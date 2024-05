Nordic Fibreboard AS 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2024. aasta 1. kvartalis 1,97 miljonit eurot, mis oli 24% langust võrreldes eelmise aasta sama perioodiga (2023. aasta 1. kvartalis 2,60 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2024. aasta 1. kvartalis oli 1,95 miljonit eurot (2023. aasta 1. kvartalis 2,59 miljonit eurot). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2024. aasta 1. kvartalis oli 0,01 miljonit eurot (2023. aasta 1 kvartalis samuti 0,01 miljonit eurot).

Puitkiudplaatide peamiseks müügitulu languse põhjuseks (2023. aasta 1. kvartal võrreldes 2024. aasta 1. kvartaliga) on tarnete lõppemine Taani suurkliendile (tarned lõppesid 2023. aasta juunis). 2024. aasta 1 kvartali lõpuks lisandunud uued kliendid on asendanud 40% 2023 aasta 1. kvartali Taani suurkliendi müügitulust. Ettevõtte peamine fookus on jätkuvalt uute klientide leidmisel, eesmärgiga laiendad kliendiportfelli ja leida uusi ärisuundi.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud EBITDA oli 2024. aasta 1. kvartalis positiivne 53 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis negatiivne 94 tuhat eurot). EBITDA marginaal oli 2024. aasta 1. kvartalis 3% ning 2023. aasta 1. kvartalis (4%). Kontserni brutomarginaal tõusis 2023. aasta 1. kvartali 11%-lt 2024. aasta 1. kvartalis 19%-le, brutomarginaali tõusu peamiseks põhjuseks oli ettevõtte sisendkulude hindade odavnemine.

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud ärikahjum oli 2024. aasta 1. kvartalis 75 tuhat eurot, (2023. aasta 1. kvartalis ärikahjum 623 tuhat eurot, mis sisaldas elektri tagasimüügist saadud ühekordset erakorralist kahjumit).

Kontserni 2024. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 73 tuhat eurot (2023 1 kv: puhaskahjum 597 tuhat eurot). 2024. aasta 1 kvartali puhaskahjum sisaldas Nordic Fibreboard Ltd-le kuuluvatelt Trigon Property Development AS (TPD) aktsiate ümberhindlusest saadud kasumit summas 56 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis saadi TPD aktsiate ümberhindlusest kasumit 74 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE

Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023 Kiudplaadi tootmine ja müük 1 949 2 585 Kinnisvara haldamine 12 12 KOKKU 1 961 2 597

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 62 (76) Kinnisvara haldamine (11) (13) Elimineerimine 2 (5) Kokku EBITDA 53 (94) Põhivara kulum ja amortisatsioon (128) (123) Erakorraline muu ärikulu 0 (406)* Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM (75) (623) Neto finantskulud 2 26 PUHASKASUM/-KAHJUM (73) (597)

* koosneb ühekordsest kahjumist elektrienergia tagasimüügist elektriettevõttele.

NORDIC FIBREBOARD LTD: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu 2024. aasta 1. kvartalis oli 1,95 miljonit eurot (2023. aasta 1. kvartalis 2,59 miljonit eurot. Peamiseks müügitulu languse põhjuseks 2024. aasta 1. kvartalis, võrreldes 2023. aasta 1. kvartaliga, oli tarnete lõpetamine Taani suurkliendile 2023. aasta juunikuus. 2023. aasta 1. kvartalis oli müük Taani suurkliendile 32% kogumüügist. Müük Eestisse vähenes 2024. aasta 1. kvaratlis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22% ning müük Lätti vähenes 18%, samal ajal müük teistesse Euroopa Liidu riikidesse kasvas 107% ning taastus müük Aafrika klientidele.

Nordic Fibreboard Ltd OÜ 2024. aasta 1. kvartali EBITDA oli positiivne 62 tuhat eurot (2023. aasta 1. kvartalis negatiivne 76 tuhat eurot). EBITDA tõus oli tingitud sisendkulude vähenemisest, mis omakorda vähendas proportsionaalselt tootmise omahinda.

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023 Euroopa Liit 1 692 2 455 Aafrika 167 53 Aasia 61 31 Lähis-Ida 15 0 Teised 14 46 Kokku 1 949 2 585

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT: kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2024. aasta 1. kvartalis 12 tuhat eurot (2023 1. kv: samuti 12 tuhat eurot).

Kinnisvarahalduse 2024. aasta 1. kvartali EBITDA oli negatiivne 11 tuhat eurot (2023 1.kv: negatiivne 13 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

NORDIC FIBREBOARD LTD

Ehitusmaterjalide turg ja tööstussektor on endiselt keerulises seisus ning üldised prognoosid aastaks 2024 turu kiiret taastumist ei näita. Kuigi turul on näha mõningasi elavnemise märke, on mahtude kasv endiselt tagasihoidlik.

