Ingredion 完成重组，发布新部门下的第一季度财报并上调业绩指引

2024 年第一季度报告和调整后摊薄每股收益 (EPS) * 为 3.23 美元和 2.08 美元，分别增长 13% 和减少 26%

为 3.23 美元和 2.08 美元，分别增长 13% 和减少 26% 完成了韩国业务的出售，在重塑投资组合和重新配置资产方面又迈出了一步

将全年报告 EPS 指引提高至 10.35 美元至 11.00 美元之间，调整后的 EPS 提高到 9.20 美元至 9.85 美元之间

对于 2024 年第二季度，公司预计营业收入将有中低个位数的增长

伊利诺州，韦斯特切斯特, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的食品和饮料制造行业原料解决方案供应商 Ingredion Incorporated (NYSE:INGR)，今日发布了 2024 年第一季度的业绩报告。该 2024 年和 2023 年第一季度的业绩报告根据美国公认会计原则 (“GAAP”) 编制，其中包括从公司呈报的非 GAAP 财务指标中排除的项目。

“与去年创纪录的第一季度业绩相比，本季度的业绩超出了预期。正如预期的那样，尽管极端寒冷的天气对美国的出货量产生了影响，并且考虑到我们韩国业务的出售，但我们本季度的净销量仍出现了环比增长。”Ingredion 总裁兼首席执行官 Jim Zallie 说道。“此外，我们的毛利率保持在 22% 以上，鉴于我们的业务模式的优势有效地控制了可变利率合同的影响，该浮动利率合同要求转嫁较低玉米成本。”

“展望未来，我们的推动增长路线图将继续指导我们的长期价值创造。此外，为了支持我们新的‘制胜愿景’，重组使我们能够更明确地关注全球客户带来的机遇，从而推动业务增长。客户的参与度，尤其是纹理解决方案业务的客户参与度，令我们深受鼓舞。此外，我们预计今年将把现金用于有机投资、分红和增加股票回购。”Zallie 总结道。

正如之前披露的，自 2024 年 1 月 1 日起， Ingredion 将根据新的报告结构报告财务和运营业绩。出于比较目的，本新闻稿中 2023 年第一季度的业绩未经审计，并已进行修订以反映新的报告结构，其中包含如下所述的三个新的可报告分部。

* 调整后摊薄每股收益（下称“调整后 EPS ”）、调整后营业收入及调整后有效所得税率均为非公认会计准则财务指标。请参阅本新闻稿中随附的简明合并财务报表后题为“非 GAAP 信息”的 Supplemental Financial Information II ，以获得这些非 GAAP 指标根据最具直接可比性的 GAAP 指标调整的结果。

摊薄每股收益 (EPS)

1Q23 1Q24 Reported EPS $ 2.85 $ 3.23 Net gain on sale of business — (1.09 ) Resegmentation cost — 0.03 Tax items and other matters (0.05 ) (0.09 ) Adjusted EPS** $ 2.80 $ 2.08

影响报告和调整后 EPS 变化的估计因素

1Q24 Total items affecting EPS** (0.72 ) Total operating items (0.86 ) Margin (0.47 ) Volume (0.34 ) Foreign exchange 0.04 Other income (0.09 ) Total non-operating items 0.14 Other non-operating income 0.00 Financing costs 0.13 Tax rate (0.02 ) Shares outstanding 0.01 Non-controlling interests 0.02

**由于四舍五入的原因，总额可能与各项相加略有出入

其他财务项目

截至 2024 年 3 月 31 日，总债务和现金（包括短期投资）分别为 19 亿美元和4.45 亿美元，而截至 2023 年 12 月 31 日分别为 22 亿美元和 4.09 亿美元。

第一季度报告的净融资成本为 1,900 万美元，而去年同期为 3,200 万美元。

第一季度报告和调整后的实际税率分别为 21.0% 和 28.4%，而去年同期分别为 25.1% 和 27.7%。报告的有效税率下降主要是由于 2024 年第一季度出售韩国业务的有效税率较低。

