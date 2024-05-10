沙特阿拉伯利雅得, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 哈佛大学 -- 在实施“2030 年愿景”八年后，沙特阿拉伯在数字创新和改善优质护理可及性方面取得了显著进展。对基础设施建設、技术和人才的战略性投资颠覆了患者护理的传统方式，促使了当地医疗护理标准的革命性提升。这些努力显著提高了整个王国的平均预期寿命，降低了死亡率，并提升了整体福祉水平。



这些成就的核心在于费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC)，该医院以其在肿瘤学、心脏病学、器官移植和遗传学等关键领域的专业护理和治疗而闻名，已经将自己定位为专业患者护理的领导者，引领着王国走向更加光明、更加健康的未来。通过其对先锋数字健康倡议、综合教育计划和创新研究努力的承诺，该医院正在重塑当地的医疗格局，树立效率和可及性新标准。

在被技术进步定义的时代，以及王国推动数字化的进程中，KFSH&RC 站在数字健康整合的前沿，利用尖端的遥距医疗服务、网络会诊和人工智能驱动的工具，如 ANFAL AI 系统（通过预测性见解和个性化护理，改善患者结果），确保患者满意度最高。

KFSH&RC 的数字健康倡议还包括利用全基因组测序 (WGS) 和先进的放射治疗等技术来应对更广泛的健康威胁。该医院还通过实施全球首例完全机器人肝移植手术引领器官移植行业，并引入了类似Harmony 经导管肺动脉瓣置换术 (TPV) 的区域创新技术，改善了患者的康复水平和体验。这些技术促进了个性化治疗计划的制定，提高了医学诊断的准确性和速度，显著促进了患者护理标准的提升，实现了与“健康部门转型计划”目标一致的可持续、具有弹性的医疗基础设施。

KFSH&RC 持续突破医学研究的界限，解决紧迫的健康挑战，并为沙特阿拉伯的公共卫生格局做出贡献，发现了对疟疾治疗至关重要的 PfAP2-MRP 基因，识别了新的 Riyadhensis 细菌菌株。这些发现不仅提高了诊断的准确性，而且促进了早期干预，确保了及时有效的患者支持，符合减少慢性疾病患病率的国家目标。

这些综合努力得到了 KFSH&RC 强大教育倡议的支持，该倡议通过培训项目和国际合作为下一代医疗专业人员做好准备。

2024 年，Brand Finance 将费萨尔国王专科医院和研究中心评为沙特阿拉伯和中东最有价值的医疗护理品牌，这是该机构连续第二年蝉联这一殊荣，在沙特阿拉伯排名第 9，在中东排名第 28。此外，KFSH&RC 还是全球唯一一家跻身沙特阿拉伯十大最具价值品牌的医院。

关于费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC)：

费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 是中东地区领先的医疗机构，致力于成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择。该医院在治疗癌症、心血管疾病、器官移植、神经科学和遗传学方面拥有悠久的历史。

2024 年，Brand Finance 将费萨尔国王专科医院和研究中心评为中东及非洲顶级学术医疗中心，并连续两年跻身全球前 20 强。此外，2024 年，它被《新闻周刊》杂志评为全球领先的医疗保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日发布了一项皇家法令，作为《沙特阿拉伯 2030 年愿景》的一部分，将该医院转型为独立、非营利、政府所有的实体，为全面转型计划铺平道路，通过卓越与创新的方式实现医疗保健领域的全球领导地位。

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