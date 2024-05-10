Ingredion 完成重組，發布新分部的第一季度收益並上調增長預期

2024 年第一季度報告每股盈利和調整後每股盈利 (EPS) * 分別為 3.23 美元和 2.08 美元，分別增長 13% 和減少 26%

分別為 3.23 美元和 2.08 美元，分別增長 13% 和減少 26% 完成南韓業務的出售，這是重塑投資組合並重新部署資產的另一舉措

將全年報告 EPS 的增長預期上調到 10.35 至 11.00 美元，並將調整後 EPS 的增長預期上調到 9.20 至 9.85 美元

到 2024 年第二季度，公司預計營運收入將以低至中個位數增長

伊利諾伊州，韋斯特切斯特, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的食品及飲料製造業配料方案供應商 Ingredion Incorporated (NYSE:INGR)，今天發布了 2024 年第一季度業績。根據美國公認會計原則（「GAAP」）報告的 2024 年和 2023 年第一季度業績包括從公司列報的非美國公認會計原則 (non-GAAP) 財務指標中剔除的項目。

Ingredion 的主席兼行政總裁 Jim Zallie 說道，「與去年錄得的第一季度業績相比，本季度業績超出預期。正如預期那樣，儘管美國運輸業受到極寒天氣的影響，並考慮到我們出售了南韓業務，本季度的淨銷量仍在陸續改善。」「此外，由於我們業務模式的強勁性可以有效應對浮息合約的影響，此類合約需要轉嫁更低的粟米成本，從而使我們的毛利率保持在 22% 以上。」

Zallie 總結道，「展望未來，我們的驅動增長路線圖繼續指導我們創造長期價值。並且支援我們新的必勝志向，重組之後，我們能夠更清晰地聚焦於全球顧客提供的機遇以驅動增長。顧客的參與度讓我們備受鼓舞，特別是針對質地解決方案業務。此外，我們預計今年會將現金部署轉向有機投資，加大股息和股份回購力度。」

如前所披露，自 2024 年 1 月 1 日起， Ingredion 將根據其新的報告結構發布財務和營運業績。為了比較，本新聞發布中的 2023 年第一季度業績未經審計，並已經過修改，以對新增三個可報告分部（如下所述）的最新報告結構進行說明。

* 調整後攤薄每股盈利（「調整後 EPS 」）、調整後營運收入及調整後實際所得稅率均為非 GAAP 財務指標。請參閱本新聞稿中包含的簡明綜合財務報表後名為「非 GAAP 資訊」的補充財務資訊的第二節，以查看將這些非 GAAP 財務指標根據最直接可比的 GAAP 指標調整的對賬。

攤薄每股盈利 (EPS)

1Q23 1Q24 Reported EPS $ 2.85 $ 3.23 Net gain on sale of business — (1.09 ) Resegmentation cost — 0.03 Tax items and other matters (0.05 ) (0.09 ) Adjusted EPS** $ 2.80 $ 2.08

影響報告及調整後 EPS 變化的估計因素

1Q24 Total items affecting EPS** (0.72 ) Total operating items (0.86 ) Margin (0.47 ) Volume (0.34 ) Foreign exchange 0.04 Other income (0.09 ) Total non-operating items 0.14 Other non-operating income 0.00 Financing costs 0.13 Tax rate (0.02 ) Shares outstanding 0.01 Non-controlling interests 0.02

**由於四捨五入的原因，總額可能與各項相加略有出入

其他財務項目

截至 2024 年 3 月 31 日，債務及現金總額（包括短期投資）分別為 19 億美元及 4.45 億美元，而截至 2023 年 12 月 31 日的債務及現金總額則分別為 22 億美元及 4.09 億美元。

第一季度報告的淨融資成本為 1,900 萬美元，而去年同期為 3,200 萬美元。

本季度報告和調整後的實際稅率分別為 21.0% 和 28.4%，而去年同期分別為 25.1% 和 27.7%。報告的實際稅率下降主要是由於 2024 年第一季度出售南韓業務的低實際稅率所致。

