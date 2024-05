CANNES, France, 11 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Département de la promotion du commerce international (ou DITP pour Department of International Trade Promotion) du ministère du Commerce du gouvernement royal thaïlandais est fier d’annoncer l'ouverture de son prestigieux gala « Thai Night: Where Films Come Alive » (La Thaïlande, source de vie des films), qui aura lieu le 18 mai 2024 en plein Festival de Cannes. Présidé par Son Altesse Royale la Princesse Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, cet événement exclusif célébrera le dynamisme de l’industrie cinématographique thaïlandaise et son effet croissant sur la scène mondiale.



Depuis 2011, la « Thai Night » constitue une brillante vitrine du cinéma thaïlandais sur la scène internationale. Elle est devenue une force motrice d'envergure mondiale au service de la promotion des services cinématographiques thaïlandais lors d’événements clés de l’industrie tels que l’American Film Market, le Hong Kong Filmart et, ce mois-ci, le Festival de Cannes. Elle a servi de plateforme de mise en relation entre les cinéastes internationaux et les divers lieux de tournage proposés en Thaïlande, son vivier de talents qualifiés et ses installations de production et de post-production de classe internationale. Le gala de cette année s'articule autour du thème « Inspiring Thailand » (La Thaïlande, source d’inspiration) et promet de faire vibrer Cannes au rythme de la culture thaïlandaise.

Pour M. Phusit Ratanakul Sereroengrit, directeur général du DITP, « La Thaïlande est un pays débordant de créativité et d’opportunités. Nous nous engageons à soutenir les cinéastes qui cochent les bonnes cases et à ce titre, la « Thai Night » propose une plateforme unique permettant de découvrir l'extraordinaire potentiel que la Thaïlande a à offrir ».

Le gala se présentera sous la forme d’une expérience immersive, et plongera les invités au cœur du cinéma thaïlandais. En plus de développer leur réseau, les participants pourront découvrir l’influence captivante de la longue histoire et du riche patrimoine culturel de la Thaïlande à travers son hospitalité, ses plats et boissons typiques, ses spectacles inspirés des croyances nationales traditionnelles et son effet sur le paysage cinématographique mondial.

Des représentants de l’industrie cinématographique thaïlandaise seront présents et proposeront leur expertise tout en établissant des liens avec leurs homologues internationaux. Les invités pourront également découvrir les stands du Pavillon thaïlandais au Marché du Film situé à l'emplacement N.22.01 du niveau -1 du Palais des Festivals, conçu pour présenter les offres et les ressources uniques disponibles pour les cinéastes internationaux en Thaïlande du 14 au 22 mai 2024.

À propos du Département de la promotion du commerce international (DITP)

Le DITP est une agence gouvernementale thaïlandaise qui se consacre à la promotion du commerce international et des investissements en Thaïlande. Il joue un rôle central dans le soutien de l’industrie cinématographique thaïlandaise en mettant des ressources à disposition, en facilitant les connexions et en mettant en valeur le potentiel du pays en tant que destination de tournage.