资本支出净额为 6,500 万美元，比去年同期减少了 1,000 万美元。

业务回顾

Ingredion 整体情况

净销售额

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 2,137 12 (40 ) (51 ) (176 ) 1,882 (12 %) (13 %)

*代表因出售韩国业务而造成的销量损失

报告的营业收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Acquisition

/Integration Restructuring

/Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 291 3 (83 ) — (3 ) 5 213 (27 %) (28 %)

调整后营业收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 296 3 (83 ) 216 (27 %) (28 %)

净销售额

第一季度净销售额为 18.82 亿美元，与去年同期相比下降了 12%，主要原因是价格组合和销售量的下降，其中一部分被汇率影响所抵消。韩国业务剥离的影响导致该期间销售额减少 5,100 万美元。排除外汇影响，净销售额下降 13%。



营业收入

第一季度报告和调整后营业收入分别为 2.13 亿美元和 2.16 亿美元，与上年同期相比均下降 27%。报告和调整后营业收入减少的原因包括寒冷天气造成的停机、阿根廷的恶性通货膨胀以及较高成本库存的结转。排除外汇影响，报告和调整后的营业收入比去年同期下降了 28%。



纹理与健康解决方案部

净销售额

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 665 (6 ) (1 ) (61 ) 597 (10 %) (9 %)

分部营业收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 127 (1 ) (52 ) 74 (42 %) (41 %)

纹理与健康解决方案部第一季度营业收入为 7,400 万美元，较上年同期减少 5,300 万美元，主要原因是不利的价格组合和较高成本库存的结转。剔除外汇影响后，第一季度该部门营业收入下降 41%。



食品与工业配料部--拉丁美洲和加勒比地区

净销售额

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 667 26 (16 ) (61 ) 616 (8 %) (12 %)

分部营业收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 122 5 (15 ) (11 ) 101 (17 %) (21 %)

食品与工业配料部--拉丁美洲和加勒比海地区第一季度的营业收入为 1.01 亿美元，比去年同期减少了 2,100 万美元，主要原因是阿根廷比索贬值影响了阿根廷合资企业的业绩，以及固定成本和公用事业成本增加。剔除外汇影响后，第一季度该部门营业收入下降 21%。



食品与工业配料部--美国/加拿大

净销售额

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 608 — (24 ) (43 ) 541 (11 %) (11 %)

分部营业收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 92 — (5 ) 87 (5 %) (5 %)

食品与工业配料部--美国/加拿大第一季度营业收入为 8,700 万美元，比去年同期减少了 500 万美元，原因是寒冷天气影响导致停工，但本季度强劲的工业需求部分抵消了减少的收入。



所有其他部门**

净销售额

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 197 (8 ) 1 (51 ) (11 ) 128 (35 %) (31 %)

*代表因出售韩国业务而造成的销量损失

营业收入（亏损）

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter (8 ) (1 ) 5 (4 ) 50 % 63 %

所有其他部门第一季度运营亏损为 400 万美元，比去年同期增加 400 万美元。这一变化由蛋白质强化的运营亏损减少和其他因素造成。



** 所有其他分部包括多个运营分部的业务，这些分部未单独或合并归类为可报告分部。所有其他分部的净销售额主要来自巴基斯坦业务的甜味剂和淀粉销售、 PureCircle 和减糖业务的甜叶菊和其他配料销售，以及蛋白质强化业务的豌豆蛋白配料的销售 。

股息和股票回购

2024 年第一季度，公司向股东支付了 5,100 万美元的股息，并宣布于 2024 年 4 月 23 日支付每股 0.78 美元的季度股息。本季度，该公司回购了价值 100 万美元的已发行普通股。

