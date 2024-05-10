Curia 与 Carterra 合作举办生物制品专题研讨会，促进太平洋西北地区的生物技术研究

纽约州奥尔巴尼和盐湖城, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的合同研究、开发和生产企业 Curia 与无标记高通量抗体和小分子药物发现领域全球领先的企业 Carterra Inc 今天宣布，双方将于 5 月 31 日在华盛顿州西雅图的万豪 Residence Inn 酒店合作举办一场高通量生物制品专题研讨会。



此次合作的目的是提升美国和加拿大的太平洋西北地区对生物技术的关注度。本次专题研讨会将汇聚生物技术和制药界的各级科学领导人物。

Curia 生物制品副总裁 Steve Lavezoli 表示：“我们很高兴能与 Carterra 公司合作组织本次抗体发现专题研讨会，将太平洋西北地区的生物技术界人士召集在一起，一同分享抗体发现领域的最新进展，”“我们也期待着与各位分享我们最佳、高质且快速的抗体发现工作流程，以实现首次应用与人体的抗体发现、开发和临床生产。利用 Curia 的平台技术发现和/或设计的许多抗体现已在临床领域得到应用，我们已经为生物技术界成功进行了 230 多次抗体发现活动。”

速度、科学专业知识和效率能够克服早期抗体发现过程中的高损耗率，从而实现新疗法的第一时间交付市场。本次专题研讨会将着重介绍 Curia 的技术平台和综合服务，其中，开发用于抗体生成和高通量单个 B 细胞筛选的增强型小鼠系统将是介绍的重点。下一代测序 (NGS) 技术与毫克到克级别纯化单克隆抗体 (mAb) 快速生产技术的结合极大地加快了候选开发线索的鉴别速度。

自 2017 年以来，Carterra 一直在销售其功能强大的 LSA® 高通量生物传感器，它通过利用表面等离子共振 (SPR) 分析和表征抗体。在去年推出 LSAXT 平台后，Carterra 现在能够提供可进行小分子分析和抗体发现的产品。LSA 平台已经在 Science, Nature 和 Cell 期刊的多篇同行评审论文中被提及，这些论文详细阐述了多种疗法进入临床实验的路径。在专题研讨会上，几位生物制药领域的顶尖科学家将分享他们对药物发现的特定领域的简介，并着重介绍 HT-SPR 技术、人工智能/机器学习和其他新技术相结合所带来的变更性影响。

“我们十分高兴能在我们的研讨会上与 Curia 合作。Carterra 专题研讨会是我们每年都会在美国和欧洲举办的科学活动，”Carterra 市场与产品副总裁 Chris M. Silva 表示。“这些研讨会有助于我们分享最新的技术进步以及科学家们使用 Carterra 的无标记平台的工作流中产生的重要数据。来到太平洋西北地区是一个好机会，这能让我们对这里的制药和生物技术有更深入的了解。”

点击此处登记参加活动 。由于现场作为有限，如欲参与活动请务必登记报名。

关于 Curia：

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同开发制造企业 (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)，拥有一个整合网络，在全球 27 个地点拥有超过 3,500 名员工，Curia 与生物制药客户合作，致力于推动改变生命的疗法上市。对于生物制剂和小分子药物产品，我们提供从发现到商品化的全方位服务，并具有综合监管和分析能力。我们的科学和工艺专家以及先进的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。从探索到治愈方法，我们稳扎稳打，只为改善患者的生活质量。请访问我们的网站 curiaglobal.com 。

关于 Carterra, Inc.：

Carterra, Inc. 是一家私人控股公司。我公司的 HT-SPR 技术可为有大分子和小分子药物发现需求的客户提供与组学级应用相匹配的筛选和表征通量及功能，从而在几天内完成原本需要数月才能完成的工作。我们的解决方案促成了多种治疗方法和突破性研究，为肿瘤学、免疫学、神经科学等领域的学术研究者和转化研究者以及生物制药公司提供了帮助。 Carterra 的总部位于犹他州盐湖城，公司在旧金山、盐湖城、波士顿、英国曼彻斯特和德国慕尼黑设有客户体验中心。Carterra 的产品在亚太地区和大洋洲通过我们的独家经销商 Revvity 销售。如欲了解更多信息，请访问 www.carterra-bio.com 或在领英或 X （即推特）上联系我们。

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