資本支出淨額為 6,500 萬美元，較去年同期減少 1,000 萬美元。

業務回顧

Ingredion 總體情況

淨銷售額

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 2,137 12 (40 ) (51 ) (176 ) 1,882 (12 %) (13 %)

*由於出售南韓業務而導致的銷量損失

報告營運收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Acquisition

/Integration Restructuring

/Impairment Other 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 291 3 (83 ) — (3 ) 5 213 (27 %) (28 %)

調整後營運收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 296 3 (83 ) 216 (27 %) (28 %)

淨銷售額

第一季度的淨銷售額為 18.82 億美元，較去年同期下降了 12％，原因在於價格結構和銷量的下降以及外匯波動的部分抵銷。剝離南韓業務所帶來的影響導致在此期間的銷量減少了 5100 萬美元。排除外匯波動影響，淨銷售額下降了 13％。



營運收入

第一季度的報告營運收入和調整後營運收入分別為 2.13 億美元和 2.16 億美元，較去年同期均下降 27%。報告營運收入和調整後營運收入下降是由於寒冷天氣引起的停工、阿根廷的惡性通脹以及高成本庫存的轉嫁所致。排除外匯影響，報告營運收入和調整後營運收入較去年同期均下降 28%。



質地和健康解決方案

淨銷售額

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 665 (6 ) (1 ) (61 ) 597 (10 %) (9 %)

分部營運收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 127 (1 ) (52 ) 74 (42 %) (41 %)

質地和健康解決方案的第一季度營運收入為 7,400 萬美元，較去年同期減少 5,300 萬美元，原因在於價格結構不利和高成本庫存的轉嫁。排除外匯影響，第一季度的分部營運收入下降 41％。



食品和工業配料 - 拉丁美洲

淨銷售額

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 667 26 (16 ) (61 ) 616 (8 %) (12 %)

分部營運收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers Argentina

JV 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 122 5 (15 ) (11 ) 101 (17 %) (21 %)

食品和工業配料 - 拉丁美洲的第一季度營運收入為 1.01 億美元，較去年同期減少 2,100 萬美元，原因主要在於阿根廷比索貶值對我們阿根廷合資企業的影響以及固定成本和公用事業服務費的增加。排除外匯影響，第一季度的分部營運收入下降 21%。



食品和工業配料 - 美國/加拿大

淨銷售額

$ in millions 2023 FX

Impact Volume Price

mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 608 — (24 ) (43 ) 541 (11 %) (11 %)

分部營運收入

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 92 — (5 ) 87 (5 %) (5 %)

食品和工業配料 - 美國/加拿大的第一季度營運收入為 8,700 萬美元，較去年同期減少 500 萬美元，主要是由於受到寒冷天氣影響而停工，部分抵銷了本季度工業需求增強的影響。



其他所有**

淨銷售額

$ in millions 2023 FX

Impact Volume S. Korea

Volume* Price mix 2024 Change Change

excl. FX First Quarter 197 (8 ) 1 (51 ) (11 ) 128 (35 %) (31 %)

*由於出售南韓業務而導致的銷量損失

營運收入（損失）

$ in millions 2023 FX

Impact Business

Drivers 2024 Change Change

excl. FX First Quarter (8 ) (1 ) 5 (4 ) 50 % 63 %

其他所有第一季度的營運損失為 (4) 百萬美元，較去年同期增加 400 萬美元。這一變化是由於蛋白質強化和其他因素的營運損失減少所致。



** 其他所有包括不單獨或集體分類為可報告分部的多個營運分部的業務。其他所有的淨銷售額主要來自巴基斯坦業務的代糖和澱粉質銷售， PureCircle 和減糖業務的甜菊糖和其他配料的銷售，以及蛋白質強化業務的豌豆蛋白配料。

股息和股票回購

2024 年第一季度，公司向股東支付了 5,100 萬美元的股息，並宣布於 2024 年 4 月 23 日支付每股 0.78 美元的季度股息。同一季度，公司回購了價值 100 萬美元的已發行普通股。