2024 年第二季度和全年最新展望

对于 2024 年第二季度，公司预计净销售额将保持稳定或下降至低个位数，报告和调整后的营业收入将增长中低个位数。

公司目前预计 2024 年全年报告 EPS 将在 10.35 美元至 11.00 美元之间，其中包括 2024 年 2 月 1 日完成的韩国业务剥离带来的收益影响，调整后的 EPS 介于 9.20 美元至 9.85 美元之间。

排除韩国业务剥离的影响，该公司预计 2024 年全年净销售额将保持稳定或上升至低个位数增长，这反映了玉米价值下降的影响。预计报告和调整后的营业收入均将有中等个位数的上涨。

公司成本预计仍将有中等个位数的上涨。

2024 年全年，目前公司预计报告和调整后的有效税率分别为 24.5% 至 25.5% 和 26.5% 至 27.5%。

目前预计 2024 年全年运营现金仍将在 7.5 亿至 9 亿美元之间。全年资本支出预计仍约为 3.4 亿美元。

电话会议和网上直播详情

Ingredion 将于 2024 年 5 月 8 日（周三）上午 8 时（中部时间）/上午 9 时（东部时间）召开电话会议，由公司总裁兼首席执行官Jim Zallie 及执行副总裁兼首席财务官 Jim Gray 主持。此电话会议将进行即时网络直播，可通过https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations访问。在电话会议开始前几个小时，含有额外财务和运营信息的简报可通过公司的网站（https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations）查看并下载。网络直播的重播将在 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 限时提供。

关于公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 总部位于芝加哥郊区，是全球领先的配料方案供应商，为 120 多个国家的客户提供服务。该公司到 2023 年的年净销售额将接近 80 亿美元，将谷物、水果、蔬菜及其他植物性原料转变为食品、饮品、动物营养、酿造及工业市场使用的增值原料配料方案。凭藉 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 创新中心和约 12,000 名员工，公司将与客户共同确立并实现将人、自然及技术的潜力融合在一起以改善生活的目标。请访问ingredion.com 以了解更多信息及公司的最新消息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含或可能包含《1933 年证券法》及其修订版第 27A 节及《1934 年证券交易法》基其修订版第 21E 节所定义的前瞻性陈述。Ingredion 拟将这些前瞻性陈述纳入此类陈述的安全港原则。

前瞻性表述包括但不限于，我们对 2024 年全年报告和调整后每股盈利、净销售额、报告和调整后营业收入、公司成本、报告和调整后实际税率、运营现金流、运营资本和资本支出预期的任何表述、我们对 2024 年第二季度净销售额、报告和调整后营业收入的预期，以及有关我们的前景和未来运营、财务状况、销量、现金流、支出或其他财务项目的任何其他陈述，包括对于上述各项的管理层计划或策略及目标，以及上述任何一项所依据的假设、预期或信念。

这些陈述有时可通过使用前瞻性词语来识别，例如 “可能”、“将要”、“应该”、“预计”、“假设”、“相信”、“计划”、“预料”、“估计”、“期望”、“意图”、“继续”、“备考”、“预测”、“展望”、“前景”、“机会”、“潜在”、“临时”、或其他类似的表达方式或其反面用法。其中，除历史事实陈述外的所有陈述均为“前瞻性陈述”。

这些陈述均基于当前的情况或期望作出，但受某些固有风险及不确定因素的影响，其中许多风险及不确定因素很难预测并且超出我们的控制范围。尽管我们相信我们在这些前瞻性陈述中展示的预期是基于合理假设的，但我们提醒投资者，我们不能保证预期将会是正确的。

