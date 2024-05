La propriété à redevance Kewagama de Globex continue de démontrer un potentiel économique

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) souhaite informer ses actionnaires que Ressources minières Radisson inc. (RDS-TSXV, RMRDF-OTCQB) a annoncé des résultats additionnels sur leur projet aurifère O’Brien, particulièrement sur la portion Kewagama Gold Mine pour laquelle Entreprises minières Globex Inc. détient une redevance nette de fonderie de deux pourcent (2% NSR) (voir le communiqué de presse de Radisson ici).

Les intersections aurifères incluent ces intersections à hautes teneurs:

Sondage OB-23-286: 9,70 g/t Au sur 4,00 m Sondage OB-23-289: 6,54 g/t Au sur 4,50 m Sondage OB-24-306: 6,40 g/t Au sur 4,00 m

Table 1: Résultats sommaires du Vecteur #4 - Radisson



Sondage Secteur De

(m) À

(m) Longueur

Carotte (m) AU (g/t)

Non coupé Commentaires OB-23-286 Vecteur #4 291,00 337,70 45,70 1,11 Sédiments du Pontiac *VG Incluant 291,00 295,00 4,00 9,70 Sédiments du Pontiac *VG Qui inclut 292,00 293,00 1,00 37,70 Sédiments du Pontiac *VG 332,10 334,50 2,40 3,32 OB-23-287 Vecteur #4 56,30 59,00 2,70 4,73 Groupe du Piché OB-23-288 Vecteur #4 331,10 360,00 28,90 0,70 Sédiments du Pontiac And 628,20 632,70 4,50 3,96 Groupe du Piché Incluant 628,20 629,70 1,50 9,85 Groupe du Piché OB-23-289 Vecteur #4 364,50 369,00 4,50 6,54 Groupe du Piché Incluant 364,50 366,70 2,20 10,02 Groupe du Piché OB-23-305 Vecteur #4 135,50 139,50 4,00 6,40 Sédiments du Pontiac *VG Incluant 135,50 136,50 1,00 20,40 Sédiments du Pontiac *VG OB-24-306 Vecteur #4 67,80 117,50 49,70 0,84 Sédiments du Pontiac *VG Incluant 67,80 76,00 8,20 3,97 Sédiments du Pontiac *VG Qui inclut 67,80 71,00 3,20 7,97 Sédiments du Pontiac *VG

Note : VG dénote la présence d’or visible.

En plus des intersections à hautes teneurs, le forage a retourné de larges zones minéralisées à faibles teneurs localisées au sud dans les Sédiments du Pontiac, incluant:

Sondage OB-23-286 : 1,11 g/t Au sur 45,70 m Sondage OB-23-288 : 0,70 g/t Au sur 28,90 m Sondage OB-24-306 : 0,84 g/t Au sur 49,70 m

Sur la base de ces résultats inattendus intersectés dans cette campagne à l’intérieur des sédiments de Pontiac, des échantillons provenant de douze sondages historiques seront analysés.



Table 2: Sommaire des intervalles historiques larges relevés sur le vecteur #4 – Radisson

Sondage Secteur De

(m) À

(m) Longueur

Carotte (m) AU (g/t)-

Non coupé Commentaires RM-11-01 Vecteur #4 57,50 97.00 39,50 1,21 Sédiments du Pontiac OB-21-228 Vecteur #4 160,00 197.10 37,10 1,08 Sédiments du Pontiac OB-21-229 Vecteur #4 140,20 165.00 24,80 1,04 Sédiments du Pontiac OB-17-057 Vecteur #4 147,50 166.00 18,50 0,92 Sédiments du Pontiac OB-17-061 Vecteur #4 163,60 194.90 31,30 0,52 Sédiments du Pontiac OB-17-060 Vecteur #4 195,60 206.00 10,40 0,68 Sédiments du Pontiac OB-20-144 Vecteur #4 30,30 45.00 14,70 0,53 Sédiments du Pontiac



Suite aux bons résultats obtenus dans cette campagne ainsi que dans les campagnes précédentes sur le secteur Kewagama Gold Mine, Radisson a pris la décision d’ajouter une deuxième foreuse à la campagne de forage en cours consistant en 22 forages totalisant 11 808 mètres.

Globex est heureuse des succès de Radisson poursuivant les vecteurs #3, #4 et #5 sur la propriété Kewagama, débutant à la surface et sur le Vecteur #2 vers la profondeur (voir les sections en coupe et les sections longitunales ci-bas).









Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Selon Radisson, toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5 g/t Au, ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées contenant de l’or visible ont systématiquement été analysées avec la procédure de tamisage métallique – pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l’insertion d’un échantillon standard, d’un blanc et d’un doublon pour chaque groupe d’échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d’Or au Québec.

Personne qualifiée

La personne qualifiée de Radisson, conformément aux exigences du Règlement 43-101, est Richard Nieminen, géo., La personne qualifiée de Radisson a revu et approuvé le contenu technique de leur communiqué de presse.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c71690c0-3be2-4a09-8bfa-cf13a437ce16/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7297af13-0912-4f76-bc0d-52417d663839/fr