Contribuer à sauver des vies : 2 300 enseignants ont reçu la formation sur les interventions en cas de surdose d'opioïdes pour enseigner aux élèves du secondaire comment réagir face à une surdose soupçonnée d'opioïdes

OTTAWA, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Advanced Coronary Treatment (ACT) a annoncé aujourd'hui qu'elle a terminé la phase 1 de sa formation en réponse aux surdoses d'opioïdes (OORT). Ainsi, 2 300 enseignants de 830 écoles secondaires au Canada sont désormais équipés pour enseigner à leurs élèves comment réagir en cas de surdose présumée d'opioïdes.



La formation permet aux enseignants d'enseigner aux élèves :

Que sont les opioïdes et comment se produisent les surdoses d'opioïdes

Qu'est-ce que la naloxone et comment fonctionne-t-elle

Reconnaître une surdose soupçonnée d'opioïdes

Répondre à une surdose soupçonnée d'opioïdes, notamment en appelant rapidement le 911, en effectuant une réanimation cardiorespiratoire (RCR) si nécessaire et en administrant un pulvérisateur nasal de naloxone.

Le module de formation sur la réponse aux surdoses d’opioïdes, lancé en 2022, est une amélioration du programme réussi de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et de défibrillateur externe automatisé (DEA) de la Fondation ACT, gratuit pour les écoles secondaires.

Grâce au nombre d'enseignants formés jusqu'à présent avec l'OORT, plus de 160 000 élèves pourraient chaque année être habilités à répondre à une surdose soupçonnée d'opioïdes dans le cadre de leur formation en RCR et en DEA dans les écoles secondaires.

La Fondation ACT a reçu une contribution du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada de janvier 2021 à mars 2024. Cette contribution visait à soutenir l'élaboration et la mise en œuvre du module sur la formation en réponse aux surdoses d'opioïdes dans les provinces canadiennes où la Fondation ACT a largement établi le programme de RCR et DEA.

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, 5 975 décès par surdose apparente d'opioïdes ont été signalés entre janvier et septembre 2023. Le Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances note que la majorité (94 %) des décès par surdose d'opioïdes se produisent par accident, et que les jeunes Canadiens âgés de 15 à 24 ans constituent la population qui connaît la croissance la plus rapide et qui nécessite des soins hospitaliers en raison d'une surdose d'opioïdes.

« Le paysage des interventions d'urgence évolue au Canada en raison de l'augmentation des surdoses d'opioïdes et, en tant que société, nous avons tous un rôle à jouer », déclare Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT. « L'amélioration du programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT avec une formation de sensibilisation et d'intervention sur les opioïdes est une étape importante pour donner aux jeunes les moyens de répondre aux urgences mettant leur vie en danger. Nous sommes heureux d’avoir franchi cette étape, mais nous sommes loin d’avoir terminé. Oui, la phase 1 est terminée, mais nous souhaitons toucher davantage d’élèves. Nos formations ont besoin de partenaires publics et privés déterminés à aider ACT à étendre ses programmes à davantage d’écoles secondaires au Canada. »

« La crise des opioïdes est un problème complexe qui est à l’origine de nombreux préjudices et décès liés aux opioïdes. La réponse d’ACT à cette crise fournit aux enseignants du secondaire les outils nécessaires pour ajouter la formation sur la réponse aux surdoses d’opioïdes à la formation actuelle en RCR, améliorant ainsi la boîte à outils de sauvetage des élèves. Reconnaître une surdose soupçonnée d’opioïdes et savoir comment réagir peut aider à sauver des vies », déclare le Dr Michael Austin, directeur médical national d’ACT.

L’objectif global d’ACT est de voir chaque élève du secondaire à travers le Canada obtenir son diplôme avec la confiance, les compétences et les connaissances nécessaires pour sauver une vie. Pour aider à atteindre cet objectif, ACT reçoit le soutien financier d’organisations privées et publiques qui croient en l’impact positif qu’ACT peut avoir sur la société canadienne.

« En tant que partenaire fondateur de la Fondation ACT, nous sommes fiers de l'impact incroyable produit pour doter les jeunes partout au Canada de compétences essentielles qui peuvent sauver des vies, y compris la formation en réponse aux surdoses d'opioïdes », a déclaré Gaby Bourbara, président d'AstraZeneca Canada. « Au nom d'AstraZeneca Canada, nous félicitons la Fondation ACT d'avoir franchi cette étape d'aujourd'hui, contribuant ainsi à bâtir des communautés plus fortes et plus saines. »

« Au nom de tout le personnel d'Amgen Canada, je tiens à féliciter la Fondation ACT pour l'achèvement de la phase 1 de sa formation en réponse aux surdoses d'opioïdes. ACT est un pionnier dans l'établissement d'une formation gratuite en RCR et DEA au secondaire au Canada et je suis convaincu que cette annonce n'est que le début de l'expansion de l'empreinte d'ACT en matière de soutien aux jeunes », mentionne Ugur Gunaydin, vice-président et général directeur, Amgen Canada.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation ACT est l'organisme de bienfaisance national qui met en place une formation gratuite en RCR et en DEA dans les écoles secondaires canadiennes, ainsi que sur la manière de répondre à une surdose soupçonnée d'opioïdes, un nouvel aspect du programme. Le programme s’appuie sur le modèle de partenariat et de soutien communautaire primé d’ACT, dans le cadre duquel ACT trouve des partenaires qui font don des mannequins et des unités de formation DEA dont les écoles ont besoin pour mettre en œuvre le programme. Les enseignants du secondaire sont formés pour ensuite enseigner les techniques de sauvetage à leurs élèves dans le cadre du programme régulier, touchant tous les jeunes avant l'obtention de leur diplôme. Le programme ACT de RCR et DEA au secondaire est rendu possible grâce au soutien de ses partenaires nationaux de la santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, ainsi que de partenaires provinciaux et communautaires. La Fondation ACT remercie chaleureusement la contribution du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour le programme de formation ACT sur les interventions en cas de surdose d’opioïdes.

