의료서비스 지출 가치 극대화 위한 노력 선도하는 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터

리야드, 사우디아라비아, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터(King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, 이하 KFSH&RC)의 최고 경영자(CEO)인Majid Al Fayyadh 박사가 하버드 대학에서 열린 ‘걸프 크리에이티브 컨퍼런스 앳 하버드 (Gulf Creatives Conference, GCC at Harvard)’ 행사에 참석했다. 이 행사는 하버드대 대학원생들이 운영하는 ‘The Diwan’이라는 단체가 주관하였다. Al Fayyadh 박사는 연단에 올라 근50년 전 리야드에서 출범한 KFSH&RC기관의 여정을 소개하면서 KFSH&RC의 역할에 힘입어 의료서비스 차 해외 원정길에 나서는 사우디아라비아 환자들이 크게 줄었다고 강조했다. 높은 수준의 3차 의료서비스 제공기관으로 발돋움한 KFSH&RC는 오늘날 심장 질환, 암, 장기 이식 및 유전 질환 등 여러 질병에 대한 첨단 치료법을 제공하고 있다.

Al Fayyadh 박사는 KFSH&RC를 독립 비영리 재단으로 전환하는 방안에 대해서도 논의했다. 이 같은 행보는 글로벌 헬스케어 혁신의 선봉장이 되기 위한 조직의 전략적 비전에도 부합한다고 밝히며 전 세계의 건강 관련 문제를 해결하기 위한 기관의 우수성과 혁신, 첨단 기술에 대한 투자 등을 강조했다.

Al Fayyadh 박사는 "사우디아라비아 정부는 KFSH&RC를 독립적이고 차별화된 비영리재단으로 전환하라는 왕실령에 따라 병원에 대한 명확한 비전을 제시했다."고 부연했다.

병원의 이 같은 전환은 독립성과 유연성 증대를 통해 글로벌 헬스케어의 기준을 높이기 위한 조치라는 점도 강조했다. KFSH&RC는 이를 통해 기존 서비스의 최적화와 신규 기회 모색에 나설 수 있으며 국내외에서 추진 중인 인간의 건강 및 웰빙을 증진하는 다양한 이니셔티브에도 재원을 직접 투입할 수 있다. 궁극적으로 환자 중심의 의료서비스 제공에 전념한다는 KFSH&RC의 행보도 더욱 탄력을 받게 되는 셈이다.

Al Fayyadh 박사는 KFSH&RC가 최적의 환자 결과 보장을 위해 근거 기반의 의료 서비스에 매진하며 헬스케어 지출 가치를 극대화하는 데 있어 선도적 역할을 하고 있다고 강조했다. KFSH&RC는 또한 전 세계 모든 사람이 최고 수준의 건강을 누릴 수 있도록 공평한 기회를 보장하는 '건강의 형평성과 접근성' (health equity and access) 개선을 위한 노력에서도 최전선에 서 있다. 이를 위해 최첨단 의료 시설, 고급 진단 장비 및 최신 치료 기술에 대한 투자도 지속적으로 단행해 나갈 예정이다. CAR-T 세포 치료, 로봇 수술, 장기 이식 및 맞춤형 의료 등의 분야에선 기존에 달성한 발전 현황을 바탕으로 글로벌 경쟁력 달성에 나서고 있다. 기관의 이 같은 노력은 우수한 인재 양성, 노벨상 수상에 버금가는 혁신적 기술 추구, 전략적인 국제 협력 강화를 통해 더욱 힘을 얻게 될 것이다.

Al Fayyadh 박사는 패널 토론에 참여해 헬스케어 부문의 급변하는 환경과 환자 치료에 있어 KFSH&RC의 지속적인 혁신이 가져온 긍정적인 결과에 대해서도 논의했다. 헬스케어 부문의 당면과제와 향후 예상되는 발전방향에 대해서도 논의했으며 병원의 혁신이 글로벌 헬스케어의 발전에 큰 영향을 미치고 있음을 강조했다. 더불어 ‘보건 부문 개발 계획(Health Sector Transformation Program)’과 ‘사우디 비전 2030(Saudi Vision 2030)’의 목표에 부합하는 병원의 혁신적 계획들이 갖는 효과적인 역할도 힘주어 말했다.

킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터(KFSH&RC)는 전문화된 의료 서비스를 제공하는 글로벌 리더로 혁신을 주도하며 첨단 의료 연구 및 교육 허브 역할도 맡고 있다. 현지, 지역단위의 유명 기관은 물론 주요 국제 기관과의 전략적 파트너십을 통해 의료 기술 발전과 전 세계 의료 표준 증진을 위해 전념하고 있다.

KFSH&RC는 2년 연속 가장 가치 있는 의료 브랜드로 선정되면서 사우디아라비아 및 중동 전역의 의료 서비스 부문을 선도하는 리딩 브랜드로서의 입지를 공고히 했다. KFSH&RC는 사우디아라비아 내에서는 9위, 중동에서는 28위를 차지하는 성과를 달성했다. 사우디아라비아 국내 상위 10대 브랜드에 진입한 기관 중 병원으로서는 유일하게 해당 순위를 차지했으며 이 같은 성과는 'Brand Finance'가 발표한 2024년 사우디아라비아에서 가장 가치 있는 50대 브랜드와 중동에서 가장 가치 있는 150대 브랜드 관련 리포트 결과에도 잘 드러났다.

사우디아라비아 왕세자 겸 총리가 글로벌 의료 부문에서 사우디아라비아의 리더십을 강화하기 위해 시작한 혁신 프로그램과 사우디 비전 2030에 힘입어 KFSH&RC는 중동과 아프리카를 선도하는 학술 의료 센터로도 부각되고 있다. 'Brand Finance'에 따르면 킹 파이살 전문병원 겸 연구센터는 2024년에도 2년 연속 전 세계 20위를 차지했으며 미국의 유력 매거진인 'Newsweek'가 선정한 2024년 세계 250대 병원에도 그 이름을 올리는 쾌거를 달성했다.

