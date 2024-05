TAR-200-Monotherapie zeigt vollständige Ansprechrate von über 80 Prozent bei Patienten mit nicht-muskelinvasivem Hochrisiko-Harnblasenkarzinom

Neue Daten aus der Phase-IIb-Studie SunRISe-1 zeigen schnelles Erreichen eines vollständigen Ansprechens (Complete Response, CR) mit 98 Prozent der Patienten, die innerhalb von 12 Wochen eine CR erreichen1

TAR-200 führt bei Patienten mit nicht auf Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ansprechendem, nicht-muskelinvasivem Hochrisiko-Harnblasenkarzinom (High-risk Non-muscle Invasive Bladder Cancer, HR-NMIBC) mit Carcinoma in situ – einem Krankheitsbereich mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten – zu einer anhaltenden CR1

BEERSE, BELGIEN, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, ein Unternehmen von Johnson & Johnson, hat heute aktualisierte Ergebnisse aus Kohorte 2 der Phase-IIb-Studie SunRISe-1 bekanntgegeben, in der die Wirksamkeit und Sicherheit der TAR-200-Monotherapie bei Patienten mit BCG-HR-NMIBC mit Carcinoma in situ (CIS) untersucht wird, die für eine radikale Zystektomie nicht in Frage kommen oder diese ablehnen. Diese Daten wurden heute in einer Plenarsitzung (Abstract Nr. P2-01) auf der 2024er Jahrestagung der American Urological Association (AUA) vorgestellt, die vom 3. bis 6. Mai 2024 in San Antonio, Texas, stattfindet.1

„Die hohe Rate des vollständigen Ansprechens und die Dauerhaftigkeit dieses Ansprechens, die bei den mit TAR-200 behandelten Patienten beobachtet wurden, unterstreichen das Potenzial dieses Behandlungsansatzes für Patienten mit HR-NMIBC, die nicht auf BCG ansprechen“, so Joseph Jacob*, M.D., M.S., Klinik für Urologie, Upstate Medical University, der präsentierende Autor. „Diese Ergebnisse adressieren einen Bereich mit hohem ungedecktem Bedarf an blasenschonenden Therapien in dieser Patientenpopulation.“

Die Ergebnisse umfassten eine Auswertung von 85 Patienten (Medianalter: 71 Jahre; Spanne: 40-88 Jahre; 32,9 Prozent mit gleichzeitiger papillärer Erkrankung), die eine TAR-200-Monotherapie erhielten.1 Die zentral bestätigte vollständige Ansprechrate (CR) lag bei 82,8 Prozent mittels Urinzytologie und/oder Biopsie (95-Prozent-Konfidenzintervall (KI), 70,6-91,4).1 Der Prüfplan erlaubte keine erneute Behandlung von Patienten, die nicht auf die Therapie ansprachen, was mit den Leitlinien der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) übereinstimmt.1 Die geschätzte einjährige Dauer des Ansprechens (Duration of Response, DOR) betrug 74,6 Prozent (95-Prozent-KI, 49,8-88,4), mit einer medianen Nachbeobachtungszeit der Responder von 29,9 Wochen (Bereich: 14-140); 41 von 48 Respondern (85 Prozent) waren zum Zeitpunkt des Datenschnitts am 2. Januar 2024 weiterhin in CR, und keiner der Responder schritt zu muskelinvasivem Blasenkrebs oder Metastasen fort.1 98 Prozent (47 von 48) der CRs wurden bei der ersten Krankheitsbeurteilung in Woche 12 erreicht, und vier von fünf Patienten, die die zweijährige Behandlung abgeschlossen haben, befinden sich weiterhin in CR.1 Die vom Prüfarzt ermittelte bestätigte CR-Rate korrelierte stark mit den zentralen Ergebnissen.1

„Die Ergebnisse der SunRISe-1-Studie unterstreichen unser Engagement, das Leben von Patienten mit Blasenkrebs zu verbessern“, sagte Henar Hevia, Leitende Direktorin und Leiterin des Therapiebereichs Onkologie im EMEA-Raum, Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Durch die Fokussierung auf die Erhaltung der Blase durch gezielte, anhaltende Freisetzung unterstreichen diese Daten das Potenzial von TAR-200, einen differenzierten Ansatz zu bieten, der nicht nur die klinischen Ergebnisse, sondern auch die Lebensqualität von Patienten mit dieser ansonsten schwer zu behandelnden Form von Blasenkrebs verbessert.“

