’erdafitinib par voie intravésicale.11 L’efficacité et la sécurité d’emploi du TAR-210 sont en cours d’évaluation dans une étude de Phase I (NCT05316155)12 chez des patients atteints d’un cancer de la vessie infiltrant le muscle (CVIM) ou d’un CVNIM. L’étude classe les patients en quatre cohortes en fonction de la présentation de leur maladie.13 La Cohorte 1 (C1) comprend les patients atteints d’un CVNIM à HR récidivant ne répondant pas au BCG, avec un carcinome papillaire de haut grade concomitant, qui ont refusé une cystectomie radicale (CR) ou n’y sont pas éligibles.13 La Cohorte 2 (C2) inclut les patients ayant la même présentation, mais qui ont une CR programmée.13 La Cohorte 3 (C3) comprend les patients atteints d’un CVNIM à risque intermédiaire récidivant avec des antécédents de carcinome papillaire de bas grade.13 Pour être éligible à l’inclusion dans la C3, la présence de tumeur(s) visible(s) est requise. La Cohorte 4 (C4) compte des patients atteints d’un CVIM.13 Le critère d’évaluation principal de l’étude est l’innocuité (événements indésirables, y compris la toxicité limitant la dose).13 Les critères d’évaluation secondaires comprennent la pharmacocinétique (PC), la survie à la FR chez les patients des C1 et C2, le taux de RC et la durée de la RC chez les patients de la C3 et le taux de RC pathologique chez les patients de la C4.13

À propos de l’erdafitinib

L’erdafitinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance des fibroblastes (RFCF) administré par voie orale une fois par jour et évalué par Johnson & Johnson Innovative Medicine dans le cadre d’essais cliniques de Phase II et III chez des patients atteints d’un cancer urothélial avancé.14 En sus de l’étude de Phase I (NCT05316155)12 menée auprès de patients atteints d’un CVIM et d’un CVNIM, l’erdafitinib est également étudié dans le cadre de l’étude de Phase III THOR (NCT03390504),15 une étude visant à déterminer si l’erdafitinib offre un avantage en termes de survie par rapport à la chimiothérapie chez les patients atteints d’un cancer urothélial avancé ou métastatique (CUm) présentant certaines altérations du RFCF, l’étude de Phase II THOR-2/BLC2003 (NCT04172675)16 comparant l’erdafitinib à une chimiothérapie intravésicale choisie par l’investigateur chez des participants ayant reçu le BCG et dont le CVNIM à HR a récidivé, l’étude de Phase Ib/II NORSE (NCT03473743)17 portant sur l’erdafitinib en association avec le cétrélimab administré à des patients atteints d’un cancer localement avancé ou d’un CUm et présentant des altérations des gènes RFCF3 ou RFCF2, l’étude de Phase II RAGNAR (NCT04083976)18 évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’erdafitinib chez des patients atteints de tumeurs solides avancées, indépendamment du type de cancer ou de la localisation de la tumeur (tumeur-agnostique), en raison d’altérations du gène RFCF1-4.

En plus de la demande d’autorisation de mise sur le marché soumise à l’Agence européenne des médicaments (EMA) en septembre 2023, Johnson & Johnson a également soumis une demande additionnelle de nouveau médicament auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, en août 2023, sur la base de l’étude de Phase III THOR.19, 20

En 2008, Janssen Pharmaceuticals a conclu un accord mondial exclusif de licence et de collaboration avec Astex Pharmaceuticals pour développer et commercialiser l’erdafitinib.21

À propos du carcinome urothélial

Le carcinome urothélial (CU), également connu sous le nom de carcinome à cellules transitionnelles, se développe dans la paroi la plus interne de la vessie.22 Presque tous les cancers de la vessie (plus de 90 pour cent) sont des CU.23 Jusqu’à un patient sur cinq (20 pour cent) diagnostiqué avec un CUm présente une altération génétique du RFCF.24 Les RFCF sont une famille de récepteurs tyrosine kinases qui peuvent être activés par des altérations génétiques dans une variété de types de tumeurs, et ces altérations peuvent conduire à une augmentation de la croissance et de la survie des cellules tumorales.25 Les RFCF jouent un rôle clé dans plusieurs processus biologiques, notamment la réparation des tissus, la réponse inflammatoire et le métabolisme.26 Les fusions ou les mutations des gènes qui contrôlent les RFCF (connues sous le nom d’altérations RFCF1-4) peuvent entraîner le développement et la progression de certains cancers en augmentant la croissance et la survie des cellules tumorales.27 Les patients atteints d’un cancer de la vessie avancé, y compris les tumeurs induites par les RFCF, sont confrontés à un mauvais pronostic et le besoin de thérapies innovantes reste élevé.28 Le taux de survie à cinq ans pour les patients atteints d’un cancer de la vessie métastatique qui s’est propagé à des parties éloignées du corps est actuellement de huit pour cent.29

