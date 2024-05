KFSH&RC 矢志開創醫療支出價值最大化先河

沙特阿拉伯,利雅得, May 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 費薩爾國王專科醫院和研究中心 (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre, KFSH&RC) 行政總裁 Majid Al Fayyadh 博士出席了 2024 年哈佛大學海灣創意者大會 (Gulf Creatives Conference, GCC)。活動名為 GCC at Harvard,由哈佛大學研究生主理的組織 The Diwan 所主辦。在發表演講時,Al Fayyadh 博士概述了 KFSH&RC 自五十年前在利雅得成立以來的發展歷程,強調中心大大減少了患者需要到國外就醫的需求。KFSH&RC 已成長為提供三級醫療服務的頂級機構,現今提供心臟病、腫瘤、器官移植和遺傳病等尖端治療。

Al Fayyadh 博士討論了 KFSH&RC 向非牟利基金會獨立機構的轉型。他指出,此舉符合該機構成為全球醫療創新領導者的策略願景,強調卓越、創新,以及投資尖端技術以應對全球健康挑戰。

Al Fayyadh 博士表示:「沙特領導層已為 KFSH&RC 訂下明確願景,經皇室法令將醫院轉型為獨立的非牟利基金會。」

他進一步強調,此轉型旨在透過增加獨立性和靈活性來提升全球醫療標準。這種改變將使 KFSH&RC 能夠優化現有服務、尋求新機遇,並將資源用於促進國內外人類健康和福祉的舉措。總的來説,此舉加強了 KFSH&RC 對以病人為本的卓越服務的承諾。

Al Fayyadh 博士指出,KFSH&RC 鋭意成為醫療支出價值最大化的領導者,秉持遵循實證為本的做法,確保達到病患最佳療效,並力求始終處於全球醫療創新的最前沿,推出提高全球健康公平和可及性的舉措。為實現這一目標,KFSH&RC 將繼續投資先進醫療設施、先進的診斷設備和最先進的治療技術。其目的是在 CAR T 細胞療法、機械人手術、器官移植和個人化醫學等領域取得現有進展的基礎上,實現全球競爭力。此外透過培養卓越的員工隊伍、追求諾貝爾獎級別的突破性成果,以及加強與國際戰略合作夥伴的關係來進一步提供支援。

Al Fayyadh 博士參加了一個小組討論,重點討論了醫療保健行業不斷變化的格局,以及 KFSH&RC 持續轉型對病患護理的積極成果。他還探討了該行業目前存在的挑戰和預期的未來發展,強調醫院創新對推動全球醫療進步的深遠影響。此外,Al Fayyadh 博士強調了醫院轉型舉措與沙特健康領域轉型計劃和 2030 年願景目標保持一致所發揮的有效作用。

KFSH&RC 被公認為是提供專科醫療服務、推動創新並作為先進醫學研究與教育中心的全球領先機構之一,並致力於開發醫療技術並提高全球醫療標準,與本地、區域和國際領先機構建立夥伴關係,在臨床、研究和教育領域提供世界一流的服務。

KFSH&RC 連續兩年在全球 250 家頂尖學術醫療中心中保持第 20 位的領先地位。2024 年 Brand Finance 將其評為沙特阿拉伯和中東地區最有價值的醫療品牌。Newsweek 雜誌亦將其評為全球 250 家頂尖醫院之一。

