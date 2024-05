iTeos Therapeutics gibt registrierte Direktplatzierung im Wert von 120 Mio. USD bekannt

-Angeführt von den bestehenden Investoren RA Capital Management und Boxer Capital

- Kaufpreis von 17,50 USD entspricht einem Aufschlag von ca. 44 % auf den letzten Schlusskurs

- Weitere Stärkung der Bilanz mit einem Pro-forma-Barmittelbestand von 715 Mio. USD, der die erwartete Laufzeit bis 2027 verlängert

WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) („iTeos“), ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten leistet, hat heute bekanntgegeben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag über den Verkauf von 1.142.857 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 17,50 USD pro Aktie, was einem Aufschlag von ca. 44 % auf den Schlusskurs von iTeos am 9. Mai 2024 entspricht, sowie von vorfinanzierten Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 5.714.285 Aktien des Stammkapitals (die „vorfinanzierten Optionsscheine“) zu einem Preis von 17,499 USD pro vorfinanziertem Optionsschein im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung abgeschlossen hat. Jeder vorfinanzierte Optionsschein hat einen Ausübungspreis von 0,001 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und kann bis zur vollständigen Ausübung ausgeübt werden. Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor Abzug der von iTeos zu zahlenden Emissionskosten voraussichtlich auf etwa 120 Mio. USD belaufen. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Finanzierung wird von den bestehenden Investoren, RA Capital Management und Boxer Capital, geleitet.

iTeos beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die Weiterentwicklung der klinischen Programme und der präklinischen Pipeline sowie für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Stammaktien, die vorfinanzierten Optionsscheine und die Stammaktien, die bei Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine ausgegeben werden können, wurden gemäß einer wirksamen Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor am 10. Mai 2023 bei der U.S. Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde (Aktennummer 333-271793) und am 19. Mai 2023 für wirksam erklärt wurde. Ein endgültiger Prospektnachtrag, der zusätzliche Informationen über das Angebot enthält, wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sein.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.



Über iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazienternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften entwickelt wurden, um die klinischen Ergebnisse zu verbessern, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Signalweg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien.

Veröffentlichung von Informationen im Internet

iTeos veröffentlicht routinemäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein könnten, in der Rubrik „Investors“ auf seiner Website www.iteostherapeutics.com. Das Unternehmen ermutigt Anleger und potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte Aussagen. Wörter wie „glauben“, „antizipieren“, „planen“, „erwarten“, „werden“, „können“, „beabsichtigen“, „vorbereiten“, „sehen“, „potenziell“, „möglich“ und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über den Zeitpunkt und die Erwartung des Abschlusses der Emission, die Verwendung des Erlöses und unsere Erwartung, dass unser Bargeldbestand bis 2027 ausreichen wird.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die folgenden: Zwischen- und Frühdaten können sich ändern, wenn mehr Patientendaten zur Verfügung stehen, und unterliegen Audit- und Verifizierungsverfahren; Marktbedingungen; die erwarteten Vorteile und Chancen im Zusammenhang mit der Vereinbarung zwischen iTeos und GSK könnten aus verschiedenen Gründen nicht realisiert werden oder es könnte länger dauern, sie zu realisieren, einschließlich der Unfähigkeit der Parteien, ihre Zusagen und Verpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung zu erfüllen, Herausforderungen und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Produktforschung und -entwicklung und Herstellungsbeschränkungen; iTeos könnte aufgrund von Herausforderungen und Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung sowie der Herstellung von Biologika verbunden sind, mit unvorhergesehenen Kosten konfrontiert werden oder Barmittel schneller oder langsamer ausgeben als derzeit erwartet; der Erfolg präklinischer Tests und früher Ergebnisse aus klinische Studien stellt nicht sicher, dass spätere klinische Studien erfolgreich sein werden, und frühe Ergebnisse einer klinischen Studie sagen nicht notwendigerweise die endgültigen Ergebnisse voraus; die Daten für unsere Produktkandidaten reichen möglicherweise nicht aus, um die behördliche Genehmigung für Studien in späteren Phasen zu erhalten oder Produkte zu vermarkten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder geplanten Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der Forschungs- und klinischen Entwicklungspläne und der Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können, negative Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B. unerwünschte Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im Zusammenhang mit Therapien von Wettbewerbern, und Entscheidungen von Aufsichtsbehörden, Gerichten oder Behörden wie z. B. Entscheidungen des US-Patent- und Markenamts in Bezug auf Patente, die unsere Produktkandidaten abdecken, und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; und die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Quartalsbericht von iTeos auf Formblatt 10-Q für den am 31. März 2024 zu Ende gegangenen Zeitraum aufgeführt sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere SEC-Einreichungen des Unternehmens, die Sie unbedingt lesen sollten. Aussagen zur Unternehmensfinanzierung geben keinen Hinweis darauf, wann oder ob das Unternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten haben wird.

Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anlegerkontakt:

Carl Mauch

iTeos Therapeutics, Inc.

carl.mauch@iteostherapeutics.com

Medienkontakt:

media@iteostherapeutics.com