由于各种风险和不确定性因素，实际结果及发展可能与这些声明表达或暗示的预期存在重大差异，其中包括：地缘政治冲突及其引发的行动，包括其对原材料可得性和价格、能源供应、供应链中断，以及对外汇和利率的波动的影响；可能会减少对我们生产产品的需求的消费者消费偏好的改变；全球经济状况以及影响我们购买原材料或制造或出售产品的各个地理区域和国家／地区的客户及消费者的总体政治、经济、商业及市场条件的影响，以及这些因素可能对我们的销售量、产品定价，以及我们从客户收取应收款的能力产生影响；我们服务并从中获得很大部分营业额，包括但不限于食品、动物营养厂、动物饮品厂及酿造行业的主要行业未来购买我们的产品的情况；与流行病相关的风险；接受通过基因改造和生物技术开发产品的不确定性；我们以足以获得市场认可的价格或质量开发或获取新产品和服务的能力；粟米提炼行业及相关行业的竞争和／或客户压力增加，包括在我们的主要产品和副产品（尤其是粟米油）的市场和价格方面；价格波动、供应链中断以及影响我们生产流程和交货渠道的原材料、能源成本和可用性、货运和物流成本等方面的短缺；我们控制成本、实现预算和实现预期协同效应的能力，包括我们按时、按预算完成计划维护和投资项目的能力以及货运、运输成本和对冲活动；我们生产设施的运营方面的困难以及与产品安全和质量相关的责任承担；气候变化的影响以及应对气候变化的法律、监管和市场措施；我们以优惠条件成功确定并完成收购、剥离或策略联盟的能力，以及我们成功开展调查、整合所收购业务或实施和维持策略联盟并在上述所有方面实现预期协同作用的能力；在国外进行业务和以外币进行交易所固有的经济、政治和其他风险；我们吸引、发展、激励并与我们的员工保持良好关系的能力；自然灾害、战争、威胁或恐怖主义行为，或其他我们无法控制的重大事件的发生对我们业务的影响；减值准备对我们的商誉或长期资产的影响；政府政策、法律或法规的变化以及法律合规成本，包括遵守环境法规的成本；我们税率的变化或承担额外所得税责任；利率上升可能导致我们的借贷成本增加；我们以合理利率筹集资金的能力及其他影响我们获得足够资金用于未来增长和扩展业务的因素；信息技术系统、程序和站点的中断、安全或事故、故障；股票市场波动以及其他可能对我们的股价产生不利影响的因素；影响我们继续执行股息政策的风险；以及我们维持财务报告有效内部控制的能力。

我们的前瞻性陈述仅代表截止陈述日期，我们没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映新陈述或未来事件后陈述日期后的事件或情况或发展。如果我们更新或更正其中的一个或多个陈述，投资者及其他人不应该就此断定我们将进行其他更新或更正。有关这些风险和其他风险的进一步说明，请参阅我们向美国美国证券交易委员会提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告以及后续提交的 10-Q 及 8-K 表格报告中的“风险因素”和其他信息。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

March 31, Change

%

2024 2023 Net sales $ 1,882 $ 2,137 (12 %) Cost of sales 1,465 1,650 Gross profit 417 487 (14 %) Operating expenses 189 187 1 % Other operating expense 12 9 33 % Restructuring/impairment charges 3 — Operating income 213 291 (27 %) Financing costs 19 32 Net gain on sale of business (82 ) — Income before income taxes 276 259 7 % Provision for income taxes 58 65 Net income 218 194 12 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 3 Net income attributable to Ingredion $ 216 $ 191 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.7 66.1 Diluted 66.8 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.29 $ 2.89 14 % Diluted $ 3.23 $ 2.85 13 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) March 31, 2024 December 31, 2023 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 438 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,284 1,279 Inventories 1,344 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 52 261 Total current assets 3,125 3,399 Property, plant and equipment, net 2,334 2,370 Intangible assets, net 1,286 1,303 Other non-current assets 574 570 Total assets $ 7,319 $ 7,642 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 141 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,142 1,324 Total current liabilities 1,283 1,772 Long-term debt 1,740 1,740 Other non-current liabilities 471 480 Total liabilities 3,494 3,992 Share-based payments subject to redemption 43 55 Redeemable non-controlling interests 42 43 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.2 and 12.6 shares at March 31, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,179 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,062 ) (1,056 ) Retained earnings 4,818 4,654 Total Ingredion stockholders' equity 3,724 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 16 14 Total stockholders’ equity 3,740 3,552 Total liabilities and equity $ 7,319 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)