À propos du cancer de la vessie à haut risque n’infiltrant pas le muscle

Le cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque (CVNIM à HR) est un type de cancer de la vessie non invasif qui, par rapport au CVNIM à faible risque, est plus susceptible de récidiver ou de se propager au-delà de la paroi de la vessie, appelée urothélium, et d’évoluer vers un cancer de la vessie invasif.30 Le CVNIM à HR se caractérise par la combinaison d’un grade élevé, d’une tumeur de grande taille, de la présence de tumeurs multiples et d’un carcinome in situ (CIS).30 La cystectomie radicale est actuellement recommandée pour les patients atteints d’un CVNIM à HR dont le traitement par BCG échoue, avec une survie spécifique au cancer de plus de 90 pour cent si elle est effectuée avant la progression invasive musculaire.30 Étant donné que le CVNIM touche généralement des patients plus âgés, un grand nombre d’entre eux peuvent ne pas vouloir ou ne pas être en mesure de subir une cystectomie radicale.30 Les taux élevés de récidive et de progression peuvent entraîner une morbidité et une détresse significatives pour ces patients.30

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs, et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière de médecine innovante et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour innover dans l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact profond sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.jnj.com/emea. Suivez-nous sur https://twitter.com/JNJInnovMedEMEA et https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/pour connaître nos dernières actualités. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV et Janssen Research & Development, LLC sont des entreprises de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives au énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact thérapeutique du TAR-210 ou de l’erdafitinib. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV et de Janssen Research & Development, LLC, ainsi que de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé, et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques suivantes ne s’engage à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs : Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, et Janssen Research & Development, LLC

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Tous droits réservés.

* Dr Vilaseca n’a été rémunéré pour aucun travail médiatique.

1 Vilaseca A. et al. First-in-Human Study of TAR-210 Erdafitinib Intravesical Delivery System in Patient With Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer With Select FGFR Alterations. 2024 Annual Urological Association. Présentation orale, réunion annuelle 2024 de l’American Urological Association. Mai 2024.

2 Vilaseca A. et al. First Safety and Efficacy Results of the TAR-210 Erdafitinib Intravesical Delivery System in Patients with Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer (NMIBC) With Select FGFR Alterations. 2023 European Society for Medical Oncology. Présentation orale, réunion annuelle 2023 de l’ESMO. 22 octobre 2023. Disponible à l’adresse suivante : https://www.jnj.com/media-center/press-releases/first-results-with-erdafitinib-releasing-intravesical-delivery-system-tar-210-show-early-evidence-of-positive-clinical-activity-in-patients-with-non-muscle-invasive-bladder-cancer-with-select-fibroblast-growth-factor-receptor-alterations. Dernière consultation : mai 2024.

3 Guerrero-Ramos F. et al. First Safety and Efficacy Results of the TAR-210 Erdafitinib Intravesical Delivery System in Patients With Non–Muscle-Invasive Bladder Cancer With Select FGFR Alterations. Affiche présentée au Congrès 2024 de l’EAU. Dernière consultation : mai 2024.

4 Wong M.C.S. et al. The global epidemiology of bladder cancer: a joinpoint regression analysis of its incidence and mortality Itrends and projection. Scientific Reports. 2018;8:11.29.

5 Globocan 2022. Europe Cancer Factsheet. Disponible à l’adresse suivante : https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/30-bladder-fact-sheet.pdf. Dernière consultation : mai 2024.

6 Globocan 2020. Europe Cancer Factsheet. Disponible à l’adresse suivante : https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/908-europe-fact-sheets.pdf. Dernière consultation : mai 2024.

7 Jubber I. et al. Epidemiology of Bladder Cancer in 2023: A Systematic Review of Risk Factors. Europ Urol. 2023; 84:176–190. Disponible à l’adresse suivante : https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(23)02707-0/pdf. Dernière consultation : mai 2024.

8 Laukhtina E. et al. Urothelial carcinoma working group. Intravesical Therapy in Patients with Intermediate-risk Non-muscle-invasive Bladder Cancer: A Systematic Review and Network Meta-analysis of Disease Recurrence. Eur Urol Focus. 2022 Mar;8(2):447-456. doi: 10.1016/j.euf.2021.03.016. Publication électronique 21 mars 2021. PMID: 33762203.

9 Zlotta A.R. et al. The management of BCG failure in non-muscle-invasive bladder cancer: an update. Can Urol Assoc J. 1er mai 2013 ;3(6-S4):199

10 Bcan.org. Bladder removal surgery: What is a radical cystectomy? https://bcan.org/bladder-removal-surgery/. Dernière consultation : mai 2024.

11 Clinicaltrials.gov. Study of Erdafitinib Intravesical Delivery System for Localized Bladder Cancer. Disponible à l’adresse suivante : https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05316155. Dernière consultation : mai 2024.

