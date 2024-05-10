沙特阿拉伯利雅得, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 哈佛大學 -- 在實施「2030 年願景」八年後，沙特阿拉伯在數碼創新和改善優質護理普及程度方面取得顯著進展。對基礎設施、技術和人才的策略投資顛覆患者護理的提供方式，促使當地醫療護理標準的提升。這些努力顯著提高全國的平均預期壽命，降低死亡率，並提升整體福祉。



上述成就的核心在於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)，該醫院以腫瘤學、心臟病學、器官移植和遺傳學等關鍵領域的專業護理和治療而聞名，從而定位為專業患者護理的領導者，引領當地走向更加光明、更加健康的未來。該醫院透過對率先推行數碼健康倡議、全面教育計劃和創新研究努力的承諾，正在重塑當地的醫療格局，樹立效率和普及度的新標準。

在技術進展界定的時代，以及王國推動數碼化的進程中，KFSH&RC 站在數碼健康整合的前沿，冠絕當地同儕，利用尖端的遙距醫療服務、虛擬診症和人工智能工具，如 ANFAL AI 系統，透過預測性見解和個性化護理，改善患者治療成果，確保達到患者滿意的最佳結果。

KFSH&RC 的數碼健康倡議亦包括利用全基因組測序 (WGS) 和先進放射治療來解決更廣泛的健康威脅。該醫院更透過實施全球首宗完全機械人輔助的肝移植手術，成為器官移植的先驅，並在區內引入導管肺動脈瓣置換術 (TPV) 等創新技術，提升患者的康復程度並改善體驗。這些技術促進個人化治療計劃的制定，提高醫學診斷的準確性和速度，顯著加強醫療護理標準的提升，協助實現與「健康部門轉型計劃」目標一致的可持續、具韌性醫療基礎設施。

KFSH&RC 繼續突破醫學研究的區限，解決迫切的健康挑戰，並為沙特阿拉伯的公共衛生格局作出貢獻，如發現對瘧疾治療至關重要的 PfAP2-MRP 遺傳因子，以及識別新的 Riyadhensis 細菌菌株。上述發現不僅提高診斷的準確性，而且促進早期介入，確保及時有效的患者支援，符合當地減少慢性疾病患病率的目標。

這些綜合努力得到 KFSH&RC 強大的教育倡議支援，該計劃透過培訓項目和國際合作，為下一代醫療專業人員作好準備。

2024 年，Brand Finance 將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為沙特阿拉伯和中東最有價值的醫療護理品牌，連續第二年蟬聯這個殊榮，在沙特阿拉伯排名第 9，在中東排名第 28。此外，KFSH&RC 還是全球唯一一家躋身沙特阿拉伯十大最具價值品牌的醫院。

關於費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC)：

費薩爾國王專科醫院和研究中心 (KFSH&RC) 是中東地區領先的醫療機構，致力於成為每位尋求專業醫療服務的患者的最佳選擇。該醫院在治療癌症、心血管疾病、器官移植、神經科學和遺傳學方面擁有悠久的歷史。

2024 年，Brand Finance 將費薩爾國王專科醫院和研究中心評為中東及非洲頂尖學術醫療中心，並連續兩年躋身全球前 20 強。此外，2024 年，它被「新聞週刊」雜誌評為全球領先的醫療保健提供者之一。

2021 年 12 月21 日沙特阿拉伯發布一項皇家法令，作為「沙特阿拉伯 2030 年願景」的一部分，將醫院轉型為獨立、非營利、政府所有的實體，為全面轉型計劃鋪平道路，透過卓越與創新的方式實現醫療保健領域的全球領導地位。

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