KFSH&RC 三大卓越中心在医学界取得骄人突破成就

沙特阿拉伯利雅德, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 在其三大卓越中心—肿瘤科、基因组学及移植科方面，均取得丰硕成果。



KFSH&RC 的肿瘤卓越中心继续在沙特阿拉伯率先对抗癌症疾病。仅今年，中心已为沙特阿拉伯 25%的癌症病例提供治疗，总体痊愈率高达 50%，而白血病个案的痊愈率则高达 90%。中心在近五十年的服务中，一直致力提供先进的癌症治疗，采用 CAR T 细胞疗法及液体活体组织检查等减低入侵性的新技术，以及广泛应用骨髓移植及腹腔温热化疗 (Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy, HIPEC)等革命性技术。

值得一提的是，KFSH&RC 已完成超过 100 宗 CAR T 细胞疗法手术，这是一种通过基因改造病人免疫细胞对抗癌症的崭新治疗方法。这一成就使中心与著名机构并驾齐驱，一同推进 CAR T 细胞疗法在各种血液癌症的应用，并通过临床试验及新治疗方案，开拓更广泛的应用领域。此外，中心在儿科肿瘤科方面亦有出色表现，肾肿瘤五年存活率达 97%，而儿童急性淋巴细胞白血病存活率则高达 92%。

随着基因医学的快速发展，KFSH&RC 正在其基因组学卓越中心内通过引入新一代基因测序技术，为病患护理带来革命性的转变，从而重塑本地及区内疾病管理方法。KFSH&RC 通过全基因组测序 (whole-genome sequencing, WGS) 技术，发现了 Stenotrophomonas Riyadhensis 菌株，有助于我们了解细菌对抗生素的抗药性机理。2023 年，中心共接待 15,698 名病人，完成逾 5,658 项全基因组测序，确保预防、诊断及治疗都能精准针对个人。

KFSH&RC 的器官移植卓越中心 (Organ Transplant Centre of Excellence, OTCoE) 继续为沙特阿拉伯器官移植活动作出最大贡献，占沙特阿拉伯 65% 的器官移植手术。2023 年，OTCoE 完成 1,092 宗实体器官移植手术，包括全球首宗采用机械手臂完全机械化的活体供肝者同期肝脏移植手术，将中心在全球移植技术领域推上前沿。

随着 KFSH&RC 不断挑战医学界可能性的极限，其努力不但启发了同侪，更对全球医疗界产生重大影响，并进一步巩固了其作为医学创新及专科护理领袖的地位。

关于费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC)：

费萨尔国王专科医院和研究中心 (KFSH&RC) 是中东地区领先的医疗机构，致力于成为每位寻求专业医疗服务的患者的最佳选择。该医院在治疗癌症、心血管疾病、器官移植、神经科学和遗传学方面拥有悠久的历史。

2024 年，品牌评估顾问公司“Brand Finance”将费萨尔国王专科医院和研究中心评为中东及非洲地区首屈一指的学术医疗中心，并连续第二年获列入全球 20 大学术医疗机构之一。此外，2024 年，它被《新闻周刊》杂志评为全球领先的医疗保健提供者之一。

2021 年 12 月 21 日沙特阿拉伯发布了一项皇家法令，作为《沙特阿拉伯 2030 年愿景》的一部分，将医院转型为独立、非营利、政府所有的实体，为全面转型计划铺平道路，通过卓越与创新的方式实现医疗保健领域的全球领导地位。

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