Nordic Fibreboard AS on välja töötamas äriarenduse strateegiat, mille toel on plaan pikas perspektiivis laiendada ettevõte väärtuspakkumist mitte ainult ehitusturul vaid läbi strateegilise tegevuse juurde võita turuosa ka uutel ärisuundadel. Ettevõte on kaardistamas vajadusi nii meeskonna kui teiste toetavate resursside arendamiseks, et toetada oma pikaajalist äriarenduse strateegia elluviimist ning seatud eesmärkide saavutamist milleks on tootmismahtude tõus ning ettevõtte väärtuspakkumise pidev arendus. Ettevõte jätkab aktiivset panustamist tootearendusse, tagamaks oma tegevuse jätkusuutlikkust ja kasvu turul. Töös ja plaanis on mitmed olulised tootearenduse projektid, mis laiendaksid tootevalikut ja suurendaksid meie toodete kasutusvaldkonda, võimaldades seeläbi laiendada kliendiportfelli.

PÄRNU RIVERSIDE DEVELOPMENT

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist. Valminud on kinnistu detailplaneering, eesmärgiga arendada kinnistu elamumaaks.

FINANTSSUHTARVUD

tuh EUR Kasumiaruanne I kv 2024 I kv 2023 Müügitulu 1 961 2 597 EBITDA 53 (94) EBITDA rentaablus 3% (4%) Ärikasum/-kahjum (75) (623) Ärirentaablus (4%) (24%) Puhaskasum/-kahjum (73) (597) Puhasrentaablus (4%) (23%) Bilanss 31.03.2024 31.03.2023 Koguvarad 9 090 9 368 Koguvarade puhasrentaablus (1%) (6%) Omakapital 4 329 4 487 Omakapitali puhasrentaablus (2%) (13%) Võlakordaja 52% 52% Aktsia 31.03.2024 31.03.2023 Aktsia viimane hind (EUR)* 0,79 1,52 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) (0,04) 0,11 Hind-tulu (PE) suhtarv (22,57) 14,05 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,96 1,00 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 0,82 1,52 Turukapitalisatsioon tuh EUR 3 554 6 816 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuh EUR 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.12.2022 Raha ja raha ekvivalendid 6 7 47 2 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 082 534 1 272 559 Varud (Lisa 3) 749 728 842 1 672 Kokku käibevarad 1 837 1 269 2 161 2 233 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 2 269 2 269 1 859 1 859 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 547 491 718 644 Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 436 4 475 4 628 4 670 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 1 1 2 2 Kokku põhivarad 7 253 7 236 7 207 7 175 Kokku varad 9 090 8 505 9 368 9 408 Võlakohustised (Lisa 8) 654 556 477 290 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 322 756 1 617 1 014 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 15 21 13 18 Kokku lühiajalised kohustised 1 991 1 333 2 107 1 322 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 2 659 2 659 2 647 2 875 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 111 111 127 127 Kokku pikaajalised kohustised 2 770 2 770 2 774 3 002 Kokku kohustised 4 761 4 103 4 881 4 324 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450 Kohustuslik reservkapital 45 45 45 45 Jaotamata kasum (kahjum) 3 834 3 907 3 992 4 590 Kokku omakapital 4 329 4 402 4 487 5 084 Kokku kohustised ja omakapital 9 090 8 505 9 368 9 408

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR I kv 2024 I kv 2023 Müügitulu (Lisa 13) 1 961 2 597 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 1 713 2 435 Brutokasum 248 162 Turustuskulud (Lisa 15) 226 233 Üldhalduskulud (Lisa 16) 97 139 Muud äritulud (Lisa 18) 0 0 Muud ärikulud (Lisa 18) 0 413 Ärikasum (-kahjum) (75) (623) Finantstulud (Lisa 19) 56 74 Finantskulud (Lisa 19) 54 48 KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST (73) (597) ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM (-KAHJUM) (73) (597) Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,02) (0,13) Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) (0,02) (0,13)

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuh EUR 1 kv 2024 1 kv 2023 Äritegevuse rahavood Ärikasum (-kahjum) (75) (623) Korrigeerimised: Kulum (Lisad 5; 6) 128 122 Nõuete ja ettemaksete muutus (Lisa 2) (548) (713) Varude muutus (Lisa 3) (21) 830 Äritegevusega seotud kohustiste muutus (Lisa 9) 566 603 Eraldiste muutus (Lisa 10) (5) (5) Äritegevusega genereeritud rahavood 45 214 Intressimaksed (Lisa 19) (51) (47) Muud finantstulud ja –kulud (3) (1) Äritegevuse rahavood kokku (9) 166 Investeerimistegevuse rahavood Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus (Lisad 5; 6) (90) (80) Investeerimistegevuse rahavood kokku (90) (80) Finantseerimistegevuse rahavood Saadud laenude tagasimaksed (Lisa 8) (52) (254) Saadud laenud seotud osapooltelt (Lisa 8) 0 200 Arvelduskrediidi muutus (Lisa 8) 155 25 Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed (Lisa 8) (5) (12) Finantseerimistegevuse rahavood kokku 98 (41) RAHA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (1) 45 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 7 2 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 6 47