更新的 2024 年第二季度和全年展望

到 2024 年第二季度，公司預計淨銷售额將保持平穩，將以低個位數下降，而報告營運收入和調整後營運收入將以低至中個位數增長。

公司當前預計其 2024 年全年報告 EPS 將在 10.35 至 11.00 美元之間，其中包括於 2024 年 2 月 1 日完成的出售南韓業務增益的影響，並且調整後 EPS 將在 9.20 至 9.85 美元之間。

排除剝離南韓業務的影響，公司預計 2024 年全年淨銷售額將保持平穩，將以低個位數增長，反映了低粟米價值的轉嫁。預計報告營運收入和調整後營運收入將以中個位數增長。

預計企業成本將以中個位數增長。

對於 2024 年全年，公司預計報告實際稅率和調整後實際稅率分別為 24.5% 至 25.5% 和 26.5% 至 27.5%。

目前預計 2024 年全年營運現金流將在 7.5 億至 9 億美元之間。全年資本支出預計約為 3.4 億美元。

電話會議及網絡直播詳情

Ingredion 將於 2024 年 5 月 8 日（週三）上午 8 時（中部時間）/上午 9 時（東部時間）召開電話會議，由公司主席兼行政總裁 Jim Zallie 及執行副主席兼財務總監 Jim Gray 主持。此電話會議將進行即時網絡直播，並可在 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations存取。在電話會議開始前幾個小時，含有額外財務和營運資訊的簡報可透過公司的網站 https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations 查看並下載。網絡直播的重播將在 https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results 限時提供。

關於公司

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR) 總部位於芝加哥郊區，是全球領先的配料方案供應商，為 120 多個國家的顧客提供服務。公司到 2023 年的年淨銷售額將接近 80 億美元，將穀物、水果、蔬菜及其他植物性原料轉變為食品、飲料、動物營養、釀造及工業市場使用的增值原料配料方案。憑藉 Ingredion 遍布全球的 Idea Labs® 創新中心和約 12,000 名僱員，公司將與顧客共同確立並實現將人、自然及技術的潛力融合在一起以改善生活的目標。請瀏覽 ingredion.com 以了解更多資訊及公司的最新消息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含或可能包含《1933 年證券法》及其修訂版第 27A 節及《1934 年證券交易法》及其修訂版第 21E 節所定義的前瞻性陳述。Ingredion 擬將這些前瞻性陳述納入此類陳述的安全港原則。

前瞻性陳述包括但不限於，關於我們對 2024 年全年報告每股盈利和調整後每股盈利、淨銷售額、報告營運收入和調整後營運收入、企業成本、報告實際稅率和調整後實際稅率、營運現金流、營運資本和資本支出的預期，以及關於 2024 年第二季度淨銷售額及報告營運收入和調整後營運收入的預期，以及其他所有關於我們的前景及其未來營運、財務狀況、銷量、現金流、費用或其他財務項目的任何陳述，包括對於上述各項的管理層計劃或策略及目標，以及上述任何一項所依據的假設、預期或信念。

這些陳述有時可透過使用前瞻性詞語來識別，例如「可能」、「將要」、「應該」、「預計」、「假設」、「相信」、「計劃」、「估計」、「期望」、「意圖」、「繼續」、「預料」、「預測」、「展望」、「推動」、「機會」、「潛在」、「臨時」、或其他類似的表達方式或其反面用法。其中，除歷史事實陳述外的所有陳述均為「前瞻性陳述」。

這些陳述均基於當前的情況或期望作出，但受某些固有風險及不確定因素的影響，其中許多風險及不確定因素很難預測並且超出我們的控制範圍。儘管我們相信我們在這些前瞻性陳述中展示的預期是基於合理假設的，但我們提醒投資者，我們不能保證預期將會是正確的。