Three Months Ended March 31, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 218 $ 194 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 53 54 Mechanical stores expense 14 18 Net gain on sale of business (82 ) — Margin accounts (11 ) (19 ) Changes in other trade working capital (25 ) (302 ) Other 42 4 Cash provided by (used for) operating activities 209 (51 ) Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (65 ) (76 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 1 Proceeds from sale of business 247 — Other (1 ) (6 ) Cash provided by (used for) investing activities 181 (81 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net 15 51 Commercial paper borrowings (repayments), net (312 ) 107 Repurchases of common stock, net (1 ) — Issuances of common stock for share-based compensation, net 2 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (51 ) (47 ) Cash (used for) provided by financing activities (347 ) 113 Effect of foreign exchange rate changes on cash (6 ) (1 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 37 (20 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 438 $ 216



Ingredion Incorporated

补充财务信息

(未经审计)

分部净销售额和营业收入信息

(in millions, except for percentages)



Three Months Ended

March 31, Change

Change Excl. FX

2024 2023 Net Sales* Texture & Healthful Solutions $ 597 $ 665 (10 %) (9 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 616 667 (8 %) (12 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 541 608 (11 %) (11 %) All Other 128 197 (35 %) (31 %) Total Net Sales $ 1,882 $ 2,137 (12 %) (13 %) Operating Income Texture & Healthful Solutions $ 74 $ 127 (42 %) (41 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 101 122 (17 %) (21 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 87 92 (5 %) (5 %) All Other (4 ) (8 ) 50 % 63 % Corporate (42 ) (37 ) (14 %) (14 %) Sub-total 216 296 (27 %) (28 %) Resegmentation costs (3 ) — Other matters — (5 ) Total Operating Income $ 213 $ 291 (27 %) (28 %)

*截至 2024 年 3 月 31 日的季度，净销售额已扣除分部间销售额,包括：纹理与健康解决方案部 1,500 万美元，食品与工业配料部--拉丁美洲和加勒比地区 1,000 万美元，食品与工业配料部--美国/加拿大 2,600 万美元，以及所有其他部门 300 万美元。截至 2023 年 3 月 31 日的季度，净销售额已扣除分部间销售额,包括：纹理与健康解决方案部 3,300 万美元，食品与工业配料部--拉丁美洲和加勒比地区 1,000 万美元，食品与工业配料部--美国/加拿大 2,700 万美元，以及所有其他部门 400 万美元。

II.非 GAAP 信息

为补充美国公认会计原则 (下称“GAAP”) 编制的综合财务业绩，公司使用了非 GAAP 历史财务指标，其中不包括某些 GAAP 事项，如重组成本、出售业务净收益、墨西哥税收项目和其他特定项目。当提到这些非 GAAP 金额时，通常公司使用术语“调整后”。

公司管理层在战略决策、预测未来业绩和评估当前绩效时内部使用非 GAAP 财务指标。通过披露非 GAAP 财务指标，管理层旨在为投资者提供对公司呈列期间运营业绩和趋势进行的更有意义、更一致的比较。这些非 GAAP 财务指标是与按照 GAAP 呈现的结果相补充且结合使用的，它们反映了公司观察经营方面的另一种视角。当与公司 GAAP 结果一同审视时，能够更全面地理解影响公司业务的因素和趋势。这些非 GAAP 指标应被视为对按照 GAAP 计算的相应指标的补充，而不是替代或优于这些指标。

非 GAAP 财务指标未按照 GAAP 编制，因此公司的非 GAAP 信息未必与其他公司呈现的同类标题指标有可比性。将每个非 GAAP 财务指标根据最具有可比性的 GAAP 指标进行调整的表格于下方提供。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2024 Three Months Ended

