EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2024

EfTEN Real Estate Fund AS teenis aprillis 2 545 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on märtsiga samal tasemel. Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 2 175 tuhat eurot, s.o seoses madalamate haldus- ja turustuskuludega 41 tuhat eurot rohkem kui kuu varem.

Selle aasta esimese nelja kuu konsolideeritud üüritulu on kokku 10 182 tuhat eurot, s.o 1% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Fondi nelja kuu EBITDA on sellel aastal 8 636 tuhat eurot, mis on samal tasemel eelmise aasta esimese nelja kuu näitajaga.

Fondi kinnisvaraportfelli vakantsus oli aprilli lõpus 3,0% (9 959m2). Olulisim osa vakantsusest on seotud Menulio11 büroohoonega Vilniuses, kus peale ankurüürniku lahkumist I kvartalis jäi vakantseks 3183m2 (56,7% kogu hoone mahust) büroopinda. Vabade pindade efektiivsemaks täitmiseks on kavas ehitada ühel korrusel asuvad pinnad (kokku 630m2) neljaks väiksemaks üüripinnaks, eeldatava investeeringu maksumusega 200 tuhat eurot. Ülejäänud üüripindadega seoses peetakse hetkel aktiivselt läbirääkimisi ning nende investeeringu vajadus täpsustub lähiajal.

2024. aasta nelja kuu jooksul on EfTEN Real Estate Fund AS teeninud 3 394 tuhat eurot vaba rahavoogu (EBITDA miinus laenumaksed miinus intressikulu), mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 724 tuhat eurot vähem. Rahavoog on vähenenud peamiselt seoses EURIBORi kasvuga. Fondi selle aasta nelja kuu tulemuste põhjal arvutatud potentsiaalne brutodividend on 25,10 senti aktsia kohta (17% vähem kui eelmisel aastal samal ajal).

Fondi tütarettevõtete pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär oli aprilli lõpus 5,86%. Fondi laenude keskmine intressimäär on püsinud suhteliselt samal tasemel eelmise aasta sügisest alates.

EfTEN Real Estate Fund AS maksis aprillis aktsionäridele dividende 1 euro aktsia kohta kogusummas 10,82 miljonit eurot. Fondi konsolideeritud raha jääk koos lühiajaliste hoiustega on aprilli lõpu seisuga 10,7 miljonit eurot.

EfTEN Real Estate Fund AS’i puhasväärtus aktsia kohta oli 30.04.2024 seisuga 19,6691 eurot ja EPRA NRV 20,4661 eurot. Aktsia puhasväärtus langes aprillis 4,4%. Ilma dividende välja kuulutamata oleks aktsia puhasväärtus kasvanud aprillis tavapäraselt 0,6%.

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee





