Theratechnologies rend compte de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a rapporté les résultats du vote lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd’hui en mode virtuel uniquement.



Les actionnaires ont voté pour les divers candidats mentionnés ci-dessous en vue de leur élection au conseil d’administration de la Société pour un mandat d’un an et ont nommé KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs de la Société pour l’exercice en cours. Tous les candidats proposés aux postes d’administrateurs ont été élus dans la proportion suivante :

EN FAVEUR % EN FAVEUR ABSTENTION % ABSTENTION Joseph Arena 22 405 047 93,09 % 1 663 754 6,91 % Frank Holler 21 008 601 87,29 % 3 060 200 12,71 % Paul Lévesque 20 966 427 87,11 % 3 102 374 12,89 % Andrew Molson 21 067 050 87,53 % 3 001 751 12,47 % Dawn Svoronos 20 964 213 87,10 % 3 104 588 12,90 % Elina Tea 21 734 254 90,30 % 2 334 547 9,70 % Dale Weil 21 009 681 87,29 % 3 059 120 12,71 % Jordan Zwick 23 107 383 96,01 % 961 418 3,99 %

Frank Holler agira à titre de président du Conseil d’administration de la Société.

