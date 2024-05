KFSH&RC Berusaha Menjadi Pelopor dalam Memaksimalkan Manfaat dari Pembelanjaan di Layanan Kesehatan

RIYADH, Arab Saudi, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dr. Majid Al Fayyadh, CEO King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) mengikuti acara Gulf Creatives Conference (GCC) at Harvard 2024. Acara tersebut, GCC at Harvard, diselenggarakan oleh The Diwan, organisasi yang dijalankan oleh mahasiswa pascasarjana di Universitas Harvard. Dalam pidatonya, Dr. Al Fayyadh menceritakan perjalanan KFSH&RC sejak berdirinya rumah sakit ini di Riyadh hampir lima dekade lalu, dengan menyoroti bagaimana rumah sakit ini telah secara signifikan mengurangi kebutuhan bagi pasien untuk bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan medis. KFSH&RC telah berkembang menjadi penyedia layanan kesehatan tersier utama yang kini menawarkan pengobatan canggih untuk penyakit jantung, tumor, transplantasi organ, dan penyakit genetik.

Dr. Al Fayyadh juga mendiskusikan transformasi KFSH&RC menjadi yayasan nirlaba yang independen. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi strategis organisasi untuk menjadi pemimpin inovasi layanan kesehatan global, yang menekankan keunggulan, inovasi, dan investasi dalam teknologi canggih untuk mengatasi tantangan kesehatan global.

"Kepemimpinan Arab Saudi telah menguraikan visi yang jelas untuk KFSH&RC, yang dimandatkan dengan keputusan kerajaan yang memutuskan untuk mentransisikan rumah sakit menjadi yayasan nirlaba Sui Generis yang independen," ujar Dr. Al Fayyadh.

Beliau lebih lanjut menegaskan bahwa transformasi ini berupaya untuk meningkatkan standar layanan kesehatan global melalui peningkatan kemandirian dan fleksibilitas. Peralihan ini akan memungkinkan KSFH&RC untuk mengoptimalkan layanan yang ada, mengejar peluang baru, dan mengarahkan sumber daya ke inisiatif yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan manusia baik di dalam negeri Kerajaan itu sendiri maupun di luar negeri. Pada akhirnya, langkah ini mengukuhkan dedikasi KFSH&RC pada keunggulan yang berfokus pada pasien.

Dr. Al Fayyadh menyebutkan bahwa KFSH&RC membayangkan diri sebagai pemimpin dalam memaksimalkan manfaat dari pembelanjaan di layanan kesehatan, yang mematuhi praktik-praktik berbasis bukti untuk memastikan hasil pasien yang optimal. Rumah sakit ini berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi layanan kesehatan global, melalui inisiatif yang didesain untuk meningkatkan kesetaraan dan akses ke kesehatan di seluruh dunia. Untuk mencapai ini, KFSH&RC akan terus berinvestasi di fasilitas medis canggih, peralatan diagnostik canggih, dan teknologi pengobatan mutakhir. Melalui pengembangan pada kemajuan yang sudah ada di sejumlah bidang seperti terapi sel T CAR, operasi bedah dengan robot, transplantasi organ, dan kedokteran yang dipersonalisasi, rumah sakit ini menargetkan untuk meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Ini akan lebih lanjut didukung dengan membina tenaga kerja yang luar biasa, mengejar terobosan yang memenuhi syarat untuk Hadiah Nobel, serta memperkuat kolaborasi internasional strategis.

Dr. Al Fayyadh bergabung dalam diskusi panel yang fokus pada pembahasan lanskap sektor kesehatan yang berkembang dan hasil positif dari transformasi KFSH&RC yang berkelanjutan dalam layanan kepada pasien. Beliau juga membahas tantangan saat ini dan perkiraan perkembangan akan datang di sektor layanan kesehatan, yang menekankan dampak mendalam dari inovasi rumah sakit pada kemajuan layanan kesehatan global. Selain itu, Dr. Al Fayyadh juga menyoroti peran efektif dari inisiatif transformasi rumah sakit dalam menyelaraskan tujuan Program Transformasi Sektor Kesehatan dengan Visi Saudi 2030.

KFSH&RC diakui sebagai salah satu institusi global terkemuka yang menyediakan layanan kesehatan khusus, mendorong inovasi, serta berfungsi sebagai pusat riset dan pendidikan medis tingkat lanjut. Rumah sakit ini didedikasikan untuk mengembangkan teknologi medis dan meningkatkan standar layanan kesehatan di seluruh dunia, membentuk kemitraan dengan institusi terkemuka di tingkat lokal, regional, dan internasional untuk menyajikan layanan kelas dunia di bidang layanan klinis, riset, dan edukasi.

Untuk tahun kedua berturut-turut, KFSH&RC berhasil mempertahankan statusnya sebagai institusi terkemuka di Arab Saudi dan menempati peringkat ke-20 secara global di antara 250 pusat medis akademik teratas di seluruh dunia. Rumah sakit ini juga diakui sebagai merek layanan kesehatan paling bernilai di Arab Saudi dan Timur Tengah pada tahun 2024 menurut Brand Finance, dan masuk dalam daftar 250 rumah sakit terbaik dunia versi Majalah Newsweek.