由於各種風險和不確定性因素，實際結果及發展可能與這些聲明表達或暗示的預期存在重大差異，其中包括：地緣政治及由此引發的行動，包括其對原材料和能源供應的可得性和價格、供應鏈中斷以及對外匯和利率的波動的影響；消費者的消費偏好變化，可能減少對我們產品的需求；全球經濟狀況以及影響我們購買原材料或製造或出售產品的各個地理區域和國家／地區的顧客及消費者的總體政治、經濟、商業及市場條件的影響，以及這些因素可能對我們的銷售量、產品定價，以及我們從客戶收取應收款的能力產生影響；我們服務並從中獲得很大部分營業額，包括但不限於食品、動物營養、飲料及釀造行業的主要行業未來購買我們的產品的情況；與流行病相關的風險；接受透過基因改造和生物技術開發產品的不確定性；我們以足以獲得市場認可的價格或質量開發或獲取新產品和服務的能力；粟米提煉行業及相關行業的競爭和／或客戶壓力增加，包括在我們的主要產品和副產品（尤其是粟米油）的市場和價格方面；價格波動、供應鏈中斷以及影響我們生產流程和交貨渠道輸入的短缺情況，包括原材料、能源成本和可用性、貨運和物流的成本；我們控制成本、實現預算和實現預期協同效應的能力，包括我們按時、按預算完成計劃維護和投資項目以及在貨運和運輸成本和對沖活動方面的能力；我們生產設施的營運方面的困難以及與產品安全和質量相關的責任承擔；氣候變化以及應對氣候變化的法律、監管和市場措施的影響；我們以優惠條件成功確定並完成收購、剝離或策略聯盟的能力，以及我們成功進行盡職調查、整合所收購業務或實施和維持策略聯盟並在上述所有方面實現預期協同作用的能力；在國外進行業務和以外幣進行交易的經濟、政治和其他風險；未能保持令人滿意的勞工關係；我們吸引、發展、激勵並與我們的員工保持良好關係的能力；自然災害、戰爭、恐怖主義威脅或行為，或其他我們無法控制的重大事件的發生對我們業務的影響；減值準備對我們的商譽或長期資產的影響；政府政策、法律或法規的變化以及法律合規成本，包括遵守環境法規的成本；我們稅率的變化或承擔額外所得稅責任；利率上升可能導致我們的借貸成本增加；我們以合理利率籌集資金的能力及其他影響我們獲得足夠資金用於未來增長和擴展業務的因素；有關資訊科技系統、程序和網站的中斷、安全事件或故障；股票市場波動以及其他可能對我們的股價產生不利影響的因素；影響我們繼續執行股息政策的風險；以及我們維持財務報告有效內部控制的能力。

我們的前瞻性陳述所提供的資訊僅截至作出陳述的日期，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映因新資訊或未來事件或發展而導致在陳述日期之後發生的事件或情況。如果我們更新或更正其中的一個或多個陳述，投資者及其他人不應該就此斷定我們將進行其他更新或更正。有關這些風險和其他風險的進一步說明，請參閱我們向美國證券交易委員會提交的截至 2023 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告以及後續提交的 10-Q 及 8-K 表格報告中的「風險因素」和其他資訊。

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Income

(Unaudited)

(in millions, except per share amounts)



Three Months Ended

March 31, Change

%

2024 2023 Net sales $ 1,882 $ 2,137 (12 %) Cost of sales 1,465 1,650 Gross profit 417 487 (14 %) Operating expenses 189 187 1 % Other operating expense 12 9 33 % Restructuring/impairment charges 3 — Operating income 213 291 (27 %) Financing costs 19 32 Net gain on sale of business (82 ) — Income before income taxes 276 259 7 % Provision for income taxes 58 65 Net income 218 194 12 % Less: Net income attributable to non-controlling interests 2 3 Net income attributable to Ingredion $ 216 $ 191 13 % Earnings per common share attributable to Ingredion common shareholders: Weighted average common shares outstanding: Basic 65.7 66.1 Diluted 66.8 67.1 Earnings per common share of Ingredion: Basic $ 3.29 $ 2.89 14 % Diluted $ 3.23 $ 2.85 13 %





