Curia 和 Carterra 合作舉辦生物製劑研討會，以進一步推動西北太平洋地區的生物技術研究

紐約奧爾巴尼和鹽湖城, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia 是一家領先的合同研究、開發和製造組織，Carterra Inc. 是無標高通量抗體和小分子藥物發現領域的全球領導者，今日宣布雙方將於 5 月 31 日在華盛頓西雅圖的 Residence Inn at Marriott 合作舉辦高通量生物製劑研討會。



該合作的目的是促進美國和加拿大西北太平洋地區對生物技術的關注。研討會將匯集生物技術和製藥界的各級科學領導。

Curia 生物製劑副總裁 Steve Lavezoli 表示：「我們很高興能與 Carterra 合作組織這次抗體發現研討會，將西北太平洋生物技術社群聚集在一起，分享抗體發現的最新進展。」「我們也期待與大家分享我們最優化、高品質和加速的抗體發現工作流程，以實現首例人體的抗體發現、開發和臨床生產。利用 Curia 平台技術發現和/或設計的抗體已應用於臨床，我們已為生物技術社區成功開展了 230 多項抗體發現活動。」

速度、科學專業知識和效率可以克服早期抗體發現的高損耗率，實現新療法的首次上市。研討會將着重介紹 Curia 的技術平台和綜合服務，重點是開發用於抗體生成和高通量單 B 細胞篩選的增強型小鼠系統。將下一代測序 (NGS) 與快速重組生產毫克到克級純化單克隆抗體 (mAb) 相結合，大大加快了開發候選線索的鑒定速度。

自 2017 年以來，Carterra 一直在銷售其功能強大的 LSA® 高通量生物傳感器，利用表面電漿共振 (SPR) 分析和了解抗體的特性。由於去年推出 LSAXT 平台，Carterra 現在提供的產品不僅能進行小分子分析，也可以進行抗體發現。LSA 平台已經在《科學》、《自然》和《細胞》雜誌的多篇同行評審論文中做了介紹，詳細闡述了多種療法進入臨床試驗的途徑。在研討會上，幾位生物製藥領域的頂尖科學家將分享他們對藥物發現特定領域的見解，並強調 HT-SPR 技術、人工智能/機器學習和其他新技術相結合所帶來的變革性影響。

Carterra 營銷和產品副總裁 Chris M. Silva 表示：「我們很高興能與 Curia 合作舉辦研討會。Carterra 研討會是我們每年在美國和歐洲舉辦的科學活動。」「這些研討會有助於我們分享最新的技術進步和科學家使用 Carterra 無標平台的工作流程所生成的重要資料。來到西北太平洋是一個機會，可以讓該地區更加深入了解製藥和生物技術領域的技術。」

點按此處到 RSVP 了解活動 。由於座位有限，需要登記。

關於 Curia：

Curia 是一間擁有超過 30 年經驗的合同開發製造企業 (CDMO)，擁有一個整合網絡，在全球 27 個地點擁有超過 3,500 名員工，Curia 與生物製藥客戶合作，將改變生命的治療方案引入市場。我們的生物製劑和小分子產品涵蓋從發現到商業化的整個過程，並具有綜合監管和分析能力。我們的科學和處理專家以及先進的設施保障了跨藥物原料和藥物產品製造的一流體驗。從好奇到治癒方法，我們的每一步都是為了改善患者的生活。請造訪 curiaglobal.com 。

關於 Carterra, Inc.：

Carterra, Inc. 是一家私人持有的公司。其 HT-SPR 技術為大分子和小分子藥物發現客戶提供篩選和表徵通量及功能,可與多組學應用進行擴展，將數月的工作縮短至數天。我們的解決方案促成了多種療法和突破性研究，並為腫瘤學、免疫學、神經科學等領域的學術和轉化研究科學家以及生物製藥公司提供了幫助。 Carterra 總部位於猶他州鹽湖城，在 三藩市、鹽湖城、波士頓、英國曼徹斯特和德國慕尼黑設有客戶體驗中心。Carterra 產品通過我們的獨家經銷商 Revvity 在亞太和大洋洲銷售。欲了解更多，請造訪 www.carterra-bio.com 或在 LinkedIn 或 X (Twitter) 上與我們聯絡。

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