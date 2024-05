Le TAR-200 en monothérapie montre un taux de réponse complète supérieur à 80 pour cent chez les patients atteints d’un cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque

Les nouvelles données issues de l’étude de Phase IIb SunRISe-1 montrent l’obtention rapide d’une réponse complète (RC), 98 pour cent des patients ayant présenté une RC dans les 12 semaines1

Le TAR-200 permet d’obtenir des RC durables chez les patients atteints d’un cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque (CVNIM à HR) avec carcinome in situ ne répondant pas au Bacillus Calmette-Guérin (BCG) – une maladie pour laquelle les options thérapeutiques sont limitées1

BEERSE, BELGIQUE, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, une société de Johnson & Johnson, a annoncé aujourd’hui les résultats actualisés de la Cohorte 2 de l’étude de Phase 2b SunRISe-1 évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi de la monothérapie expérimentale TAR-200 chez les patients atteints d’un CVNIM à HR avec carcinome in situ (Cis) ne répondant pas au BCG, qui ne sont pas éligibles à une cystectomie radicale ou qui la refusent. Ces données ont été présentées aujourd’hui à l’occasion d’une séance plénière (Résumé #P2-01) de la Réunion annuelle 2024 de l’American Urological Association (AUA) qui se tient du 3 au 6 mai 2024 à San Antonio, au Texas.1

« Le taux élevé de réponses complètes et la durabilité de ces réponses observées chez les patients traités par le TAR-200 soulignent le potentiel de cette approche thérapeutique pour les patients atteints d’un CVNIM à HR ne répondant pas au BCG », a déclaré Joseph Jacob*, M.D., M.S., Département d’urologie au sein de l’Upstate Medical University, auteur de la présentation. « Ces résultats répondent à un besoin non satisfait de thérapies d’épargne vésicale dans cette population de patients. »

Les résultats incluaient une évaluation de 85 patients (âge médian de 71 ans : intervalle 40-88 ; 32,9 pour cent présentant un carcinome papillaire concomitant) ayant reçu le TAR-200 en monothérapie.1 Le taux de RC confirmé au niveau central était de 82,8 pour cent par cytologie urinaire et/ou biopsie (intervalle de confiance [IC] à 95 pour cent : 70,6-91,4).1 Le protocole de l’étude ne permettait pas de retraiter les non-répondeurs, conformément aux directives de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.1 La durée estimée de la réponse à un an est de 74,6 pour cent (IC à 95 pour cent : 49,8-88,4), avec un suivi médian chez les répondeurs de 29,9 semaines (intervalle : 14-140) ; 41 des 48 répondeurs (85 pour cent) sont toujours en RC à la date limite de recueil des données au 2 janvier 2024, et la maladie d’aucun des répondeurs n’a évolué vers un cancer de la vessie infiltrant le muscle ni l’apparition de métastases.1 Quatre-vingt-dix-huit pour cent (47 sur 48) des RC ont été obtenues lors de la première évaluation de la maladie à la Semaine 12, et quatre des cinq patients qui ont terminé leurs deux années de traitement sont toujours en RC.1 Le taux de RC confirmé évalué par l’investigateur est en corrélation étroite avec les résultats centraux.1

« Les résultats de l’étude SunRISe-1 renforcent notre détermination à vouloir améliorer la vie des patients atteints d’un cancer de la vessie », a déclaré Henar Hevia, Senior Director, EMEA Therapeutic Area Lead, Département Oncologie, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « En se concentrant sur la préservation vésicale par le biais d’une libération ciblée et durable, ces données soulignent le potentiel du TAR-200 à offrir une approche différenciée qui améliore non seulement les résultats cliniques, mais aussi la qualité de vie des patients atteints de cette forme de cancer de la vessie par ailleurs difficile à traiter. »

Les résultats intermédiaires de l’étude SunRISe-1 ont été présentés au Congrès 2023 de la Société européenne d’oncologie médicale2 et partagés à l’AUA 2023.3 Ces résultats ont également été présentés au Congrès 2024 de l’Association européenne d’urologie.4

Des effets indésirables liés au traitement (EILT) sont survenus chez 61 patients (71,8 pour cent).1 Les plus fréquents (≥ 10 pour cent) étaient la pollakiurie (35,3 pour cent), la dysurie (29,4 pour cent), l’urgence mictionnelle (15,3 pour cent) et les infections urinaires (15,3 pour cent).1 Sept patients (8,2 pour cent) ont présenté des EILT de grade 3 ou supérieur et quatre patients (4,7 pour cent) ont manifesté un ou plusieurs EILT.1 Quatre patients (4,7 pour cent) ont rapporté des effets indésirables graves qui ont conduit à l’arrêt du traitement.1 Aucun décès n’a été signalé.1

« Les résultats de cette étude marquent une étape importante dans notre mission, à savoir proposer aux patients de nouvelles options thérapeutiques axées sur la préservation vésicale et la survie à long terme », a déclaré Christopher Cutie, M.D., Vice-président, Disease Area Leader, Bladder Cancer, Johnson & Johnson Innovative Medicine. « Ces résultats renforcent le potentiel du TAR-200 à transformer le paysage thérapeutique et notre engagement continu à répondre aux besoins non satisfaits des patients confrontés à cette maladie difficile. »