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Balance Sheets

(in millions, except share and per share amounts) March 31, 2024 December 31, 2023 (Unaudited) Assets Current assets Cash and cash equivalents $ 438 $ 401 Short-term investments 7 8 Accounts receivable, net 1,284 1,279 Inventories 1,344 1,450 Prepaid expenses and assets held for sale 52 261 Total current assets 3,125 3,399 Property, plant and equipment, net 2,334 2,370 Intangible assets, net 1,286 1,303 Other non-current assets 574 570 Total assets $ 7,319 $ 7,642 Liabilities and equity Current liabilities Short-term borrowings $ 141 $ 448 Accounts payable, accrued liabilities and liabilities held for sale 1,142 1,324 Total current liabilities 1,283 1,772 Long-term debt 1,740 1,740 Other non-current liabilities 471 480 Total liabilities 3,494 3,992 Share-based payments subject to redemption 43 55 Redeemable non-controlling interests 42 43 Ingredion stockholders' equity: Preferred stock — authorized 25.0 shares — $0.01 par value, none issued — — Common stock — authorized 200.0 shares — $0.01 par value, 77.8 shares issued at March 31, 2024 and December 31, 2023 1 1 Additional paid-in capital 1,146 1,146 Less: Treasury stock (common stock: 12.2 and 12.6 shares at March 31, 2024 and December 31, 2023) at cost (1,179 ) (1,207 ) Accumulated other comprehensive loss (1,062 ) (1,056 ) Retained earnings 4,818 4,654 Total Ingredion stockholders' equity 3,724 3,538 Non-redeemable non-controlling interests 16 14 Total stockholders’ equity 3,740 3,552 Total liabilities and equity $ 7,319 $ 7,642





Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)



Three Months Ended March 31, 2024 2023 Cash from operating activities: Net income $ 218 $ 194 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: Depreciation and amortization 53 54 Mechanical stores expense 14 18 Net gain on sale of business (82 ) — Margin accounts (11 ) (19 ) Changes in other trade working capital (25 ) (302 ) Other 42 4 Cash provided by (used for) operating activities 209 (51 ) Cash from investing activities: Capital expenditures and mechanical stores purchases (65 ) (76 ) Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 1 Proceeds from sale of business 247 — Other (1 ) (6 ) Cash provided by (used for) investing activities 181 (81 ) Cash from financing activities: Proceeds from borrowings, net 15 51 Commercial paper borrowings (repayments), net (312 ) 107 Repurchases of common stock, net (1 ) — Issuances of common stock for share-based compensation, net 2 2 Dividends paid, including to non-controlling interests (51 ) (47 ) Cash (used for) provided by financing activities (347 ) 113 Effect of foreign exchange rate changes on cash (6 ) (1 ) Increase (decrease) in cash and cash equivalents 37 (20 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236 Cash and cash equivalents, end of period $ 438 $ 216



Ingredion Incorporated

補充財務資訊

（未經審計）

I. 淨銷售額和營運收入的分部資訊

(in millions, except for percentages)



Three Months Ended

March 31, Change

Change Excl. FX

2024 2023 Net Sales* Texture & Healthful Solutions $ 597 $ 665 (10 %) (9 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 616 667 (8 %) (12 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 541 608 (11 %) (11 %) All Other 128 197 (35 %) (31 %) Total Net Sales $ 1,882 $ 2,137 (12 %) (13 %) Operating Income Texture & Healthful Solutions $ 74 $ 127 (42 %) (41 %) Food & Industrial Ingredients - LATAM 101 122 (17 %) (21 %) Food & Industrial Ingredients - U.S./Canada 87 92 (5 %) (5 %) All Other (4 ) (8 ) 50 % 63 % Corporate (42 ) (37 ) (14 %) (14 %) Sub-total 216 296 (27 %) (28 %) Resegmentation costs (3 ) — Other matters — (5 ) Total Operating Income $ 213 $ 291 (27 %) (28 %)

