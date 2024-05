KFSH&RC 矢志开创医疗支出价值最大化先河

沙特阿拉伯,利雅得, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 费萨尔国王专科医院和研究中心 (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, KFSH&RC) 首席执行官 Majid Al Fayyadh 博士出席了 2024 年哈佛大学海湾创意者大会 (Gulf Creatives Conference, GCC)。活动名为 GCC at Harvard,由哈佛大学研究生主理的组织 The Diwan 所主办。在发表演讲时,Al Fayyadh 博士概述了 KFSH&RC 自五十年前在利雅得成立以来的发展历程,强调中心大大减少了患者需要到国外就医的需求。KFSH&RC 已成长为提供三级医疗服务的顶级机构,现今提供心脏病、肿瘤、器官移植和遗传病等尖端治疗。

Al Fayyadh 博士讨论了 KFSH&RC 向非牟利基金会独立机构的转型。他指出,此举符合该机构成为全球医疗创新领导者的策略愿景,强调卓越、创新,以及投资尖端技术以应对全球健康挑战。

Al Fayyadh 博士表示:“沙特领导层已为 KFSH&RC 订下明确愿景,经皇室法令将医院转型为独立的非营利基金会。”

他进一步强调,此转型旨在通过增加独立性和灵活性来提升全球医疗标准。这种改变将使 KFSH&RC 能够优化现有服务、寻求新机遇,并将资源用于促进国内外人类健康和福祉的举措。总的来说,此举加强了 KFSH&RC 对以病人为本的卓越服务的承诺。

Al Fayyadh 博士指出,KFSH&RC 锐意成为医疗支出价值最大化的领导者,秉持遵循实证为本的做法,确保达到病患最佳疗效,并力求始终处于全球医疗创新的最前沿,推出提高全球健康公平和可及性的举措。为实现这一目标,KFSH&RC 将继续投资先进医疗设施、先进的诊断设备和最先进的治疗技术。其目的是在 CAR T 细胞疗法、机器人手术、器官移植和个人化医学等领域取得现有进展的基础上,实现全球竞争力。此外通过培养卓越的员工队伍、追求诺贝尔奖级别的突破性成果,以及加强与国际战略合作伙伴的关系来进一步提供支持。

Al Fayyadh 博士参加了一个小组讨论,重点讨论了医疗保健行业不断变化的格局,以及 KFSH&RC 持续转型对病患护理的积极成果。他还探讨了该行业目前存在的挑战和预期的未来发展,强调医院创新对推动全球医疗进步的深远影响。此外,Al Fayyadh 博士强调了医院转型举措与沙特健康领域转型计划和 2030 年愿景目标保持一致所发挥的有效作用。

KFSH&RC 被公认为是提供专科医疗服务、推动创新并作为先进医学研究与教育中心的全球领先机构之一,并致力于开发医疗技术并提高全球医疗标准,与本地、区域和国际领先机构创建伙伴关系,在临床、研究和教育领域提供世界一流的服务。

KFSH&RC 连续两年在全球 250 家顶尖学术医疗中心中保持第 20 位的领先地位。2024 年 Brand Finance 将其评为沙特阿拉伯和中东地区最有价值的医疗品牌。Newsweek 杂志亦将其评为全球 250 家顶尖医院之一。