L’Europe affiche l’un des taux de cancer de la vessie les plus élevés au monde,5 avec près de 225 000 patients diagnostiqués en 2022,6 soit une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2020.7 Le CVNIM représente environ 75 pour cent de tous les cancers de la vessie nouvellement diagnostiqués.8 Bien que l’immunothérapie BCG soit acceptée comme la norme de soins depuis près de cinq décennies, 30 à 40 pour cent des patients n’y répondent pas et connaissent une récidive ou une progression de la maladie.9 Dans de tels cas, la cystectomie radicale (ablation de la vessie et des structures et organes voisins) s’impose comme la principale option thérapeutique.9 Cette intervention abdominale majeure nécessite la mise en place d’une dérivation urinaire pour recueillir et stocker l’urine.10

#FIN#

À propos de SunRISe-1

SunRISe-1 ( NCT04640623 ) est une étude clinique de Phase II randomisée, à répartition parallèle en ouvert, qui évalue l’efficacité et la sécurité d’emploi du TAR-200 en association avec le cétrélimab, le TAR-200 en monothérapie ou le cétrélimab en monothérapie chez des patients atteints d’un CVNIM à HR avec Cis ne répondant pas au BCG, avec ou sans carcinome papillaire, inéligibles à une cystectomie totale ou la refusant.11 Les participants sont randomisés dans l’une des quatre cohortes suivantes : traitement par TAR-200 en association avec le cétrélimab (Cohorte 1), TAR-200 en monothérapie (Cohorte 2), cétrélimab en monothérapie (Cohorte 3) ou TAR-200 en monothérapie avec carcinome papillaire uniquement (Cohorte 4).11 Le critère d’évaluation principal est le taux de RC à n’importe quel moment.11 Les critères d’évaluation secondaires incluent la durée de la réponse, la survie globale, la pharmacocinétique, la qualité de vie, l’innocuité et la tolérance.11 Les Cohortes 1 et 3 ont été fermées au recrutement à compter du 1er juin 2023.11

À propos du TAR-200

Le TAR-200 est un système expérimental de libération ciblée qui permet une libération contrôlée de la gemcitabine dans la vessie, augmentant ainsi le temps que le système de libération du médicament passe dans la vessie tout en maintenant l’exposition locale au médicament.12, 13 La sécurité d’emploi et l’efficacité du TAR-200 sont évaluées dans des études de Phase II et de Phase III chez des patients atteints d’un cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle, dans le cadre des études SunRISe-2 ( NCT04658862 )14 et SunRISe-4 ( NCT04919512 ),15 et d’un CVNIM dans le cadre des études SunRISe-1 ( NCT04640623 ),11 SunRISe-3 ( NCT05714202 )16 et SunRISe-5 ( NCT06211764 ).17

À propos du cétrélimab

Administré par voie intraveineuse, le cétrélimab est un anticorps monoclonal expérimental qui se lie au récepteur 1 de mort cellulaire programmée (PD-1) étudié pour le traitement du cancer de la vessie,18, 19 du cancer de la prostate, du mélanome et du myélome multiple dans le cadre d’un traitement combiné. Le cétrélimab est également en cours d’évaluation dans de nombreuses autres combinaisons thérapeutiques au sein du portefeuille de Johnson & Johnson Oncology.

À propos du cancer de la vessie à haut risque n’infiltrant pas le muscle

Le cancer de la vessie n’infiltrant pas le muscle à haut risque (CVNIM à HR) est un type de cancer de la vessie non invasif qui, par rapport au CVNIM à faible risque, est plus susceptible de récidiver ou de se propager au-delà de la paroi de la vessie, appelée urothélium, et d’évoluer vers un cancer de la vessie invasif.20 Le CVNIM à HR se caractérise par un grade élevé, une tumeur de grande taille, la présence de tumeurs multiples et un Cis.20 La cystectomie radicale est actuellement recommandée pour les patients atteints d’un CVNIM à HR dont le traitement par BCG échoue, avec une survie spécifique au cancer de plus de 90 pour cent si elle est effectuée avant la progression invasive musculaire.20 Étant donné que le CVNIM touche généralement des patients plus âgés, un grand nombre d’entre eux peuvent ne pas vouloir ou ne pas être en mesure de subir une cystectomie radicale.20 Les taux élevés de récidive et de progression peuvent entraîner une morbidité et une détresse significatives pour ces patients.20

À propos de Johnson & Johnson

Chez Johnson & Johnson, nous pensons que la santé est essentielle. Notre force d’innovation en matière de soins de santé nous permet de construire un monde où les maladies complexes sont prévenues, traitées et guéries, où les traitements sont plus intelligents et moins invasifs, et où les solutions sont personnalisées. Grâce à notre expertise en matière de médecine innovante et de technologie médicale, nous sommes particulièrement bien placés pour innover dans l’ensemble des solutions de santé d’aujourd’hui afin de réaliser les percées de demain et d’avoir un impact profond sur la santé de l’humanité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.jnj.com/emea . Suivez-nous sur https://twitter.com/JNJInnovMedEMEA et https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ pour connaître nos dernières actualités. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV et Janssen Research & Development, LLC sont des entreprises de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives au énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » tels que définis par la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux avantages potentiels et à l’impact thérapeutique du TAR-200 ou du cétrélimab. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont basés sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV et de Janssen Research & Development, LLC, ainsi que de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé, et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent être trouvées dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques suivantes ne s’engage à mettre à jour les énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs : Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, et Janssen Research & Development, LLC.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Tous droits réservés.

* Dr Jacob n’a pas été rémunéré pour son travail médiatique.



Mai 2024

CP-449920