Zwischenergebnisse aus der SunRISe-1-Studie wurden auf dem 2023er Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie vorgestellt 2 und auf der AUA 2023 mitgeteilt .3 Diese Ergebnisse wurden auch auf dem 2024er Kongress der European Association of Urology präsentiert .4

Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (Treatment-related Adverse Events, TRAEs) traten bei 61 Patienten (71,8 Prozent) auf.1 Die häufigsten (≥ 10 Prozent) waren Pollakisurie (35,3 Prozent), Dysurie (29,4 Prozent), Harndrang (15,3 Prozent) und Harnwegsinfektionen (15,3 Prozent).1 Sieben Patienten (8,2 Prozent) hatten TRAEs Grad 3 oder höher und vier Patienten (4,7 Prozent) hatten ein oder mehrere schwere TRAEs.1 Vier Patienten (4,7 Prozent) hatten TRAEs, die zum Abbruch der Behandlung führten, und es wurden keine Todesfälle gemeldet.1

„Diese Studienergebnisse sind ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, den Patienten neue Behandlungsoptionen anzubieten, die sich auf den Erhalt der Blase und das langfristige Überleben konzentrieren“, so Christopher Cutie, M.D., Vizepräsident und Leiter des Bereichs Blasenkrebs bei Johnson & Johnson Innovative Medicine. „Diese Ergebnisse unterstreichen das Potenzial von TAR-200, die Therapielandschaft zu verändern, und unser anhaltendes Engagement, den ungedeckten Bedarf für Patienten mit dieser schwierigen Krankheit zu decken.“

Europa hat eine der höchsten Raten von Blasenkrebs in der Welt5 mit fast 225.000 diagnostizierten Patienten im Jahr 2022,6 ein Anstieg von 10 Prozent gegenüber 2020.7 NMIBC macht etwa 75 Prozent aller neu diagnostizierten Blasenkrebsfälle aus.8 Obwohl die BCG-Immuntherapie seit fast fünf Jahrzehnten als Standardbehandlung anerkannt ist, sprechen 30 bis 40 Prozent der Patienten nicht auf BCG an und es kommt zu einem Wiederauftreten oder Fortschreiten der Krankheit.9 In diesen Fällen ist die radikale Zystektomie (Entfernung der Harnblase und der angrenzenden Strukturen und Organe) die primäre Behandlungsoption für Patienten mit HR-NMIBC.9 Bei diesem großen abdominalen Eingriff muss eine Harnableitung angelegt werden, um den Urin aufzufangen und zu speichern.10

Über SunRISe-1

SunRISe-1 ( NCT04640623 ) ist eine randomisierte, parallel angelegte, offene klinische Phase-II-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit von TAR-200 in Kombination mit Cetrelimab, TAR-200 allein oder Cetrelimab allein bei Patienten mit nicht auf BCG ansprechendem HR-NMIBC-CIS mit oder ohne papillärem Befall, die für eine radikale Zystektomie nicht in Frage kommen oder sich dagegen entscheiden.11 Die Teilnehmer werden in eine von vier Kohorten randomisiert: Behandlung mit TAR-200 in Kombination mit Cetrelimab (Kohorte 1), TAR-200 allein (Kohorte 2), Cetrelimab allein (Kohorte 3) oder TAR-200 allein bei ausschließlich papillärer Erkrankung (Kohorte 4).11 Der primäre Endpunkt ist die CR-Rate zu jedem Zeitpunkt.11 Zu den sekundären Endpunkten gehören DOR, Gesamtüberleben, Pharmakokinetik, Lebensqualität, Sicherheit und Verträglichkeit.11 Die Kohorten 1 und 3 wurden mit Wirkung zum 1. Juni 2023 für die weitere Aufnahme von Teilnehmern geschlossen.11

Über TAR-200

TAR-200 ist ein in der Erprobung befindliches System zur gezielten Freisetzung, das eine kontrollierte Freisetzung von Gemcitabin in die Blase ermöglicht, wodurch die Verweildauer des Wirkstoffs in der Blase verlängert und die lokale Wirkstoffexposition aufrechterhalten wird.12,13 Die Sicherheit und Wirksamkeit von TAR-200 wird in Phase-II- und Phase-III-Studien bei Patienten mit muskelinvasivem Harnblasenkrebs in SunRISe-2 ( NCT04658862 )14 und SunRISe-4 ( NCT04919512 )15 NMIBC in SunRISe-1 ( NCT04640623 ),11 SunRISe-3 ( NCT05714202 )16 und SunRISe-5 ( NCT06211764 )17 beurteilt.