12 Vilaseca A. et al. Safety and efficacy of the erdafitinib (erda) intravesical delivery system, TAR-210, in patients (pts) with non–muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) or muscle-invasive bladder cancer (MIBC) harboring select FGFR mutations or fusions: Phase 1 first-in-human study. Affiche présentée au Congrès 2023 ASCO GU. Résumé disponible à l’adresse suivante : https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2023.41.6_suppl.TPS583. Dernière consultation : mai 2024.

13 Tabernero J. et al. Phase I dose-escalation study of JNJ-42756493, an oral pan-fibroblast growth factor receptor inhibitor, in patients with advanced solid tumours. J Clin Oncol. 2015;33:3401–3408

14 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib Compared With Vinflunine or Docetaxel or Pembrolizumab in Participants With Advanced Urothelial Cancer and Selected Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Aberrations (THOR). Disponible à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/study/NCT03390504. Dernière consultation : mai 2024.

15 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib Versus Investigator Choice of Intravesical Chemotherapy in Participants Who Received Bacillus Calmette-Guérin (BCG) and Recurred With High Risk Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer (NMIBC). Disponible à l’adresse suivante : https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04172675. Dernière consultation : mai 2024.

16 Clinicaltrials.gov. A Study of Erdafitinib in Participants With Metastatic or Locally Advanced Urothelial Cancer. Disponible à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/study/NCT03473743. Dernière consultation : mai 2024.

17 Clincaltrials.gov. A Study of Erdafitinib in Participants With Advanced Solid Tumors and Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Alterations (RAGNAR). Disponible à l’adresse suivante : https://clinicaltrials.gov/study/NCT04083976. Dernière consultation : mai 2024.

19 Jnj.com. Janssen Submits Supplemental New Drug Application to the U.S. Food and Drug Administration Seeking Full Approval of BALVERSA® (erdafitinib) for the Treatment of Patients with Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma and Selected Fibroblast Growth Factor Receptor Gene Alterations. Disponible à l’adresse suivante : https://www.jnj.com/media-center/press-releases/janssen-submits-supplemental-new-drug-application-to-the-u-s-food-and-drug-administration-seeking-full-approval-of-balversa-erdafitinib-for-the-treatment-of-patients-with-locally-advanced-or-metastatic-urothelial-carcinoma-and-selected-fibroblast-growth-factor-receptor-gene-alterations. Dernière consultation : mai 2024.

20 Janssen.com/EMEA. Janssen Submits Marketing Authorisation Application to the European Medicines Agency Seeking Approval of Erdafitinib for the Treatment of Patients with Locally Advanced or Metastatic Urothelial Cancer with Susceptible FGFR Alterations. Disponible à l’adresse suivante : https://www.janssen.com/emea/sites/www_janssen_com_emea/files/balversa_filing_press_release_september_2023_0.pdf. Dernière consultation : mai 2024.

21 Astex Therapeutics Limited. Astex Announces New Drug Discovery Alliance with Janssen Pharmaceutica N.V. 2008. Disponible à l’adresse suivante : https://astx.com/wpcontent/uploads/2016/11/ASTX_News_2008_6_9_General_Releases.pdf. Dernière consultation : mai 2024.

22 Tanaka M & Sonpavde G. Diagnosis and Management of Urothelial Carcinoma of the Bladder. Postgraduate Medicine. 2011;123(3):43-55.

23 Milojevic B. et al. Urothelial carcinoma: Recurrence and risk factors. J BUON. 2015;20(2):391-8.

24 Montazeri K. & Bellmunt J. Erdafitinib for the treatment of metastatic bladder cancer. Expert Rev Clin Pharmacol. 2020 Jan;13(1):1-6. doi: 10.1080/17512433.2020.1702025. Publication électronique ; 22 décembre 2019.

25 Presta M. et al. Fibroblast growth factors (FGFs) in cancer: FGF traps as a new therapeutic approach. Pharmacol Ther. 2017;179:171-187.

26 Xie Y. et al. FGF/FGFR signaling in health and disease. Sig Transduct Target Ther 5, 181 (2020). https://doi.org/10.1038/s41392-020-00222-7.

27 Katoh M. Fibroblast growth factor receptors as treatment targets in clinical oncology. Nat Rev Clin Oncol. 2019;16(2):105-122.

28 Loriot Y. et al. Erdafitinib in Locally Advanced or Metastatic Urothelial Carcinoma. N Engl J Med 2019; 381(4):338-348.

29 American Cancer Society. Survival Rates for Bladder Cancer. Disponible à l’adresse suivante : https://www.cancer.org/cancer/types/bladder-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html. Dernière consultation : mai 2024.

30 Brooks N.A., O’Donnell M.A. Treatment options in non-muscle-invasive bladder cancer after BCG failure. Indian J Urol. 2015;31(4):312-319. doi:10.4103/0970-1591.166475. Dernière consultation : mai 2024.

Mai 2024

CP-449918

Contact auprès des médias :

Zayn Qureshi

zqureshi@its.jnj.com

+44 7760 334666

Contact auprès des investisseurs :

Raychel Kruper

investor-relations@its.jnj.com