March 31, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 216 $ 3.23 $ 191 $ 2.85 Add back: Resegmentation costs (i) 2 0.03 — — Net gain on sale of business (ii) (73 ) (1.09 ) — — Other matters (iii) — — 4 0.06 Tax item - Mexico (iv) (6 ) (0.09 ) (7 ) (0.11 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 139 $ 2.08 $ 188 $ 2.80

附注

2024 年第一季度，公司记录了 300 万美元的税前重组成本，主要与 2024 年 1 月 1 日生效的公司重组有关。 2024 年第一季度，由于 2024 年 2 月 1 日完成了韩国业务的出售，该公司实现了 8,200 万美元的税前净收益。 2023 年第一季度，公司记录了 500 万美元的税前费用，主要与美国停工的影响有关。 在 2024 年和 2023 年第一季度，公司分别记录了 600 万美元和 700 万美元的税收优惠，系于此期间墨西哥比索对美元的汇率变动及其对公司重新评估在墨西哥的财务报表的影响。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited) (in millions, pre-tax)



Three Months Ended March 31, 2024 2023 Operating income $ 213 $ 291 Add back: Resegmentation costs (i) 3 — Other matters (iii) — 5 Non-GAAP adjusted operating income $ 216 $ 296

有关说明 (i) 至 (iii)，请参阅包含在 Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS 中的说明。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited) (in millions)



Three Months Ended March 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 276 $ 58 21.0 % Add back: Resegmentation costs (i) 3 1 Net gain on sale of business (ii) (82 ) (9 ) Tax item - Mexico (iv) — 6 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 56 28.4 %





(in millions)



Three Months Ended March 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 65 25.1 % Add back: Other matters (iii) 5 1 Tax item - Mexico (iv) — 7 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 73 27.7 %

有关说明 (i) 至 (iv)，请参阅包含在 Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS 中的说明。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.35 $ 11.00 Add: Resegmentation costs (i) 0.03 0.03 Net gain on sale of business (ii) (1.09 ) (1.09 ) Tax item - Mexico (iii) (0.09 ) (0.09 ) Adjusted EPS $ 9.20 $ 9.85

以上是公司预计的 2024 年全年摊薄 EPS 与公司预计的 2024 年全年调整后摊薄 EPS 的对账。上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。该公司通常将这些调整排除在调整后 EPS 指引之外，这使得该公司对其预测调整后 EPS 的能力比预测 GAAP EPS 的能力更有信心。这些金额包括但不限于对重组成本的 GAAP EPS 的调整、出售业务的净收益和某些墨西哥税项。

对 2024 年 GAAP EPS 的调整包括以下内容：

与公司重组相关的重组成本自 2024 年 1 月 1 日起生效 2024 年 2 月 1 日完成的公司韩国业务出售带来的净收益 墨西哥比索对美元的汇率变动以及该变动对公司在该期间重新评估墨西哥财务报表产生影响所带来的税项利益





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.5 % 25.5 % Add: Resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 1.3 % 1.3 % Tax item - Mexico (iii) 0.7 % 0.7 % Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

以上是公司预计的 2024 年全年 GAAP 有效税率 (ETR) 与公司预计的 2024 年全年调整后 ETR 的对账。上述金额可能无法反映某些未来费用、成本和/或收益，这些费用、成本和/或收益因其发生时间、影响和/或重要性未知，故本质上难以预测和估计。该公司通常将这些调整排除在调整后 ETR 指引之外，这使得该公司对其预测调整后每股收益的能力比预测 GAAP ETR 的能力更有信心。这些金额包括但不限于对重组成本的 GAAP ETR 的调整、出售业务的净收益和某些墨西哥税项。

对 2024 年 GAAP ETR 的调整包括以下内容：

与 2024 年 1 月 1 日生效的公司重组有关的重组成本对税收的影响 2024 年 2 月 1 日完成的公司韩国业务出售带来的对税收的影响 墨西哥比索对美元的汇率变动以及该变动对公司在该期间重新评估墨西哥财务报表产生影响所带来的税项利益。





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