Über Cetrelimab

Cetrelimab ist ein intravenös verabreichter monoklonaler Antikörper gegen den programmierten Zelltod-Rezeptor-1 (PD-1), der für die Behandlung von Blasenkrebs, 18,19 Prostatakrebs, Melanom und multiplem Myelom als Teil einer Kombinationstherapie untersucht wird. Cetrelimab wird auch in mehreren anderen Kombinationsschemata im gesamten Onkologie-Portfolio von Johnson & Johnson untersucht.

Über nicht-muskelinvasives Hochrisiko-Blasenkarzinom

Nicht-muskelinvasives Hochrisiko-Blasenkarzinom (HR-NMIBC) ist eine Art von nicht-invasivem Blasenkrebs, bei dem die Wahrscheinlichkeit eines Wiederauftretens oder einer Ausbreitung über die Blasenschleimhaut, das so genannte Urothel, hinaus und eines Fortschreitens zu invasivem Blasenkrebs höher ist als bei NMIBC mit niedrigem Risiko.20 HR-NMIBC ist durch einen hochgradigen, großen Tumor, das Vorhandensein mehrerer Tumore und CIS gekennzeichnet.20 Die radikale Zystektomie wird derzeit für NMIBC-Patienten empfohlen, bei denen die BCG-Therapie versagt hat. Die krebsspezifische Überlebensrate liegt bei über 90 Prozent, wenn die radikale Zystektomie durchgeführt wird, bevor der muskelinvasive Tumor fortschreitet.20 Da NMIBC in der Regel ältere Patienten betrifft, sind viele von ihnen nicht bereit oder nicht in der Lage, sich einer radikalen Zystektomie zu unterziehen.20 Die hohen Rezidiv- und Progressionsraten des Tumors können für diese Patienten eine erhebliche Morbidität und Belastung darstellen.20

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke auf dem Gebiet der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv verlaufen und in der individuelle Lösungen angeboten werden. Durch unsere Fachkompetenz in den Bereichen innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig aufgestellt, um heute innovative Lösungen in das gesamte Spektrum der Gesundheit zu injizieren, die die Durchbrüche von morgen erzielen. So können wir die Gesundheit der Menschen nachhaltig beeinflussen.

Erfahren Sie mehr unter https://www.jnj.com/emea . Folgen Sie uns auf https://twitter.com/JNJInnovMedEMEA und https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea/ für unsere neuesten Nachrichten. Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV und Janssen Research & Development, LLC sind Unternehmen von Johnson & Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 über die Produktentwicklung und den potenziellen Nutzen und die Behandlungswirkungen von TAR-200 oder Cetrelimab. Die Leserinnen und Leser werden dazu angehalten, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen oder sollten bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC und Johnson & Johnson abweichen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung verbunden sind, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und des Erhalts behördlicher Genehmigungen; die Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs; der Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und Patente von Konkurrenten; die Anfechtung von Patenten; Änderungen im Verhalten und in den Ausgabenmustern der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften, einschließlich globaler Gesundheitsreformen; und Trends zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte mit der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Punkt 1A Risikofaktoren“ und in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson & Johnson auf Formblatt 10-Q und anderen Unterlagen, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden. Kopien dieser Einreichungen sind online unter http://www.sec.gov/ bzw. www.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson & Johnson erhältlich. Weder Janssen-Cilag International NV, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Research & Development, LLC noch Johnson & Johnson verpflichten sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

© Janssen-Cilag International NV, Inc. 2024. Alle Rechte vorbehalten.

* Dr. Jacob wurde nicht für Medienarbeit bezahlt.



