キング・ファイサル・スペシャリスト病院･研究センター (KFSH&RC)、医療支出価値の最大化における先駆者を目指す

サウジアラビア・リヤド発, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre、KFSH&RC) の最高経営責任者 (CEO) マジド・ファイヤド博士が、2024年ハーバード大学で開催されるガルフ・クリエイティブズ・カンファレンス (GCC) に参加した。同イベント「GCC at Harvard」は、ハーバード大学の大学院生が運営する団体「The Diwan」が主催する。アル・ファイヤド博士は講演の中で、約50年前にリヤドで設立されて以来のKFSH&RCの歩みを紹介し、これによって患者が医療のために海外に渡航する必要性がいかに大幅に減少したかを強調した。KFSH&RCは三次医療サービスの主要プロバイダーに発展し、現在では心臓病、腫瘍、臓器移植、遺伝性疾患に対する最先端の治療を提供している。

アル・ファイヤド博士は、KFSH&RCの独立した非営利財団への変革について説明した。同博士は、この動きは世界的な医療イノベーションのリーダーになるという組織の戦略的ビジョンと一致しており、世界的な健康課題に取り組むための卓越性、イノベーション、最先端技術への投資を強調していると述べた。

アル・ファイヤド博士は以下のように述べている。「サウジアラビア指導部は、KFSH&RCに対する明確なビジョンを概説しており、これは、同院を独立した非営利財団であるスイ・ジェネリスに移行するという国王令によって義務付けられています」。

同博士はさらに、この変革は独立性と柔軟性の向上を通じて世界の医療水準の向上を目指していると強調した。この移行により、KFSH&RCは既存のサービスを最適化し、新たな機会を追求し、王国内外の人々の健康と福祉を促進する取り組みに資源を振り向けることができるようになる。最終的に、この動きは、患者中心の卓越性に対するKFSH&RCの献身を強化することとなる。

アル・ファイヤド博士は、KFSH&RCは、患者の最適な転帰を保証するために科学的根拠に基づいた実践を遵守し、医療支出の価値を最大化するリーダーとして自らを構想していると指摘した。同院は、世界中の医療の公平性とアクセスを向上させることを目的とした取り組みにより、世界的な医療イノベーションの最前線であり続けることを目指している。これを達成するために、KFSH&RCは最先端の医療施設、高度な診断機器、最先端の治療技術への投資を継続していく。CAR T細胞療法、ロボット手術、臓器移植、個別化医療などの分野における既存の進歩を基盤として、この機関は世界的な競争力の達成を目指す。これは、優れた労働力の育成、ノーベル賞級の進歩の追求、戦略的な国際協力の強化によってさらに支援されていく。

アル・ファイヤド博士は、ヘルスケア部門の進化する状況と、KFSH&RCが患者ケアにおいて継続的に変革を進めていることによる前向きな成果に焦点を当てたパネルディスカッションに参加した。同博士はまた、現在の課題と医療分野の将来の発展についても言及し、同院のイノベーションが世界の医療の進歩に多大な影響を与えていることを強調した。さらに、保健部門変革プログラムとサウジ・ビジョン2030の目標に沿った同院の変革的取り組みの効果的な役割を強調した。

KFSH&RCは、専門的な医療を提供し、イノベーションを推進し、高度な医学研究と教育のハブとして機能する世界有数の機関の1つとして認められている。医療技術の開発と世界中の医療水準の向上に専念し、地元、地域、国際的な主要機関とパートナーシップを築き、臨床、研究、教育の分野で世界クラスのサービスを提供している。

KFSH&RCは2年連続で王国の主要機関としての地位を維持しており、世界の学術医療センター上位250位の中で世界第20位にランクされている。『ブランドファイナンス』誌では2024年に王国と中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとしても認められており、『ニューズウィーク』誌では世界のトップ250病院にランクされている。

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターについて:

キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、専門的な医療を提供し、イノベーションを推進し、高度な医学研究と教育のハブとして機能する世界的リーダーの1つである。同院は、地元、地域、および国際的な著名な機関との戦略的パートナーシップを通じて、医療技術の進歩と世界中の医療水準の向上に専念している。

同院はまた、王国と中東のヘルスケア分野でトップブランドとしての地位を確保しており、2年連続で最も価値のあるヘルスケアブランドとしての地位を獲得している。サウジ国内では9位、中東では28位にランクされている。同院は、2024年にサウジアラビアで最も価値のある50ブランドと中東で最も価値のある150ブランドに関する『ブランドファイナンス』の2つのレポートで強調されているように、自国のトップ10ブランドに入る唯一の病院としての地位を確立している。

皇太子殿下と首相が立ち上げた変革プログラムと王国ビジョン2030により、世界の医療分野におけるサウジのリーダーシップを強化するために、KFSH&RCは中東とアフリカの主要な学術医療センターとして浮上した。『ブランドファイナンス』誌によると、2024年も2年連続で世界20位を維持した。さらに、アメリカの『ニューズウィーク』誌により、2024年の世界の病院トップ250にランクされている。

詳細については、以下に問い合わせされたい:

エッサム・アル・ザ-ラニ (Mr. Essam AlZahrani)、メディア担当部長代理 (Acting Head of Media Affairs)、0555254429

アブドラ・アル・アウン (Mr. Abdullah Alown)、メディア調整責任者 (Media Coordination Officer)、0556294232

この発表に関する写真はこちらで入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9d0ed27-fa87-49ac-b72b-ccf5b5843637

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/682fadee-20a5-4328-bf00-e036bc3350fd