*截止 2024 年 3 月 31 日的這一季度，淨銷售額已減去相應分部銷售額，其中質地與健康解決方案為 1,500 萬美元，食品與工業配料 - 拉丁美洲為 1,000 萬美元，食品與工業配料 - 美國/加拿大為 2,600 萬美元，其他所有為 300 萬美元。截止 2024 年 3 月 31 日的這一季度，淨銷售額已減去相應分部銷售額，其中質地與健康解決方案為 3,300 萬美元，食品與工業配料 - 拉丁美洲為 1,000 萬美元，食品與工業配料 - 美國/加拿大為 2,700 萬美元，其他所有為 400 萬美元。

II.非 GAAP 資訊

為了補充根據美國公認會計原則（「GAAP」）編制的綜合財務業績，公司使用非 GAAP 歷史財務指標，這些指標不包括某些 GAAP 事項，如重分部成本、出售業務的淨增益、墨西哥稅項和其他指定事項。當提到這些非 GAAP 金額時，公司通常使用術語「調整後」。

公司管理層在策略決策、預測未來業績和評估當前表現時內部使用非 GAAP 財務指標。透過披露非 GAAP 財務指標，管理層旨在為投資者提供對呈列期間公司的營運業績和趨勢進行的更有意義、更一致的比較。這些非 GAAP 財務指標是與按照 GAAP 呈現的結果相補充且結合使用的，它們反映了觀察營運方面的另一種視角。當與公司 GAAP 結果一同審視時，能夠更全面地理解影響公司業務的因素和趨勢。這些非 GAAP 指標應被視為對按照 GAAP 計算的相應指標的補充，而不是替代或優於這些指標。

非 GAAP 財務指標未按照 GAAP 編制，因此非 GAAP 資訊未必與其他公司呈現的同類標題指標有可比性。將每個非 GAAP 財務指標根據最具有可比性的 GAAP 指標進行調整的表格於下方提供。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted Earnings Per Share (“EPS”) to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS

(Unaudited) Three Months Ended

March 31, 2024 Three Months Ended

March 31, 2023 (in millions) Diluted EPS (in millions) Diluted EPS Net income attributable to Ingredion $ 216 $ 3.23 $ 191 $ 2.85 Add back: Resegmentation costs (i) 2 0.03 — — Net gain on sale of business (ii) (73 ) (1.09 ) — — Other matters (iii) — — 4 0.06 Tax item - Mexico (iv) (6 ) (0.09 ) (7 ) (0.11 ) Non-GAAP adjusted net income attributable to Ingredion $ 139 $ 2.08 $ 188 $ 2.80

附註

在 2024 年第一季度內，公司錄得 300 萬美元的稅前重分部成本，主要與 2024 年 1 月 1 日生效的公司重分部有關。 在 2024 年第一季度內，公司錄得 8,200 萬美元的稅前淨增益，來自 2024 年 2 月 1 日完成的出售南韓業務。 在 2023 年第一季度內，公司錄得 500 萬美元的稅前費用，主要與美國工廠停工的影響有關。 在 2024 年及 2023 年第一季度內，公司分別錄得 600 萬美元和 700 萬美元的稅務利益，這是由於墨西哥比索兌美元匯率的變動及其在此期間對墨西哥財務報表重新計量的影響。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Operating Income to Non-GAAP Adjusted Operating Income

(Unaudited) (in millions, pre-tax)



Three Months Ended March 31, 2024 2023 Operating income $ 213 $ 291 Add back: Resegmentation costs (i) 3 — Other matters (iii) — 5 Non-GAAP adjusted operating income $ 216 $ 296

對於附註 (i) 至 (iii)，請參閱 Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS 中所包括的附註。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of GAAP Effective Income Tax Rate to Non-GAAP Adjusted Effective Income Tax Rate

(Unaudited) (in millions)



