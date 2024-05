La conférence World Brand Moganshan ouvre ses portes et entend partager les secrets d’une stratégie de marque pérenne

Comté de DEQING, Chine, 11 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’ouverture de l’édition 2024 de la conférence World Brand Moganshan (ou conférence WBS) a lieu ce jour dans la pittoresque ville de Moganshan située dans le comté de Deqing de la province orientale du Zhejiang en Chine, à l’heure où le pays fête le 8e anniversaire national de la Journée de la marque.



À l’image du constat réalisé à l’occasion du célèbre Forum économique mondial de janvier organisé chaque année à Davos, en Suisse, plus de 4 000 participants issus d’entreprises de renom du monde entier se sont réunis à Moganshan, une ville réputée pour son histoire en lien avec la fabrication d’épées. Des représentants gouvernementaux, des figures médiatiques internationales, des membres d’institutions académiques d’envergure mondiale et des représentants d’associations industrielles ont également rejoint l’événement. Ils y explorent ensemble la trajectoire de développement des marques.

Force motrice de la promotion d’une profonde culture de la marque, la conférence WBS a vu le jour en 2023 à l’initiative conjointe de l’agence de presse Xinhua, du Conseil chinois pour le développement des marques et d’autres partenaires, dont la province du Zhejiang, la ville de Huzhou et le comté de Deqing.

La conférence prend la forme d’une plateforme professionnelle internationale faisant autorité pour élaborer les scénarios de développement des marques d’envergure mondiale au fil du temps, analyser les tendances actuelles en la matière et en imaginer les contours de demain à l’échelle planétaire. Elle sert de véritable moteur d’influence au titre d’un des événements axés sur le développement des marques les plus importants de toute la Chine.

Articulée autour du thème « Les marques au service d’un meilleur avenir pour le monde » (ou en anglais Brands Bring Better Future for the World), la conférence de cette année prévoit un programme complet étalé sur trois jours intégrant plus de 40 activités principales et plusieurs événements de soutien. Outre les marques chinoises et mondiales de renom représentées à Moganshan et y faisant la promotion de leurs produits, la conférence attire également la participation de plus d’un tiers des régions d’ampleur provinciale de Chine, en quête de pouvoir présenter leurs atouts uniques et d’élargir leurs réseaux de coopération par le biais de divers moyens.

Cette année, la conférence WBS continue de se concentrer sur la Chine, tout en mettant l’accent sur les perspectives mondiales. La diversité des activités s’aligne sur les tendances actuelles et intègre une dimension mondiale, la conférence servant de plateforme de communication et de coopération entre les marques chinoises et étrangères.

Lors de la cérémonie d’ouverture et du forum principal, Joe Weinman, stratège de la transformation numérique 5G et auteur du livre Cloudonomics, s’est exprimé publiquement sur la stratégie de marque mondiale à l’ère de l’intelligence artificielle.

La thématique mondiale des marques se décline en une série d’événements internationaux, y compris un moment d’échange entre entrepreneurs chinois et étrangers organisé sur pelouse, un forum ciblé sur le développement des 500 premières marques du monde, un forum sur le branding international, et un collectif incubateur de réflexion centré sur l’innovation et le développement des marques mondiales. Ces ateliers visent à analyser le rôle moteur des éléments culturels en vigueur dans divers pays et territoires dans la croissance des marques d’entreprises, et à concevoir des stratégies d’efficacité au service de la communication de marque interculturelle.

Au cours de la conférence, les données 2024 sur la valeur des marques chinoises et divers classements seront publiés, et le rôle des sponsors et des gouvernements locaux y sera explicité dans le but d’établir un décodage d’autorité du développement de marque à l’échelle mondiale.

L’événement rassemble un éminent collectif d’experts, de chercheurs et d’entrepreneurs nationaux et internationaux, qui participeront activement aux débats et partageront leurs points de vue sur un large éventail de thématiques.

Les échanges s’orienteront sur les caractéristiques communes qui jouent en faveur du succès des marques mondiales, les influences culturelles motrices de leur essor et les principes clés pouvant assurer leur pérennité à long terme. Cette richesse de réflexion prendra la forme d’une excitante plongée au cœur du développement des marques.

« Penser globalement et viser l’objectif de bâtir une marque de renommée mondiale est primordial », constate Nan Cunhui, président du Conseil d’administration du groupe CHINT Co., Ltd., basé dans la province du Zhejiang.

Depuis ses humbles débuts sous la forme d’un atelier familial employant seulement 8 collaborateurs à sa présence actuelle dans plus de 140 pays et territoires, le groupe CHINT Co., Ltd., fondé en 1984, est devenu un fournisseur de solutions conçues pour les systèmes énergétiques dits intelligents de renom à l’échelle mondiale.

D’après Monsieur Nan Cunhui, les entreprises doivent s’appuyer sur l’innovation technologique et encourager un sens de l’artisanat pour améliorer la qualité de leurs produits et la valeur de leur marque. En parallèle, il lui apparaît fondamental d’élargir les horizons dans une perspective mondiale, de renforcer l’ampleur et la profondeur de la mondialisation des entreprises et de relever l’influence internationale en conséquence.

Le thème de l’établissement d’une marque constitue la priorité absolue du calendrier chinois, et sert de puissante locomotive nationale à la poursuite du développement de la notion de qualité supérieure, à la création d’une bonne qualité de vie et à l’amélioration de la communication et de la coopération avec le reste du monde.

Depuis 2017, le 10 mai marque la Journée de la marque en Chine, et la conférence WBS y apparaît comme l’un des événements phares. Gageons que la ville de Moganshan deviendra l’équivalent du « Forum de Davos » pour l’industrie mondiale du branding.

Selon le programme officiel, la Chine vise à établir un écosystème complet dédié aux marques d’ici 2035, qui intègrera nombre de marques d’entreprises, industrielles ou régionales reconnues pour leur qualité exceptionnelle, leurs remarquables atouts et l’indépendance de leurs droits de propriété intellectuelle.

Un tel écosystème dédié à la notion de marque entend se positionner de manière stratégique, s’avérer fortement compétitif et se parer de vigueur pour propulser l’empreinte chinoise au firmament des marques du monde. Il induira également une réponse aux aspirations croissantes de la population vis-à-vis d’une meilleure qualité de vie.

Source : Conférence 2024 World Brand Moganshan