Temenos Multifonds erweitert die Partnerschaft mit Citi Securities Services zur Konsolidierung globaler Fondsdienstleistungen in Multifonds SaaS

GENF, Schweiz, May 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab Temenos (SIX: TEMN) bekannt, dass Multifonds seine Partnerschaft mit Citi Securities Services erweitert hat, um die derzeitige regionale Fondsbilanzierung in einem globalen SaaS-Bereitstellungsmodell in Temenos Multifonds zu konsolidieren.



Citi Securities Services bietet globale End-to-End-Dienstleistungen für Vermögensverwalter an und nutzt Multifonds bereits im Rahmen seiner vorhandenen Plattform für die Bilanzierung von Investitionen.

Mit der Einführung eines globalen Betriebsmodells für seine globalen Fondsdienstleistungen und dem Wechsel von einem lokalen System zu Multifonds SaaS kann Citi Securities Services sein Geschäft über mehrere Geografien und Anlageklassen hinweg effizient auf einer einzigen Plattform verwalten – dazu gehören auch Fondsbilanzierungsdienstleistungen zu einer früheren Tageszeit in allen Zeitzonen.

Okan Pekin, Global Head of Securities Services bei Citi: „Durch den Wechsel zu einer SaaS-Lösung für unser globales Geschäft mit der Fondsbilanzierung können wir bei Citi Securities Services für mehr globale Konsistenz bei unseren Kundendienstleistungen sorgen. Gleichzeitig machen wir unsere Datenstrategie zukunftssicher und verlagern unsere wichtigsten Produkte und Prozesse in die Cloud.“

Oded Weiss, Managing Director – Multifonds bei Temenos: „Wir arbeiten seit über 20 Jahren eng mit Citi Securities Services zusammen. Dieses Programm ist ein natürlicher Bestandteil unserer SaaS-Strategie, dank der unsere Kunden mehr Effizienz und Skaleneffekte erzielen, um wiederum ihren Kunden bessere und schnellere Daten und Dienstleistungen liefern zu können.“

Temenos Multifonds unterstützt herkömmliche und alternative Fonds und kombiniert Key Asset Servicing, das Halten von Positionen sowie Bewertungs- und Bilanzierungsfunktionen für alle Arten von Instrumentarien und Fonds in vielen Ländern.

Die Plattform bietet eine flexible Engine für die Echtzeitbilanzierung von Investitionen mit integrierten Ansichten des Investment Book of Records (IBOR) und des Accounting Book of Records (ABOR). So ermöglicht sie den ganzen Tag über nahtlose Support- und Serviceleistungen für Middle Offices und Back Offices.

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende Plattform für Composable Banking, die Kunden in 150 Ländern bei der Entwicklung neuer Bankdienstleistungen und modernster Kundenerlebnisse unterstützt. Die leistungsstärksten Banken, die Temenos-Software verwenden, erzielen ein Kosten-Ertrags-Verhältnis nur wenig über der Hälfte des Branchendurchschnitts und eine doppelt so hohe Kapitalrendite wie der Branchendurchschnitt. Auch die IT-Ausgaben für Wachstum und Innovationen betragen das Doppelte des Branchendurchschnitts.