Saputo inc. reçoit des certifications de parité entre les genres de La Gouvernance au Féminin

MONTRÉAL, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« nous », « Saputo » ou « la Société ») est fière d’annoncer que sa Division Produits laitiers (Canada), sa Division Produits laitiers (USA) et ses Services corporatifs ont reçu des certifications de parité entre les genres de la part de La Gouvernance au Féminin, un organisme nord-américain à but non lucratif voué à l’autonomisation des femmes par l’avancement de leur carrière. Ces certifications reflètent les efforts continus de la Société pour promouvoir le développement et la représentation des femmes à l’échelle de l'organisation.

« Chez Saputo, nous croyons que chaque femme mérite la chance de mener une carrière enrichissante et de s’épanouir au sein de notre organisation, a déclaré Gaétane Wagner, chef de la direction des ressources humaines chez Saputo inc. Ces certifications sont un témoignage de nos efforts pour soutenir une plus grande balance entre les genres, et témoignent des mesures concrètes que nous prenons pour créer un environnement inclusif où chaque personne, quel que soit son genre ou son origine, a la chance de réussir. »

Les certifications de parité entre les genres sont attribuées au terme d’une évaluation complète des initiatives de l’organisation. Menée par La Gouvernance au Féminin et soutenue par un comité externe, cette évaluation porte sur trois axes : la stratégie, les mesures et les résultats.

Saputo doit ces certifications en grande partie aux nombreuses stratégies que la Société a mises en place pour favoriser la diversité, l’équité et l’inclusion dans les dernières années.

Faire progresser l’équilibre entre les genres : Lancée en 2023, cette initiative vise à accroître la représentation des femmes dans les postes de haute direction, créant ainsi un bassin de talents plus solide et plus diversifié.

Lancée en 2023, cette initiative vise à accroître la représentation des femmes dans les postes de haute direction, créant ainsi un bassin de talents plus solide et plus diversifié. Programmes de développement : Les programmes de développement du leadership de Saputo sont conçus pour fournir aux gestionnaires les outils et les ressources nécessaires pour mieux soutenir chaque membre de leur équipe et leur permettre de réaliser leur plein potentiel.

Les programmes de développement du leadership de Saputo sont conçus pour fournir aux gestionnaires les outils et les ressources nécessaires pour mieux soutenir chaque membre de leur équipe et leur permettre de réaliser leur plein potentiel. Formation sur les biais inconscients : En 2019, la Société a instauré une formation sur les biais inconscients visant à améliorer la prise de décision et à faire en sorte que les gestionnaires soient mieux équipés pour reconnaître les préjugés.

En 2019, la Société a instauré une formation sur les biais inconscients visant à améliorer la prise de décision et à faire en sorte que les gestionnaires soient mieux équipés pour reconnaître les préjugés. Conseil exécutif sur la DEI : Composé d’employés de chacune de nos divisions, le Conseil exécutif sur la DEI de Saputo s’efforce de promouvoir un environnement de travail qui favorise l’échange de perspectives et qui cultive la prochaine génération de femmes et de dirigeants issus de la diversité au sein de la Société.

L’automne dernier, Saputo a également été reconnue comme l’une des meilleures entreprises au monde pour les femmes par le magazine Forbes pour une deuxième année consécutive. Pour établir ce classement, le magazine et ses partenaires ont sondé environ 70 000 femmes travaillant dans des institutions multinationales à travers le monde afin de déterminer celles qui excellent sur des sujets liés au genre, tels que les possibilités d’avancement, l'équité salariale et les politiques de soutien aux femmes sur le lieu de travail.

Cliquez ici pour en savoir davantage sur les engagements de Saputo pour favoriser la diversité, l’équité et l’inclusion sur le lieu de travail.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l’entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin (LGAF) est une organisation à but non lucratif fondée en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Parité™, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.org

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, relations avec les investisseurs

1-514-328-3117

Demandes média

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902

media@saputo.com