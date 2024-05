KFSH&RC überschreitet Grenzen mit einem Jahr voller Erfolge in drei Exzellenzzentren

RIJAD, Saudi-Arabien, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) hat in seinen drei Exzellenzzentren – Onkologie, Genomik und Transplantation – ein Jahr voller Erfolge erlebt.



Das Onkologie-Exzellenzzentrum des KFSH&RC ist weiterhin führend im Kampf gegen die Krankheit im Königreich. Allein in diesem Jahr hat das Zentrum 25 % aller Krebsfälle in Saudi-Arabien behandelt und dabei eine Gesamtheilungsrate von 50 % und bei Leukämie eine Heilungsrate von bis zu 90 % erzielt. In den fast fünf Jahrzehnten seines Bestehens hat sich das Zentrum der Bereitstellung fortschrittlicher Krebsbehandlungen verschrieben und Technologien wie die CAR-T-Zell-Therapie und die Flüssigbiopsie eingeführt, die weniger invasive Alternativen zu herkömmlichen Methoden bieten, sowie umfangreiche Knochenmarktransplantationen und revolutionäre Techniken wie die hypertherme intraperitoneale Chemotherapie (HIPEC).

Einen besonderen Meilenstein hat das KFSH&RC mit dem Abschluss von über 100 CAR-T-Zell-Therapien erreicht, einer neuartigen Behandlung, bei der die Immunzellen eines Patienten genetisch verändert werden, um Krebs zu bekämpfen. Damit steht es in einer Reihe mit renommierten Institutionen, die ebenfalls die CAR-T-Zelltherapie für verschiedene Blutkrebsarten vorantreiben und erweiterte Anwendungsmöglichkeiten durch klinische Studien und neue Behandlungsprotokolle erforschen. Der Schwerpunkt des Zentrums auf der pädiatrischen Onkologie weist eine Fünf-Jahres-Überlebensrate von 97 % bei Nierentumoren und eine Überlebensrate von 92 % bei akuter lymphatischer Leukämie bei Kindern auf.

Angesichts der rasanten Fortschritte in der Genommedizin setzt das KFSH&RC in seinem Genomic Centre Sequenzierungstechnologien der nächsten Generation in der Patientenversorgung ein und revolutioniert damit lokale und regionale Ansätze zur Behandlung von Krankheiten. Die Entdeckung des Bakterienstamms Stenotrophomonas Riyadhensis durch das KFSH&RC, die durch die Technologie der Ganzgenomsequenzierung (Whole-genome Sequencing, WGS) ermöglicht wurde, hat zu unserem Verständnis der bakteriellen Resistenzmechanismen gegen Antibiotika beigetragen. Mit 15.698 Patientenbesuchen und über 5.658 vollständigen Genomen im Jahr 2023 stellt das Zentrum sicher, dass Prävention, Diagnose und Behandlung präzise und personalisiert sind.

Das Kompetenzzentrum für Organtransplantation (Organ Transplant Centre of Excellence, OTCoE) des KFSH&RC leistet mit 65 % aller landesweit durchgeführten Transplantationen weiterhin den größten Beitrag zur Organtransplantation im Königreich. Im Jahr 2023 führte das OTCoE 1.092 Transplantationen fester Organe durch, darunter die weltweit erste vollständig robotergestützte Lebertransplantation, bei der die Ärzte sowohl den Patienten als auch den Spender mit Hilfe von Robotern operierten – eine Leistung, die das Zentrum an die Spitze der weltweiten Transplantationspraxis stellt.

Da das KFSH&RC weiterhin die Grenzen des medizinisch Machbaren verschiebt, inspirieren seine Bemühungen nicht nur, sondern haben auch einen bedeutenden Einfluss auf die globale Gesundheitsgemeinschaft, was seine Rolle als führendes Unternehmen in der medizinischen Innovation und spezialisierten Gesundheitsversorgung bestätigt.

Über das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ist eine führende Gesundheitseinrichtung im Nahen Osten, die sich zum Ziel gesetzt hat, die optimale Wahl für jeden Patienten zu sein, der eine spezialisierte Gesundheitsversorgung sucht. Das Krankenhaus kann auf eine lange Geschichte in der Behandlung von Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Organtransplantationen, Neurowissenschaften und Genetik zurückblicken.

Im Jahr 2024 stufte „Brand Finance“ das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre als das beste akademische medizinische Zentrum im Nahen Osten und in Afrika und im zweiten Jahr in Folge als eines der 20 besten weltweit ein. Darüber hinaus wurde es im Jahr 2024 von der Zeitschrift Newsweek als einer der weltweit führenden Gesundheitsdienstleister ausgezeichnet.

Im Rahmen von Saudi Vision 2030 wurde am 21. Dezember 2021 ein königliches Dekret erlassen, das die Umwandlung des Krankenhauses in eine unabhängige, gemeinnützige Einrichtung in staatlichem Besitz vorsieht und den Weg für ein umfassendes Transformationsprogramm ebnet, das darauf abzielt, durch Exzellenz und Innovation eine globale Führungsposition im Gesundheitswesen zu erreichen.

