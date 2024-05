KFSH&RC se esfuerza por ser pionero en maximizar el valor de los gastos en atención médica

RIAD, Arabia Saudita, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Dr. Majid Al Fayyadh, director ejecutivo de King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) se une a la conferencia Gulf Creatives Conference (GCC) en Harvard 2024. El evento, GCC en Harvard, está organizado por The Diwan, una organización dirigida por estudiantes de posgrado en Harvard University. En su discurso, el Dr. Al Fayyadh mostró la trayectoria del KFSH&RC desde sus inicios en Riad hace casi cinco décadas, destacando cómo ha reducido significativamente la necesidad de que los pacientes viajen al exterior para obtener atención médica. KFSH&RC se ha convertido en un proveedor líder de servicios de atención médica terciaria y hoy ofrece tratamientos de vanguardia para enfermedades cardíacas, tumores, trasplantes de órganos y trastornos genéticos.

El Dr. Al Fayyadh trató sobre la transformación de KFSH&RC en una fundación independiente y sin fines de lucro. Esta medida, indicó, se alinea con la visión estratégica de la organización de convertirse en un líder mundial en innovación de atención médica, enfatizando la excelencia, innovación e inversión en tecnología de punta para enfrentar los desafíos de salud mundiales.

"El liderazgo saudí esboza una visión clara para KFSH&RC, ordenada por un decreto real que convierte al hospital en una fundación independiente Sui Generis, sin fines de lucro", declaró Su Excelencia, el Dr. Al Fayyadh.

Además, destacó que esta transformación busca elevar los estándares mundiales de atención médica a través de mayor independencia y flexibilidad. Este cambio permitirá a KSFH&RC optimizar los servicios existentes, buscar nuevas oportunidades y dirigir recursos hacia iniciativas que promuevan la salud y el bienestar humanos tanto dentro del Reino como a nivel internacional. Finalmente, esta medida fortalece la dedicación de KFSH&RC a la excelencia centrada en el paciente.

El Dr. Al Fayyadh señaló que KFSH&RC se visualiza como líder en maximizar el valor del gasto en atención médica, adhiriéndose a prácticas basadas en evidencia para garantizar resultados óptimos para los pacientes. Busca mantenerse a la vanguardia de la innovación de atención médica global, con iniciativas diseñadas para aumentar la equidad y el acceso a la salud en todo el mundo. Para lograr esto, KFSH&RC continuará invirtiendo en instalaciones médicas con tecnología de punta, equipos de diagnóstico avanzados y tecnologías de tratamiento de vanguardia. Sobre la base de los avances existentes en áreas como la terapia con células CAR T, cirugías robóticas, trasplantes de órganos y medicina personalizada, la institución tiene como objetivo lograr la competitividad global. Esto tendrá aún mayor soporte fomentando una fuerza laboral excepcional, búsqueda de descubrimientos de calibre del Premio Nobel y fortalecimiento de colaboraciones internacionales estratégicas.

El Dr. Al Fayyadh se unió a un panel de debate centrado en el escenario cambiante del sector de la salud y los resultados positivos de la transformación continua de KFSH&RC en la atención al paciente. También abordó los desafíos actuales y anticipó los desarrollos futuros dentro del sector de la atención médica, enfatizando el profundo impacto de las innovaciones del hospital en el avance global de la atención médica. Además, el Dr. Al Fayyadh destacó el papel eficaz de las iniciativas transformadoras del hospital en la alineación con los objetivos del Programa de Transformación del Sector de la Salud y Saudi Vision 2030.

KFSH&RC es reconocido como una de las instituciones líderes mundiales dedicada a ofrecer atención médica especializada, impulsar la innovación y servir como un centro avanzado de investigación y educación médica. Dedicada al desarrollo de tecnologías médicas y optimizar el estándar de atención médica en todo el mundo, forjando asociaciones con las principales instituciones locales, regionales e internacionales, para ofrecer servicios de talla mundial en los campos clínico, investigativo y educativo.

Por segundo año consecutivo, KFSH&RC mantiene su estatus como la institución líder en el Reino y está clasificada en vigésimo lugar entre los principales 250 centros médicos académicos en todo el mundo. También es reconocida como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio en 2024, según Brand Finance, y fue clasificada entre los 250 hospitales líderes mundiales por la revista Newsweek.

Acerca de King Faisal Specialist Hospital & Research Centre:

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre está entre los líderes mundiales en ofrecer atención médica especializada, impulsar la innovación y servir como un centro avanzado de investigación y educación médica. A través de asociaciones estratégicas con importantes instituciones locales, regionales e internacionales, el hospital se dedica a promover tecnologías médicas y elevar los estándares de atención médica en todo el mundo.

El hospital asegura su posición como la marca líder en el sector de atención médica en todo el Reino y Oriente Medio, marcando su segundo año consecutivo como la marca de atención médica más valiosa. Ocupa el noveno lugar dentro del Reino y el vigésimo octavo en el Medio Oriente. El hospital se distingue como el único hospital en el mundo en posicionarse entre las 10 marcas líderes en su país, como se destaca en dos informes de "Brand Finance" sobre las 50 marcas más valiosas en Arabia Saudita y las 150 marcas más valiosas en Medio Oriente en 2024.

Debido a los programas de transformación y Vision 2030 del Reino, lanzada por Su Alteza Real el Príncipe Heredero y el Primer Ministro, que Dios lo proteja, para mejorar el liderazgo del Reino en el sector de la salud global, KFSH&RC se ha convertido en un Centro Médico Académico líder en el Medio Oriente y África. Mantuvo su clasificación en vigésimo lugar en el mundo por segundo año consecutivo en 2024, según "Brand Finance". Además, fue clasificado entre los 250 hospitales líderes mundiales en 2024 por la revista estadounidense "Newsweek".

Para más información, comuníquese con:

Sr. Essam AlZahrani, director interino de asuntos mediáticos, 0555254429

Sr. Abdullah Alown, director de coordinación de medios, 0556294232