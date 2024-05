INDICATEURS TRIMESTRIELS DE CMT AU 31 MARS 2024 • Chiffre d’affaires en progression et poursuite de la baisse de l’endettement

Au titre du premier trimestre 2024, CMT a accéléré son rythme d’extraction, avec une production traitée de 92 350 tonnes, en hausse de 4,8% par rapport à 2023. Les volumes des concentrés issus de cette production se sont établis à 6 210 tonnes, en recul de 7,1% comparativement au premier trimestre 2023. La baisse des volumes produits n’a pas eu d’impact sur les ventes des concentrés qui continuent de profiter la progression continue de la demande mondiale pour le plomb et le zinc. À ce titre, les ventes ressortent à 5 877 tonnes, en progression de 3%, avec une contribution de 241 113 onces pour l’argent. Cette performance s’est traduite par un chiffre d’affaires de 140 MDH, en hausse de 6,6% par rapport au premier trimestre 2023.

CMT est confiante d’une résolution prochaine des dossiers en cours avec l’Office des Changes et tiendra le marché informé de toute évolution à ce sujet.

