3개 우수 센터에서 거둔 1년간의 뛰어난 성과를 바탕으로 한계에 도전하는 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터

리야드, 사우디아라비아, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터(King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, 이하 KFSH&RC)가 암, 유전체, 이식 분야의 3개 센터에서 지난 1년 간 뛰어난 성과를 달성했다.



KFSH&RC의 암 우수 센터(Oncology Centre of Excellence)는 사우디아라비아의 암 치료 퇴치 노력을 최전선에서 이끌고 있다. 이 센터는 올 한 해만 사우디아라비아 전체 암 환자의 25%를 치료했으며, 전체적인 회복률은 50%, 백혈병 환자의 경우 최대 90%의 회복률을 달성했다. 근 50년간 의료 서비스를 제공해 온 이 센터는 기존 치료법 대비 침습도가 낮은 대안을 제공하는 CAR-T 세포 치료, 액체 생검(liquid biopsy) 기술을 비롯해 광범위한 골수 이식 및 복강내 온열 항암 화학요법 (HIPEC) 이라는 획기적 기술을 도입함으로써 보다 진일보한 암치료법 제공에 나선다는 기관의 의지를 보여주고 있다.

특히, KFSH&RC는 환자의 면역 세포를 유전적으로 변형시켜 암 세포와 맞서 싸울 수 있도록 유도하는 획기적 치료법인CAR-T 세포 치료 시술을 100건 이상이나 성공시키는 위업을 달성했다. 이에 힘입어 다양한 혈액암 치료를 위해 CAR-T 세포 치료술을 더욱 발전시키고, 임상시험과 새로운 치료 프로토콜을 통해 응용 분야 확대에 나선 유력 기관들과도 어깨를 나란히 하게 되었다. 암 우수 센터는 소아암 치료에도 주목함으로써 소아 신장 종양의 경우 5년 생존율 97%, 소아 급성 림프모구 백혈병(acute lymphoblastic leukemia)의 경우에는 92%의 생존율을 기록하게 되었다.

유전체 의학 분야의 급속한 발전과 함께 KFSH&RC는 유전체 센터(Genomic Centre)에 차세대 시퀀싱 (next-generation sequencing, NGS)기술을 환자 치료에 활용함으로써 질병 관리에 대한 국가 및 지역적 단위의 접근 방식에 혁명을 가져왔다. KFSH&RC는 전장 유전체 시퀀싱 (whole-genome sequencing, WGS) 기술의 도움으로 ‘Stenotrophomonas Riyadhensis’라는 박테리아 균주를 발견해 박테리아의 항생제 내성 메커니즘 이해도를 개선하는 과정에도 기여했다. 2023년에는 15,698명의 환자 방문을 통해 5,658건이 넘는 전장 유전체 분석을 완료함으로써 예방, 진단 및 치료의 정확성과 개인 맞춤화 서비스의 선도 기관이라는 점을 재확인했다.

KFSH&RC의 장기 이식 우수 센터 (Organ Transplant Centre of Excellence, OTCoE)는 사우디아라비아에서 수행된 모든 장기 이식의 65%를 차지하면서 현지 장기 이식 분야에 있어 중요한 역할을 차지한다. 2023년 1,092건의 고형 장기 이식을 실시했으며 여기에는 세계 최초로 완전히 로봇 기술만을 이용한 간 이식 수술도 포함되어 있는데 의사들이 로봇 기술을 사용하여 환자와 기증자 모두에게 수술을 시행하는 방식이다. 이 같은 성과에 힘입어 해당 센터는 세계 장기 이식 시행 분야의 최전선에 올라서게 되었다.

의료 과학의 가능성에 끊임없이 도전하는 KFSH&RC의 노력은 전 세계 의료계에도 영감을 부여하며 커다란 영향을 미치고 있다. 이를 통해 킹 파이살 전문 병원 겸 연구센터가 의료 혁신과 전문화된 의료서비스 분야의 선도기관임이 재확인되고 있다.

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) 소개:

킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터(KFSH&RC)는 중동 지역 최고의 의료 기관으로, 전문 의료 서비스를 찾는 환자들이 선택하는 최적의 기관이 되는 것을 지향한다. 암, 심혈관 질환, 장기 이식, 뇌과학, 유전학 분야에서 유서 깊은 역사를 자랑한다.

KFSH&RC는 2024년 ‘브랜드 파이낸스(Brand Finance)’에서 중동 및 아프리카 지역 최고의 아카데믹 메디컬 센터로 선정되며 2년 연속 전 세계 상위 20개 의료 기관과 어깨를 나란히 했다. 아울러 2024년 뉴스위크 매거진은 선도적인 글로벌 의료서비스 기관으로 KFSH&RC를 선정하기도 했다.

2021년 12월 21일 ‘사우디 비전 2030’의 하나로 왕실 법령에 따라 독립적인 비영리 정부 소유 기관으로 거듭났으며, 우수성과 혁신을 통해 의료 분야의 글로벌 리더가 되기 위한 포괄적인 개혁 프로그램을 진행할 수 있게 됐다.