Three Months Ended March 31, 2024 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 276 $ 58 21.0 % Add back: Resegmentation costs (i) 3 1 Net gain on sale of business (ii) (82 ) (9 ) Tax item - Mexico (iv) — 6 Adjusted Non-GAAP $ 197 $ 56 28.4 %





(in millions)



Three Months Ended March 31, 2023 Income before

Income Taxes (a) Provision for

Income Taxes (b) Effective Income

Tax Rate (b/a) As Reported $ 259 $ 65 25.1 % Add back: Other matters (iii) 5 1 Tax item - Mexico (iv) — 7 Adjusted Non-GAAP $ 264 $ 73 27.7 %

對於附註 (i) 至 (iv)，請參閱 Reconciliation of GAAP Net Income attributable to Ingredion and Diluted EPS to Non-GAAP Adjusted Net Income attributable to Ingredion and Adjusted Diluted EPS 中所包括的附註。

Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Diluted Earnings per Share (“GAAP EPS”) to Expected Adjusted Diluted Earnings per Share (“Adjusted EPS”)

(Unaudited)



Expected EPS Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP EPS $ 10.35 $ 11.00 Add: Resegmentation costs (i) 0.03 0.03 Net gain on sale of business (ii) (1.09 ) (1.09 ) Tax item - Mexico (iii) (0.09 ) (0.09 ) Adjusted EPS $ 9.20 $ 9.85

以上是公司預期的 2024 年全年攤薄 EPS 與公司預期的 2024 年全年調整後攤薄 EPS 的對賬。上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和／或收益，這些費用、成本和／或收益因其發生時間、影響和／或重要性未知，故本質上難以預測和估計。公司通常將這些調整排除在其調整後 EPS 增長預期之外，這使其對預測調整後 EPS 的能力比對預測 GAAP EPS 的能力更有信心。這些金額包括但不限於針對重分部成本，出售業務的淨增益和某些墨西哥稅務項目對 GAAP EPS 進行的調整。

對 2024 年 GAAP EPS 的調整包括以下內容：

與於 2024 年 1 月 1 日生效的公司重分部有關的重分部成本 來自於 2024 年 2 月 1 日完成的出售公司南韓業務的淨增益 墨西哥比索兌美元的匯率變動及其對公司在此期間重新計量墨西哥財務報表的影響而產生的稅務利益





Ingredion Incorporated

Reconciliation of Expected GAAP Effective Tax Rate (“GAAP ETR”)

to Expected Adjusted Effective Tax Rate (“Adjusted ETR”)

(Unaudited)



Expected Effective Tax Rate Range

for Full-Year 2024 Low End of

Guidance High End of

Guidance GAAP ETR 24.5 % 25.5 % Add: Resegmentation costs (i) — % — % Net gain on sale of business (ii) 1.3 % 1.3 % Tax item - Mexico (iii) 0.7 % 0.7 % Adjusted ETR 26.5 % 27.5 %

以上是公司預期的 2024 年全年 GAAP 實際稅率 (ETR) 與公司預期的 2024 年全年調整後 ETR 的對賬。上述金額可能無法反映某些未來費用、成本和／或收益，這些費用、成本和／或收益因其發生時間、影響和／或重要性未知，故本質上難以預測和估計。公司通常將這些調整排除在其調整後 ETR 增長預期之外，這使其對預測調整後 ETR 的能力比對預測 GAAP ETR 的能力更有信心。這些金額包括但不限於針對重分部成本，出售業務的淨增益和某些墨西哥稅務項目對 GAAP ETR 進行的調整。

對 2024 年 GAAP ETR 的調整包括以下內容：

與於 2024 年 1 月 1 日生效的公司重分部有關的重分部成本所導致的稅務影響 於 2024 年 2 月 1 日完成的出售公司南韓業務所導致的稅務影響 由於墨西哥比索兌美元匯率的變動及其對公司在此期間重新計量墨西哥財務報表的影響而產生的稅務利益





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