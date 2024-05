LTA Singapura rancang masa depan bersama teknologi pengurusan flit berasaskan awan daripada Trapeze Group

SINGAPURA, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perkhidmatan pengangkutan awam terkemuka dunia yang disampaikan oleh Pihak Berkuasa Pengangkutan Darat (LTA) Singapura akan dipertingkatkan oleh Sistem Pengurusan Flit Bas (BFMS) berasaskan awan yang dilaksanakan oleh Konsortium Trapeze Group-ST Engineering.

Konsortium itu berjaya melaksanakan Sistem Pengurusan Flit Berpusat yang telah menyokong flit bas Singapura sejak tahun 2014 dan kini menyelia kira-kira 5,800 buah bas di seluruh empat operator pengangkutan awam. Di bawah perjanjian baharu itu, konsortium itu akan beralih kepada penyelesaian francais generasi akan datang. Perisian pengurusan flit terkini Trapeze dan perkakasan dalam kenderaan membolehkan LTA dan pengendali mereka terus menyampaikan perjalanan yang terhubung dan boleh dipercayai oleh penduduk dan pelancong Singapura.

Frank Hesse, Pengarah Urusan ASEAN Trapeze Group, berkata pengalaman Trapeze sebagai penyedia teknologi ITS yang mantap kepada LTA boleh menyelaraskan pelaksanaan Sistem Pengurusan Flit Bas.

“Saya gembira LTA dapat meneruskan hubungan jangka panjangnya dengan konsortium Kejuruteraan Trapeze Group-ST, yang memberi kuasa kepada pengalaman pengangkutan awam yang luar biasa untuk orang yang tinggal di Singapura atau melawat Singapura,” kata Encik Hesse.

“Trapeze bangga dengan perkhidmatan dan kepakaran di peringkat yang tinggi yang kami sediakan kepada LTA sepanjang dekad yang lalu dan saya berharap untuk mencapai tahap baharu bersama pihak LTA pada tahun-tahun yang akan datang sambil kami membantu LTA Singapura menyampaikan wawasan 2040nya.”

Sistem Pengangkutan Pintar (ITS) Trapeze merupakan komponen teras BFMS LTA, dibina di atas seni bina perisian berasaskan awan masa nyata dengan API terbuka dan bahagian hadapan WebGUI yang baharu. Dengan memindahkan sistem LTA kepada Awan Komersial Kerajaan, penyelesaian Trapeze boleh meningkatkan produktiviti pengawal perkhidmatan bas sambil mengekalkan tahap keselamatan siber yang tinggi.

Sistem Trapeze baharu menggunakan fungsi analitik yang dipertingkatkan untuk terus mengoptimumkan model dan menghasilkan ramalan masa ketibaan bas yang lebih tepat. Penyelesaian Perisikan Perniagaan Trapeze juga membolehkan pengguna perniagaan membuat laporan tentang hasil utama dengan cara yang lebih fleksibel dan dinamik.

Sistem dalam kenderaan generasi baharu, diperakui mencapai spesifikasi ITxPT peneraju industri, akan dipasang pada semua bas di seluruh rangkaian Singapura. Perkakasan inovatif ini, pada platform OS Linux, menetapkan standard baharu dalam kuasa pemprosesan, kadar penghantaran data dan ketepatan lokasi bagi LTA. Paling penting, ini meningkatkan kebolehoperasian antara sistem dalam kenderaan, menunjukkan komitmen LTA terhadap perkhidmatan bas yang progresif dan kalis masa hadapan.

Penyelesaian itu juga menyokong pelancaran flit bas EV semasa Singapura dengan pemantauan aset EV melalui penyepaduan yang lancar dengan teknologi terbina dalam dan platform infrastruktur pengecasan.

